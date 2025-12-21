Desarticulan al grupo delincuencial Los Pupis dedicado al microtráfico en Palmira, Valle del Cauca

Estos fueron los capturados por las autoridades, pertenecientes a la banda Los Pupis, en el Valle del Cauca - crédito Policía Departamental del Valle del Cauca

La Policía Nacional reportó la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco) Los Pupis con la captura de tres de sus integrantes en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.

Según información oficial suministrada por la misma institución, este operativo representó un golpe relevante contra el microtráfico local, afectando la distribución de sustancias ilícitas en la región.

La operación, ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió cumplir tres órdenes judiciales de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos teléfonos móviles, dos motocicletas, cien bolsas ziploc con emblemas del grupo delictivo, cincuenta bolsas destinadas al empaque de Tusi (2CB), 18 millones de pesos en efectivo y una gramera para pesar sustancias.

Momentos tras operativo contra Los Pupis, en Palmira, Valle del Cauca - crédito Policía Valle del Cauca

Las investigaciones de la Policía Nacional señalan que “Los Pupis” coordinaban la comercialización de marihuana exótica y drogas sintéticas, distribuyéndolas en parques, eventos y fiestas del municipio.

Los estupefacientes se transportaban desde zonas montañosas del Cauca hasta puntos de venta predefinidos en Palmira, lo que generaba problemas de seguridad y salubridad pública, según el reporte oficial.

La incautación de estos elementos, junto con la captura de los integrantes del Gdco, se presenta como un avance relevante en la reducción del tráfico de drogas sintéticas y marihuana exótica en Valle del Cauca, según la Policía.

“Con esta operación, se logra un impacto significativo contra la comercialización de drogas, contribuyendo a la reducción de hechos que ponen en riesgo la vida, la convivencia ciudadana y la salud pública”, detalló la seccional vallecaucanal en su comunicado.

Así fue la captura de uno de los integrantes de Los Pupis - crédito Policía Valle del Cauca

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para identificar otros posibles vínculos de la organización y prevenir la reactivación del grupo en el municipio de Palmira y sus alrededores.

Operativo en Palmira desmanteló microbandas, dejó 58 capturas y toneladas de droga incautada

A principios del mes de noviembre de 2025, la Policía comunicó que desarrolló la segunda Megatoma por la Seguridad llevada a cabo en Palmira.

Esta intervención finalizó con 58 capturas, 25 allanamientos y la incautación de armas, drogas y elementos empleados para actividades ilícitas, según informó la Policía Nacional mediante un comunicado oficial.

Esta operación integral fue coordinada por la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Palmira, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el objetivo de contrarrestar microbandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, la extorsión, el porte ilegal de armas y la falsificación de moneda.

Las autoridades detallaron que, en el desarrollo de la intervención, se realizaron 25 diligencias de registro y allanamiento. Estos operativos resultaron en 37 capturas en flagrancia y 21 mediante orden judicial, lo que fortaleció la presencia institucional y el control de las zonas urbanas y rurales de Palmira.

Entre los resultados, la Policía Nacional reportó la incautación de siete armas de fuego, lo que limitó la capacidad bélica de diversas estructuras delictivas. Además, se decomisaron cuatro toneladas de marihuana y siete gramos de base de coca, afectando las rentas ilícitas vinculadas al narcotráfico local.

Dos de las capturas en la megatoma policial en Palmira - crédito Policía Nacional

En el transcurso de la operación se incautaron 141 teléfonos celulares utilizados para coordinar actividades ilegales, y se recuperaron seis motocicletas y dos vehículos reportados como hurtados. Estos resultados reforzaron el combate contra el hurto y la logística delictiva en la región.

De manera paralela, acciones preventivas de control permitieron la verificación de 54.684 antecedentes a personas y 20.545 antecedentes a vehículos, así como la realización de 110 individualizaciones. Estas labores contribuyeron al fortalecimiento de la identificación y la vigilancia de factores de riesgo asociados al delito.