Fernando Solórzano recordó su personaje en ‘Vecinos’ y contó por qué era cojo: “Me ayudó mucho para el personaje”

El actor dio detalles poco conocidos de uno de los personajes más recordados de la telenovela de Caracol Televisión, y hasta reveló lo que hubo detrás de su trágico final

El actor Fernando Solórzano recordó su etapa en 'Vecinos' y las curiosidades detrás de su personaje, uno de los más recordados de la telenovela - crédito @flacosolorzano/Instagram y Caracol Televisión

Estrenada en septiembre de 2008, Vecinos se transformó en una de las producciones televisivas más queridas por los colombianos. Emitida por Caracol Televisión —y actualmente en retransmisión— y protagonizada por Robison Díaz y Flora Martínez, cuenta la historia de Óscar Leal, un taxista extrovertido y buena persona con debilidad por la fiesta, lo que le vale problemas con sus vecinos por el ruido que genera. Una serie de situaciones (incluido el hecho de ganarse la lotería) lo llevan a conocer a Tatiana Gómez, que se transformará en su interés amoroso y en el hilo conductor de toda la historia.

Entre los miembros del elenco estuvo Fernando Solórzano, que interpretó a Henry Patarroyo, el mejor amigo y confidente de Óscar, caracterizado por su lealtad y por tener como rasgo físico destacado su cojera.

En diálogo con la revista Vea, y aprovechando el regreso de la telenovela a la programación televisiva, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que cuando iniciaron las grabaciones sufría ataques de gota por ácido úrico durante las grabaciones, hecho que le impedía caminar con normalidad.

“Estábamos grabando en exteriores y yo estaba cojo. El director me preguntó por qué, le expliqué, y nos quedamos pensando qué hacer porque yo necesitaba caminar mucho. Entonces dije: ‘Volvámoslo cojo’”, relató. “El director se preocupó porque ya llevábamos ocho días grabados, pero le dije que eso no era nada frente a más de 120 capítulos. Y así quedó”, añadió.

El "Flaco" admitió que la cojera, esto le permitió interpretar mejor a su personaje en 'Vecinos' - crédito Caracol Televisión

Curiosamente, la idea no solo resolvió el cómo lidiar con el problema físico sin perjudicar las grabaciones, sino que terminó jugando a su favor a la hora de interpretar al personaje. “La cojera me ayudó mucho para el personaje, le daba cierta vulnerabilidad y sumisión que encajaba perfecto”, explicó.

Otra decisión producto de las circunstancias durante la grabación de Vecinos tuvo que ver con la decisión de que Henry muriera en un accidente dentro de la trama, siendo uno de los momentos más intensos de la producción. Según reveló el propio Solórzano, dicha decisión se tomó con el fin de que pudiera interpretar el papel de Braulio Bermúdez, capo de la droga y protagonista de Las Muñecas de la Mafia, del mismo canal.

Por otra parte, “El Flaco” reflexionó sobre lo que significa para él verse en pantalla casi dos décadas después, así como a las muestras de cariño que recibe su personaje.

“Para uno como actor es muy difícil verse después de tanto tiempo. Uno ve algo de hace tres años y ya le parece viejísimo; ahora imagínate 10, 15, 20. Yo me veo ahí y digo: ‘Era un niño’”, manifestó.

Fernando Solórzano reveló cuál es la situación que no le permite estar en ‘Masterchef Celebrity’

Fernando Solórzano admitió que lo han invitado varias veces a 'Masterchef Celebrity', pero rechazó la oportunidad - crédito composición fotografica

En diálogo con Buen día, Colombia, el actor admitió que fue invitado en varias ocasiones a participar en MasterChef Celebrity, pero hasta ahora se negó a sumarse debido a sus dudas sobre sus habilidades culinarias.

Aunque no descarta sumarse en el futuro, Solórzano manifestó que antes de aceptar el reto quiere prepararse adecuadamente, considerando que el nivel de exigencia en el programa es cada vez mayor.

“Me han invitado varias veces, pero a ese (MasterChef) sí me da miedo. En La casa de los famosos la habilidad era mi personalidad, acá la habilidad es la cocina. No es que sea un ñoño, pero no soy tan habilidoso”, indicó. “Me da vaina no tener las condiciones. Yo le he dicho a Rausch que voy, pero me entreno porque cada vez el nivel es más alto en MasterChef. Yo me puedo hacer mi carne, pero que me pongan a hacer un flan, a hacer un postre; no he hecho un postre en mi vida. Me voy a entrenar a ver…”, concluyó.

