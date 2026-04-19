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Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol

La selección Tricolor eliminó a Brasil en las semifinales y jugará por segundo año consecutivo la final del Sudamericano Sub17, el cual ganó en una sola ocasión

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La histórica victoria 3-0 de la selección Colombia contra Brasil le dio el cupo a la final del Sudamericano Sub17 ante Argentina - crédito Conmebol
La histórica victoria 3-0 de la selección Colombia contra Brasil le dio el cupo a la final del Sudamericano Sub17 ante Argentina - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto de la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol entre la selección de Colombia vs. la selección de Argentina, en la edición 2026 desarrollada en Paraguay.

El partido está programado para jugarse a las 5:30 p. m. (hora de Colombia) en la cancha Conmebol de la ciudad de Luque, Paraguay. Ambos equipos ya tienen asegurado su cupo en el Mundial 2026 de la categoría.

13:40 hsHoy

Ficha del partido

  • Colombia vs. Argentina - Final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol 2026.
  • Lugar: estadio Conmebol - Luque, Paraguay.
  • Fecha y hora: domingo 19 de abril - 5:30 a. m. (Hora de Colombia).
  • Transmisión: DSports, DGO, Caracol TV, Ditu, RCN Televisión, App RCN.

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