Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol

La histórica victoria 3-0 de la selección Colombia contra Brasil le dio el cupo a la final del Sudamericano Sub17 ante Argentina - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto de la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol entre la selección de Colombia vs. la selección de Argentina, en la edición 2026 desarrollada en Paraguay.

El partido está programado para jugarse a las 5:30 p. m. (hora de Colombia) en la cancha Conmebol de la ciudad de Luque, Paraguay. Ambos equipos ya tienen asegurado su cupo en el Mundial 2026 de la categoría.