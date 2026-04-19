Colombia

Esta es la identidad de uno de los jóvenes asesinados durante ataque en rodaje en Bogotá: sería de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′

La actriz Carolina Gaitán relató las anecdotas que compartió con el joven que resultó con heridas mortales de arma blanca luego de una riña en el sector de Los Laches, en el centro de Bogotá

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La actriz reveló la imagen de uno de los jóvenes que habría perdido la vida en el centro de Bogotá durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso - crédito Lagaita/Instagram
La actriz reveló la imagen de uno de los jóvenes que habría perdido la vida en el centro de Bogotá durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso - crédito Lagaita/Instagram

A medida que pasan las horas se siguen conociendo detalles de la riña que dejó un saldo de tres personas muertas en medio de un rodaje en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.

De hecho, la actriz Carolina Gaitán publicó en su cuenta de Instagram la imagen de uno de los jóvenes que habría sido atacado en la tarde del sábado 18 de abril, al parecer, en medio de un altercado con un habitante de la calle.

La actriz de Sin senos sí hay paraíso 4, que actualmente se encuentra en fase de grabación, aseguró que se trata de Nicolás, un joven que la habría acompañado durante los rodajes de las últimas semanas.

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, escribió la actriz junto a la foto del joven.

Aunque se ha mantenido el hermetismo en la investigación, Gaitán confirmó que algunos de los fallecidos en la riña hacían parte de la producción colombiana que está a cargo de Telemundo Studios en colaboración con TIS Studios.

“SILENCIO EN EL SET. En la memoria de los compañeros de SSSHP que fallecieron hoy”, comentó la actriz colombiana.

Entretanto, fuentes enteradas del caso señalaron a Infobae Colombia que la persona de la que habla Carolina Gaitán es Nicolás Perdomo, que para el momento del incidente se desempeñaba en el área de transporte de la producción.

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