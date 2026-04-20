Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Saravena vive momento de tensión tras explosión contra vehículos de la Policía - crédito Colprensa

Una carga explosiva estalló contra una caravana de la Policía Nacional en pleno casco urbano de Saravena (Arauca), en un hecho que dejó varios uniformados con heridas de gravedad y abrió paso a una situación de tensión armada en zona residencial del municipio; las autoridades atribuyen el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El estallido ocurrió cuando los vehículos oficiales avanzaban por el sector urbano y la detonación se activó al paso del convoy. Tras la explosión, varios policías sufrieron lesiones de consideración, mientras la reacción armada se extendió por varios minutos en el área.

El hecho tuvo lugar en un punto cercano al colegio Rafael Pombo, entre los barrios La Esperanza y Cofavi, donde la circulación de la caravana incluía una turbo, una NPR (vehículo de carga) y una unidad motorizada. En ese corredor urbano se produjo la activación del artefacto que impactó a la comitiva.

Noticia en desarrollo...