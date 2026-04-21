Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

La reconocida actriz y directora de doblaje Patricia Acevedo, voz de Lisa Simpson y Sailor Moon, será la invitada estelar de la edición 2026 - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Comic Con Colombia

La Comic Con Colombia 2026 se prepara para transformar a Bogotá en el epicentro de la cultura geek y el entretenimiento pop con una edición que promete ser inolvidable. Del 26 al 29 de junio en Corferias, la capital recibirá a miles de fans del cómic, el anime, el manga, los videojuegos y la televisión en un evento internacional que cada año reúne lo mejor del universo del entretenimiento y las artes escénicas.

Para la edición de 2026, la convención contará con una invitada de lujo: la reconocida actriz y directora de doblaje mexicana Patricia Acevedo, voz icónica de personajes como Lisa Simpson, Serena Tsukino (Sailor Moon), Milk (Chi-Chi) en Dragon Ball Z, Angélica Pickles en Rugrats y Rachel Green en Friends.

Una invitada estelar: Patricia Acevedo

Con más de 40 años de trayectoria, Patricia “Paty” Acevedo es una de las voces más emblemáticas de Latinoamérica. Ha dado vida a personajes que han marcado a varias generaciones, destacándose por su versatilidad para interpretar tanto a niños como a personajes femeninos de carácter fuerte.

Los asistentes podrán vivir experiencias exclusivas con Patricia Acevedo, como sesiones de autógrafos, fotografías y contenido personalizado en audio y video - crédito Comic Con Colombia

En el ámbito del anime, su interpretación de Serena Tsukino en Sailor Moon es referencia obligada para los fanáticos, mientras que su trabajo como Lisa Simpson –voz oficial en español latino para las primeras 15 temporadas y retomada desde la temporada 32– la consolidó como una de las artistas más queridas de la industria.

Una experiencia internacional de cultura pop

El evento destaca por su agenda diversa, que incluye exposiciones de cómics y coleccionables, competencias de cosplay, conferencias, charlas con artistas y creadores, y una amplia oferta de experiencias interactivas. Además, la convención contará con espacios dedicados a la reflexión sobre la industria, la innovación y el impacto social de la cultura geek en Colombia y en el mundo.

Patricia Acevedo no solo es una figura reconocida por sus personajes, también por su defensa activa de los derechos de los actores de doblaje en tiempos de inteligencia artificial y cambios tecnológicos en la industria. Actualmente, Acevedo sigue participando en eventos internacionales, reafirmando su vigencia y compromiso con las nuevas generaciones de fans y creadores.

Patricia Acevedo es referente en la defensa de los actores de doblaje ante los desafíos tecnológicos y la inteligencia artificial en la industria - crédito Comic Con Colombia

Durante los cuatro días del evento, los asistentes podrán disfrutar de experiencias exclusivas con Acevedo, como sesiones de firma de autógrafos, fotografías y contenidos personalizados en audio y video.

Boletas, precios y recomendaciones

Las entradas para la Comic Con Colombia 2026 pueden adquirirse a través de la página oficial del evento (https://bogota.comicconcolombia.com/es/boleteria) y en las taquillas de Corferias. Estos son los valores para este año:

Etapa 1: Super Héroe (hasta el 9 de mayo) Viernes 26 de junio: $24.000 + servicio Sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio: $44.000 + servicioFull Pass (4 días): $134.000 + servicio

Etapa 2: Héroe (hasta el 31 de mayo) Viernes 26 de junio: $27.000 + servicio Sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio: $47.000 + servicioFull Pass (4 días): $137.000 + servicio

Etapa Final: Taquilla (hasta el 30 de junio) Viernes 26 de junio: $30.000 + servicioSábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio: $50.000 + servicioFull Pass (4 días): $140.000 + servicio



Comic Con Colombia 2026 reunirá a miles de fans del cómic, anime, manga y videojuegos en Corferias, Bogotá, del 26 al 29 de junio - Comic Con Colombia

Se recomendenó comprar en preventa, ya que las primeras etapas ofrecen mejores precios y garantizan el acceso a las actividades más demandadas.

Detalles clave de la edición 2026

Fechas: 26 al 29 de junio de 2026

Lugar: Corferias, Bogotá

Boletas: Preventa disponible en la web oficial y Ticketlive; precios por etapas, posibilidad de Full Pass

Invitados: Patricia Acevedo (Lisa Simpson, Serena/Sailor Moon), artistas nacionales e internacionales, creadores de contenido, actores y exponentes del mundo geek

Comic Con Colombia 2026 promete ser una celebración inolvidable para los amantes del entretenimiento, reuniendo a grandes invitados nacionales e internacionales, actividades especiales, exhibiciones y lo mejor del universo geek en un solo lugar.