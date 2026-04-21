Colombia

Murió patrullero de la Policía en accidente vial en la avenida Boyacá de Bogotá: resbaló en motocicleta y fue atropellado camino a su turno

El siniestro generó consternación y activó una investigación formal sobre seguridad vial en la capital del país

Guardar
Policías en Bogotá son víctimas de inseguridad en la ciudad - crédito redes sociales
Las autoridades de Bogotá desplegaron operativos tras la muerte de un agente, quien se dirigía a su turno cuando se produjo el siniestro en la avenida Boyacá, lo que generó una investigación para esclarecer las causas - crédito Colprensa

Un accidente de tránsito en la avenida Boyacá, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, causó la muerte de un patrullero de la Policía Metropolitana la noche del lunes, 20 de abril.

El uniformado iba camino a su trabajo cuando sufrió el siniestro, lo que movilizó a las autoridades de la ciudad.

Un policía que se dirigía al CAI Suba Rincón en moto perdió el control de su vehículo al deslizarse sobre una mancha de aceite o derivados en la intersección de la avenida Boyacá con calle 7c o 8, en cercanías al barrio Castilla, al norte de Bogotá.

Tras la caída, fue embestido por un vehículo de carga pesada y falleció en el lugar.

Causas y circunstancias del accidente de tránsito

Según diferentes versiones, la mancha en el piso apunta a la presencia de gasolina y Acpm.

El comandante de Kennedy precisó a Blu Radio: “El patrullero Israel Gómez Torres iba a recibir servicio esta noche en el CAI de Suba Rincón; lamentablemente, al parecer se resbala por una mancha que hay de ACPM en el piso y causa que él pierda el control de la motocicleta y un vehículo de carga pesada lo golpea”.

En la misma línea, el general Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó a Caracol Radio que “iba a recibir servicio esta noche en el CAI de Suba Rincón. Al parecer, se resbala por una mancha de ACPM en el piso y causa que pierda el control de la motocicleta y un vehículo de carga pesada lo golpea”.

La Policía de Tránsito fue alertada poco después de las 10:00 p.m. por una colisión entre una motocicleta y un camión en el sector mencionado.

Respuesta de las autoridades y proceso de investigación

Tras el incidente, un equipo de criminalística acudió a la zona para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y recoger pruebas, según Caracol Radio. Las autoridades abrieron una investigación formal para esclarecer con precisión qué provocó el accidente.

Temas Relacionados

Accidentes de TránsitoPolicía Metropolitana de BogotáAvenida BoyacáSeguridad VialColombia-Noticias

Más Noticias

Ejército incautó más de una tonelada de material explosivo en Putumayo con capacidad de fabricar más 8.000 artefactos

Las autoridades encontraron más de 1.600 kilogramos de una sustancia similar al Anfo, material empleado para crear minas antipersonal y otros dispositivos de alto riesgo

Ejército incautó más de una tonelada de material explosivo en Putumayo con capacidad de fabricar más 8.000 artefactos

Operación “Relámpago” libera a cuatro mujeres víctimas de explotación sexual en Francia tras alerta desde Colombia

Durante el operativo se logró la captura de una mujer que se encargaba de gestionar el traslado y el aislamiento de varias víctimas, quienes habrían sido obligadas a ejercer la prostitución y privadas de su documentación

Operación “Relámpago” libera a cuatro mujeres víctimas de explotación sexual en Francia tras alerta desde Colombia

La Procuraduría pedirá explicaciones por situación actual de la intervención de Nueva EPS

La entidad inició una visita administrativa para revisar el proceso y solicitar información clave

La Procuraduría pedirá explicaciones por situación actual de la intervención de Nueva EPS

Ataque con gas pimienta en Teusaquillo habría sido por disputa de arriendo: mujer fue agredida en plena vía de Bogotá

Las autoridades investigan un posible conflicto previo entre la víctima y antiguos inquilinos como principal hipótesis del ataque, relacionado con diferencias económicas surgidas por el arrendamiento de un inmueble

Ataque con gas pimienta en Teusaquillo habría sido por disputa de arriendo: mujer fue agredida en plena vía de Bogotá

Guía para comprar carro usado en Colombia: claves para evitar fraudes y estafas

Expertos recomiendan verificar documentos, identidad del vendedor y proceso de traspaso antes de comprar

Guía para comprar carro usado en Colombia: claves para evitar fraudes y estafas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

ENTRETENIMIENTO

Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

Comic Con Colombia 2026 confirmó a Patricia Acevedo, la voz de Lisa Simpson, Sailor Moon y Rachel Green, como invitada especial

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

Deportes

La selección Colombia sub-17 regresó al país con la mira puesta en el Mundial: “El objetivo es tener mentalidad campeona”

La selección Colombia sub-17 regresó al país con la mira puesta en el Mundial: “El objetivo es tener mentalidad campeona”

El Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma está a un paso de salvar la categoría en la Premier league

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Jugador de la selección Colombia le respondió al argentino Julio Coria: “Solo respeto”