Murió patrullero de la Policía en accidente vial en la avenida Boyacá de Bogotá: resbaló en motocicleta y fue atropellado camino a su turno

Las autoridades de Bogotá desplegaron operativos tras la muerte de un agente, quien se dirigía a su turno cuando se produjo el siniestro en la avenida Boyacá, lo que generó una investigación para esclarecer las causas - crédito Colprensa

Un accidente de tránsito en la avenida Boyacá, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, causó la muerte de un patrullero de la Policía Metropolitana la noche del lunes, 20 de abril.

El uniformado iba camino a su trabajo cuando sufrió el siniestro, lo que movilizó a las autoridades de la ciudad.

Un policía que se dirigía al CAI Suba Rincón en moto perdió el control de su vehículo al deslizarse sobre una mancha de aceite o derivados en la intersección de la avenida Boyacá con calle 7c o 8, en cercanías al barrio Castilla, al norte de Bogotá.

Tras la caída, fue embestido por un vehículo de carga pesada y falleció en el lugar.

Causas y circunstancias del accidente de tránsito

Según diferentes versiones, la mancha en el piso apunta a la presencia de gasolina y Acpm.

El comandante de Kennedy precisó a Blu Radio: “El patrullero Israel Gómez Torres iba a recibir servicio esta noche en el CAI de Suba Rincón; lamentablemente, al parecer se resbala por una mancha que hay de ACPM en el piso y causa que él pierda el control de la motocicleta y un vehículo de carga pesada lo golpea”.

En la misma línea, el general Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó a Caracol Radio que “iba a recibir servicio esta noche en el CAI de Suba Rincón. Al parecer, se resbala por una mancha de ACPM en el piso y causa que pierda el control de la motocicleta y un vehículo de carga pesada lo golpea”.

La Policía de Tránsito fue alertada poco después de las 10:00 p.m. por una colisión entre una motocicleta y un camión en el sector mencionado.

Respuesta de las autoridades y proceso de investigación

Tras el incidente, un equipo de criminalística acudió a la zona para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y recoger pruebas, según Caracol Radio. Las autoridades abrieron una investigación formal para esclarecer con precisión qué provocó el accidente.