Más de una tonelada de explosivos fueron incautadas en el Putumayo: se podrían fabricar más 8.000 artefactos de guerra

En una operación nocturna en la zona rural de Putumayo, tropas del Ejército Nacional, con el apoyo de un perro antiexplosivos, lograron la incautación de más de una tonelada de material que sería utilizado para acciones terroristas - crédito Ejército Nacional

La destrucción controlada de un depósito ilegal de explosivos en una zona rural de Puerto Asís, Putumayo, impidió la fabricación de cerca de 8.000 artefactos explosivos improvisados, según información del Ejército de Colombia. Este operativo redujo de manera significativa el peligro para habitantes y integrantes de la fuerza pública en el sur del país.

Las autoridades encontraron más de 1.600 kilogramos de una sustancia similar al Anfo, material empleado para crear minas antipersonal y otros dispositivos de alto riesgo. El hallazgo ocurrió en la vereda Agua Negra 2, donde operaba el grupo armado Segunda Marquetalia Estructura Comandos de Frontera.

La operación fue resultado de un trabajo conjunto entre el Batallón de Ingenieros de Combate n.° 27 y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina n.° 30, apoyados por capacidades de inteligencia militar y la Sijín de la Policía Nacional. De acuerdo con el reporte, la rápida acción de las tropas evitó que la carga explosiva fuera utilizada para atentar contra la población civil y la seguridad regional.

El procedimiento incluyó la ubicación, aseguramiento y posterior destrucción del depósito, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Este plan articula recursos de inteligencia y fuerza pública para atacar las economías ilícitas y las amenazas armadas en Putumayo y la Amazonía.

Tropas del Ejército neutralizaron un depósito con capacidad para fabricar 8000 artefactos explosivos en Putumayo - crédito Ejército Nacional

La intervención militar neutralizó no solo la amenaza inmediata, sino también la posibilidad de ataques futuros con explosivos improvisados. Según el Ejército, los materiales incautados habrían permitido la elaboración de miles de artefactos, lo que representa una reducción tangible del riesgo para la estabilidad en la región.

Además, la Vigésima Séptima Brigada reiteró su determinación de proteger la vida y la integridad de los habitantes del departamento, así como de combatir los factores que generan inestabilidad. Con este tipo de acciones buscan debilitar las estructuras armadas ilegales y limitar el acceso a recursos para la fabricación de explosivos.

En resumen, el hallazgo y la neutralización de este depósito ilegal de explosivos en Putumayo representa un avance relevante en la protección de la población y en la lucha contra los grupos armados que operan en la zona.

Armada neutralizó arsenal de explosivos artesanales en zona rural de Tumaco

La Armada de Colombia localizó y destruyó un depósito ilegal con 500 kilogramos de material explosivo en zona rural de Tumaco, Nariño - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia desmanteló un depósito ilegal con 500 kilogramos de material explosivo artesanal en la vereda La Espriella, ubicada en el municipio de Tumaco, Nariño. La operación, desarrollada junto a la Policía Nacional, impidió que estos materiales fueran empleados en ataques contra la población civil y la fuerza pública en el litoral pacífico.

Tropas del Gaula Militar Tumaco identificaron el escondite, donde hallaron ocho costales con la sustancia explosiva. Técnicos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizaron pruebas en el sitio y validaron la alta capacidad de detonación del material.

El hallazgo permitió la destrucción controlada del explosivo en el lugar, siguiendo estrictos protocolos de seguridad para evitar cualquier riesgo a los habitantes de la zona. Esta acción neutralizó una amenaza significativa en una región marcada por la actividad de grupos armados ilegales.

El operativo coordinado entre la institución naval y la Policía Nacional permitió localizar un escondite con 500 kilogramos de material explosivo artesanal, neutralizando una amenaza para la comunidad y la fuerza pública - crédito prensa Armada de Colombia

Según la información oficial, las investigaciones señalan que el material pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Iván Ríos, una estructura que opera en el sur de Colombia. Los explosivos habrían tenido como destino la fabricación de artefactos improvisados para perpetrar ataques en la región.

La Armada de Colombia manifestó un rechazo enfático a los intentos de los grupos armados de emplear explosivos contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El operativo evidencia la coordinación institucional entre fuerzas militares y policiales para contener las amenazas derivadas de las economías ilícitas y la violencia en el Pacífico.

Como resultado, la intervención evitó la utilización de 500 kilogramos de explosivos que habrían representado un riesgo directo para la estabilidad y la seguridad en Tumaco y sus alrededores. El despliegue de equipos especializados y la destrucción in situ de los materiales refuerzan el compromiso de las autoridades en la protección de la vida y la integridad de la población civil en Nariño.