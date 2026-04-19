Colombia

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

La emergencia ocurrida en el municipio Olaya Herrera fue atribuido por las autoridades al Grupo Armado Organizado Residual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Tres de los niños presentan posibles amputaciones

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Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado en la vereda La Laguna, Nariño - crédito Suministrado a Infobae Colombia
Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado en la vereda La Laguna, Nariño - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Cuatro menores de edad resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado en la vereda La Laguna, en el municipio de Olaya Herrera, departamento de Nariño.

El hecho, ocurrido cerca de las 4:30 p. m. del domingo 19 de abril de 2026, fue confirmado por fuentes militares a Infobae Colombia. Según el reporte oficial, tres de los menores presentan posibles amputaciones y uno más se encuentra en estado de aturdimiento.

El incidente se produjo en una zona donde las autoridades atribuyen la instalación de explosivos al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Alfonso Cano.

El Ejército Nacional detalló que los cuatro niños heridos fueron trasladados en un helicóptero militar hasta el Hospital San Andrés de Tumaco, donde reciben atención médica especializada.

Hasta el cierre de esta edición, la autoridad militar no ha divulgado un parte actualizado sobre el estado de salud de los menores afectados, aunque se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre su evolución.

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado en la vereda La Laguna, Nariño - crédito Suministrado a Infobae Colombia
Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo minado en la vereda La Laguna, Nariño - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Las minas antipersonal: una amenaza persistente en Colombia

El caso ocurrido en Nariño evidencia la permanencia del riesgo de minas antipersonal en amplias áreas del territorio colombiano. Con base en cifras oficiales, desde 1990 se registraron cerca de 2.600 víctimas de estos artefactos. En lo corrido de 2026, el país reportó 15 accidentes relacionados con minas, con un saldo de 18 personas heridas, todas sobrevivientes.

El coordinador del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersona, Mauricio Silva, explicó que “aproximadamente un 15% del territorio nacional continúa afectado por las minas antipersonal”, siendo los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Guaviare los más afectados.

Silva señaló que el peligro persiste, especialmente en zonas rurales y áreas de presencia de grupos armados.

Testimonios: el impacto de las minas en las víctimas

La magnitud de las consecuencias físicas y psicológicas de estos accidentes queda reflejada en historias como la de Jean Carlos Gutiérrez, militar que sufrió heridas graves en 2015 por una mina en el sur del país.

Tres de los menores heridos sufren posibles amputaciones y uno permanece en estado de aturdimiento, según reporte oficial - crédito Suministrada a Infobae Colombia
Tres de los menores heridos sufren posibles amputaciones y uno permanece en estado de aturdimiento, según reporte oficial - crédito Suministrada a Infobae Colombia

“Durante el cumplimiento de una misión táctica en el sur del país, fuimos llevados a un campo minado. Cinco integrantes del Ejército de Colombia, en el cual el que resultó mayormente afectado fui yo, la pérdida de mis dos piernas por debajo de la rodilla y reconstrucción de mi mano derecha”, relató Gutiérrez, según Blu Radio.

El militar subrayó la necesidad de mayor respaldo estatal: “Que se preocupen por nuestro Ejército, por nuestra Fuerza Pública, que se preocupen por esos hombres que día a día, noche a noche, se encuentran trabajando por conseguir un mejor país”. De acuerdo con Gutiérrez, el apoyo del Gobierno resulta fundamental para mitigar el riesgo y asistir a quienes son víctimas de estos artefactos.

Desafíos para el desminado y la cooperación internacional

Uno de los principales retos que enfrenta actualmente el país es la reducción de la cooperación internacional destinada al desminado. De acuerdo con Catalina Velázquez, representante de Unmas Colombia (Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas), la inversión extranjera en la lucha contra las minas ha disminuido en los últimos años debido a la priorización de otros conflictos globales, como la guerra en Ucrania y la situación en Gaza.

Los niños afectados fueron trasladados de urgencia en helicóptero militar al Hospital San Andrés de Tumaco para recibir atención médica especializada - crédito Suministrado a Infobae Colombia
Los niños afectados fueron trasladados de urgencia en helicóptero militar al Hospital San Andrés de Tumaco para recibir atención médica especializada - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Velázquez instó a mantener el respaldo internacional: “Ese llamado a la cooperación a que no deje de invertir en Colombia, no deje de aportar, porque aún acá tenemos muchas necesidades, hay muchas personas que aún requieren la asistencia, y muchos territorios que aún necesitan ser liberados de minas antipersonales”.

Pese a las dificultades, el Ejército Nacional reportó avances significativos en la descontaminación del territorio. Edwin Cedeño Borrero, jefe de Estado Mayor de la Brigada de Desminado Humanitario, informó que la institución intervino en más de 280 municipios en 16 departamentos del país.

“Estamos desplegados en 67 municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, municipios que han sufrido el flagelo de las minas antipersonal”, afirmó Cedeño Borrero.

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