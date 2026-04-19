Colombia

Paloma Valencia habló de las declaraciones del ministro de Defensa sobre Iván Cepeda y envió mensaje a Petro: “Calla frente a las amenazas”

Según la candidata presidencial del Centro Democrático, el presidente colombiano guarda silencio frente a las verdaderas amenazas que enfrentan los líderes de oposición en Colombia

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Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, cuestionó a Gustavo Petro - crédito Colprensa
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, cuestionó a Gustavo Petro - crédito Colprensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que no hay datos sobre un supuesto plan para atentar contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y desmintió así al presidente Gustavo Petro.

El funcionario señaló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) le comunicó que no tiene información sobre un atentado contra Cepeda.

“Ellos (CIA) nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto, nos la compartirían, pero en este momento no tienen. El mensaje que salió es que, de parte de Colombia, suministrará o ha suministrado otros organismos de inteligencia diferentes a los del Ministerio de Defensa información, no solamente a los Estados Unidos, sino a todas las naciones para que nos ayuden a confirmar o a desvirtuar”, expresó Sánchez a Noticias Caracol.

Once bandas criminales intensifican la violencia en Atlántico, agravando la seguridad en municipios clave del departamento, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito @mindefensa/X
Pedro Sánchez señaló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) le comunicó que no tiene información sobre un atentado contra Iván Cepeda - crédito @mindefensa/X

Por las declaraciones del ministro Pedro Sánchez, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció en su cuenta oficial de X y envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.

En su mensaje, la ganadora de la Gran Consulta por Colombia le recordó al jefe de Estado que la CIA no tiene información sobre un atentado contra Iván Cepeda.

Paloma Valencia aseguró que el mandatario colombiano “fue desmentido” por el senador estadounidense Bernie Moreno y por el propio Pedro Sánchez.

“Presidente Gustavo Petro, la CIA no tiene ninguna información sobre un atentado contra Cepeda. Lo desmintieron su Ministro de Defensa y el senador Bernie Moreno (sic)”, indicó Valencia.

La candidata del Centro Democrático calificó las declaraciones del presidente Petro como un invento y afirmó que guarda silencio frente a las verdaderas amenazas que enfrentan los líderes de oposición.

“Mientras inventa amenazas para los suyos, calla frente a las amenazas reales que tiene la oposición (sic)”, indicó la candidata presidencial.

La candidata Paloma Valencia finalizó su publicación con una serie de preguntas al mandatario colombiano: “¿Para qué mentir? ¿Quiere hacernos sentir que los grupos ilegales no están felices con su paz total? (sic)“, indicó la candidata del Centro Democrático.

Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia calificó las declaraciones del presidente Gustavo Petro como un invento - crédito @PalomaValenciaL/X

Ni el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ni el presidente Gustavo Petro se han pronunciado ante las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, o de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

El candidato Cepeda, en su cuenta oficial de X, solo ha anunciado los apoyos a su campaña presidencial de Patricia Ariza, María Angélica Prada y Yesid Campos.

“Gracias, querida Patricia. Valoro especialmente tu respaldo. Abrazo. Gracias, querida María Angélica y querido Yezid por su apoyo. Abrazos (SIC)”, expresó el candidato presidencial del Pacto Histórico.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente colombiano señaló que la información sobre amenazas contra figuras políticas ya había sido compartida con la CIA, lo que intensificó la preocupación en una campaña marcada por alertas constantes para los candidatos presidenciales. Petro remarcó la necesidad de adoptar medidas inmediatas para proteger el proceso electoral y salvaguardar la vida de los aspirantes.

Según Semana, en una audiencia del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un funcionario del Departamento de Estado confirmó que hay monitoreo internacional sobre el proceso electoral colombiano. Michael Kozak, subsecretario de ese departamento, advirtió que cualquier ataque contra candidatos podría acarrear consecuencias internacionales de peso.

Reuters informó que se han formado equipos especializados con el objetivo de prevenir ataques durante el periodo electoral, aplicando estrategias coordinadas para proteger a los participantes en la contienda.

La intervención ante el Congreso estadounidense visibilizó la vigilancia que se mantiene sobre las elecciones, ante la probabilidad de consecuencias externas si se concretan atentados contra candidatos - crédito captura de pantalla @petrogustavo / X
La intervención ante el Congreso estadounidense visibilizó la vigilancia que se mantiene sobre las elecciones, ante la probabilidad de consecuencias externas si se concretan atentados contra candidatos - crédito captura de pantalla @petrogustavo/X

En declaraciones en X, Gustavo Petro agradeció el apoyo de Donald Trump a unas elecciones libres en Colombia y relacionó los riesgos actuales con la historia de violencia política en Estados Unidos. Petro mencionó que tanto el asesinato de Charlie Kirk como el atentado contra Trump provienen de sectores de extrema derecha.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, se refirió a las amenazas comentadas por Petro. Explicó que no ha hecho públicas otras amenazas por prudencia, para evitar alarmar a la sociedad, y aseguró haber actuado con responsabilidad. Cepeda indicó que solicitará a las autoridades más información sobre este tema, al que calificó de serio y grave. También afirmó que mantendrá su actividad política y que continuará en campaña, enfrentando los riesgos y compromisos asumidos con la ciudadanía.

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