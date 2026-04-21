Colombia

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

La fecha 17 del fútbol profesional colombiano avanza con un duelo clave que puede definir si el equipo de la ‘Ciudad Bonita’ sigue con esperanza de clasificar a los cuartos de final y si Atlético Nacional se mantiene en la punta de la tabla

Guardar
Hinchas de Atlético Nacional pidieron la cabeza de Javier Gandolfi tras la derrota contra Atlético Bucaramanga - crédito Colprensa
El partido comenzará a las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Si Nacional gana o empata logra su objetivo, a Bucaramanga solo le sirve ganar - crédito Colprensa

La Liga BetPlay 2026-I está en la recta final de la fase de todos contra todos. Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima son los equipos que ya aseguraron su cupo a los cuartos de final del torneo, mientras que América de Cali, Once Caldas de Manizales, Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios disputan los cuatro cupos restantes para clasificar a la siguiente instancia.

Uno de esos equipos que puede tomar la delantera y meterse en el grupo de los ocho clasificados, por lo menos de forma parcial, es Atlético Bucaramanga. A partir de las 8:30 p. m. enfrentará al líder, Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot.

El equipo dirigido por el colombiano Leonel Álvarez marcha décimo en la tabla de posiciones, con 22 puntos y 16 partidos jugados, uno menos que la gran mayoría de las escuadras que están más arriba en la clasificación.

Si Atlético Bucaramanga gana ante el Rey de Copas, se mete al grupo de los ocho de forma parcial, pues llegará a 25 puntos, dos más que Independiente Santa Fe, actual octavo de la clasificación. Si empata, también ascenderá en la tabla, ya que llegará a 23 puntos y tendrá mejor diferencia de gol que Deportivo Cali, conjunto que suma 23 unidades y una diferencia de tres goles, inferior al +9 que registran los ‘Búcaros’. De ahí la importancia de este partido para el equipo de la Ciudad Bonita.

Atlético Nacional, con un partido pendiente, aseguró su clasificación a la fase final del campeonato - crédito Atlético Nacional
El 'Verde Paisa' clasificó a los cuartos de final del torneo desde la fecha 14, cuando ganó 2-1 ante Deportivo Pasto en condición de visitante. Créditos Dimayor.

Por su parte, Atlético Nacional es primero de la tabla de posiciones con 37 puntos y es el equipo que más jornadas ha liderado. Clasificó a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I desde la fecha 14, cuando venció 2-1 a Deportivo Pasto en condición de visitante. A lo largo del torneo, el Verde Paisa acumula 12 partidos ganados, un empate y tres derrotas. Es el equipo más goleador del torneo, con 33 anotaciones, y uno de los dos menos goleados; comparte ese registro con América de Cali, ambos con 13 goles recibidos.

Para mantener el liderato de la tabla de posiciones, Atlético Nacional incluso podría perder el compromiso, pues el segundo en la clasificación, Deportivo Pasto, tiene 34 unidades y ya disputó su duelo correspondiente a la fecha 17, en el que ganó 3-2 ante Jaguares. Sin embargo, empatar o ganar el partido le permitirá a Atlético Nacional asegurar su presencia en las primeras cuatro casillas hasta el final del ‘Todos contra Todos’, lo que implica cerrar como local en la fase de cuartos de final.

Leonel Álvarez
Leonel Álvarez ha dirigido en 67 partidos al equipo de la 'Ciudad Bonita', acumulando 29 triunfos, 19 empates y 19 derrotas - crédito Colprensa

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga?

El club que oficiará como local, Atlético Nacional, ha informado que alrededor de 20.000 personas asistirán al partido en el Atanasio Girardot. El estadio no contará con público en la tribuna norte por incumplimientos en la entrega del escenario por parte del promotor del concierto de Grupo Firme, llevado a cabo el pasado sábado 18 de abril. Los abonados a esa localidad serán reubicados en el sector oriental alta, específicamente en las filas uno a cinco, y quienes tienen abono en esa misma zona podrán ubicarse desde la fila seis.

El organizador del show de Grupo Firme incumplió las fechas de entrega del escenario deportivo - Créditos Atlético Nacional
El organizador del show de Grupo Firme incumplió las fechas de entrega del escenario deportivo - crédito Atlético Nacional

Si usted no va a ir al estadio y quiere ver el partido, puede hacerlo a través del canal propietario de los derechos televisivos del fútbol profesional colombiano, Win Sports, a partir de las 8:30 p. m. Se anticipa un partido atractivo que va más allá del interés de Verdolagas y Leopardos, ya que también capta la atención de otros equipos del torneo que todavía aspiran a meterse en la fase definitiva y pelear por el primer título del año, en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Temas Relacionados

Atlético NacionalAtlético BucaramangaFútbol colombianoFPCColombia Deportes

Más Noticias

Cada 30 minutos, un animal es víctima del conflicto armado en Colombia: informe de la JEP reveló 100.000 casos

Un informe elaborado por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Universidad de Essex expuso que la violencia ha generado daños severos en varias especies, algunas de ellas al borde de la extinción en regiones críticas del país

Cada 30 minutos, un animal es víctima del conflicto armado en Colombia: informe de la JEP reveló 100.000 casos

El próximo lunes festivo en Colombia no cae el 1 de mayo: este es el día y así se vive esta fecha

Una nueva jornada festiva está próxima en el calendario colombiano y despierta expectativa entre quienes buscan aprovechar un puente laboral; la fecha, que no coincide con el Día del Trabajo, responde a una conmemoración religiosa

El próximo lunes festivo en Colombia no cae el 1 de mayo: este es el día y así se vive esta fecha

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

El delantero de la selección Colombia se refirió a su penal errado en el clásico del fútbol portugués entre su equipo y el Benfica

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Siete errores que le pueden costar si vuela un dron cerca de aeropuertos, conciertos, parques o zonas residenciales

Estas son las recomendaciones de expertos para evitar multas, teniendo en cuenta la regulación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil emitida en abril de 2026

Siete errores que le pueden costar si vuela un dron cerca de aeropuertos, conciertos, parques o zonas residenciales

“Ya no hay margen de espera”: confirman que Colombia tendría problemas en el servicio eléctrico en pleno fenómeno de El Niño

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, apuntó que el rezago en proyectos de generación y los desafíos en renovables generan alta presión sobre el sector productivo, lo que obliga a buscar acciones inmediatas para evitar impactos severos

“Ya no hay margen de espera”: confirman que Colombia tendría problemas en el servicio eléctrico en pleno fenómeno de El Niño
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

La actriz Carolina Gaitán dedicó emotivo mensaje a una de las víctimas del ataque al equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: “Siempre alegraba mi día”

Deportes

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

Jugador de la selección Colombia le respondió al argentino Julio Coria: “Solo respeto”

Atlético Nacional podría volver a contar con uno de sus jugadores: ¿de quién se trata?

Fredy Hurtado reveló el método detrás del título sudamericano sub-17 de Colombia: “Seguro nos va a dar muchísimo”

Él es José Escorcia, el campeón con la selección Colombia y goleador del Sudamericano Sub17