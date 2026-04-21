Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

El partido comenzará a las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Si Nacional gana o empata logra su objetivo, a Bucaramanga solo le sirve ganar - crédito Colprensa

La Liga BetPlay 2026-I está en la recta final de la fase de todos contra todos. Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima son los equipos que ya aseguraron su cupo a los cuartos de final del torneo, mientras que América de Cali, Once Caldas de Manizales, Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios disputan los cuatro cupos restantes para clasificar a la siguiente instancia.

Uno de esos equipos que puede tomar la delantera y meterse en el grupo de los ocho clasificados, por lo menos de forma parcial, es Atlético Bucaramanga. A partir de las 8:30 p. m. enfrentará al líder, Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot.

El equipo dirigido por el colombiano Leonel Álvarez marcha décimo en la tabla de posiciones, con 22 puntos y 16 partidos jugados, uno menos que la gran mayoría de las escuadras que están más arriba en la clasificación.

Si Atlético Bucaramanga gana ante el Rey de Copas, se mete al grupo de los ocho de forma parcial, pues llegará a 25 puntos, dos más que Independiente Santa Fe, actual octavo de la clasificación. Si empata, también ascenderá en la tabla, ya que llegará a 23 puntos y tendrá mejor diferencia de gol que Deportivo Cali, conjunto que suma 23 unidades y una diferencia de tres goles, inferior al +9 que registran los ‘Búcaros’. De ahí la importancia de este partido para el equipo de la Ciudad Bonita.

El 'Verde Paisa' clasificó a los cuartos de final del torneo desde la fecha 14, cuando ganó 2-1 ante Deportivo Pasto en condición de visitante. Créditos Dimayor.

Por su parte, Atlético Nacional es primero de la tabla de posiciones con 37 puntos y es el equipo que más jornadas ha liderado. Clasificó a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I desde la fecha 14, cuando venció 2-1 a Deportivo Pasto en condición de visitante. A lo largo del torneo, el Verde Paisa acumula 12 partidos ganados, un empate y tres derrotas. Es el equipo más goleador del torneo, con 33 anotaciones, y uno de los dos menos goleados; comparte ese registro con América de Cali, ambos con 13 goles recibidos.

Para mantener el liderato de la tabla de posiciones, Atlético Nacional incluso podría perder el compromiso, pues el segundo en la clasificación, Deportivo Pasto, tiene 34 unidades y ya disputó su duelo correspondiente a la fecha 17, en el que ganó 3-2 ante Jaguares. Sin embargo, empatar o ganar el partido le permitirá a Atlético Nacional asegurar su presencia en las primeras cuatro casillas hasta el final del ‘Todos contra Todos’, lo que implica cerrar como local en la fase de cuartos de final.

Leonel Álvarez ha dirigido en 67 partidos al equipo de la 'Ciudad Bonita', acumulando 29 triunfos, 19 empates y 19 derrotas - crédito Colprensa

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga?

El club que oficiará como local, Atlético Nacional, ha informado que alrededor de 20.000 personas asistirán al partido en el Atanasio Girardot. El estadio no contará con público en la tribuna norte por incumplimientos en la entrega del escenario por parte del promotor del concierto de Grupo Firme, llevado a cabo el pasado sábado 18 de abril. Los abonados a esa localidad serán reubicados en el sector oriental alta, específicamente en las filas uno a cinco, y quienes tienen abono en esa misma zona podrán ubicarse desde la fila seis.

El organizador del show de Grupo Firme incumplió las fechas de entrega del escenario deportivo - crédito Atlético Nacional

Si usted no va a ir al estadio y quiere ver el partido, puede hacerlo a través del canal propietario de los derechos televisivos del fútbol profesional colombiano, Win Sports, a partir de las 8:30 p. m. Se anticipa un partido atractivo que va más allá del interés de Verdolagas y Leopardos, ya que también capta la atención de otros equipos del torneo que todavía aspiran a meterse en la fase definitiva y pelear por el primer título del año, en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026.