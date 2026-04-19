Colombia

Iván Cepeda se pronunció luego de que el ministro de Defensa desmintiera presuntas amenazas en su contra: “Se orienta a negar”

Pedro Sánchez aseguró que la CIA no tiene datos concretos sobre un posible atentado contra el candidato presidencial del Pacto Histórico

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El candidato del Pacto Histórico cuestionó que las declaraciones del ministro estuvieran negando las amenazas en su contra - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El candidato del Pacto Histórico cuestionó que las declaraciones del ministro estuvieran negando las amenazas en su contra - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Las declaraciones de Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, donde mencionó que no existe evidencia sobre un presunto plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, generó todo tipo de reacciones en el país.

Uno de ellos fue el propio aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico que, por medio de su cuenta de X, dio su opinión al respecto.

No obstante, el senador de la colectividad progresista, lejos de referirse a las expresiones del jefe de cartera, criticó la forma en la que un medio de comunicación del país reportó el comunicado de Sánchez y advirtió que, en sus palabras, se estaría desestimando las posibles acciones armadas en su contra.

El candidato presidencial criticó en redes sociales la cobertura mediática del comunicado del ministro de Defensa sobre su seguridad - crédito @IvanCepedaCast/X
El candidato presidencial criticó en redes sociales la cobertura mediática del comunicado del ministro de Defensa sobre su seguridad - crédito @IvanCepedaCast/X

“Interesante cómo se presenta esta noticia: claramente se orienta a negar que exista amenazas o planes de muerte en mi contra. Así tratan la información sobre asuntos tan graves”, escribió el candidato presidencial en sus redes sociales.

Esta es la segunda declaración pública que realiza Iván Cepeda sobre el tema en particular. El primero fue el 17 de abril de 2026, fecha en la que el presidente Gustavo Petro dio a conocer la información, y donde recalcó que, aunque no es la primera vez que recibe intimidaciones, solicitó a las investigaciones que se adelanten las investigaciones pertinentes.

No he hecho de eso ningún escándalo ni ningún ruido público, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública. Frente a eso he asumido una actitud responsable”, ha expresado en un vídeo publicado en redes sociales.

La confirmación surge después de la alarma emitida por el mandatario colombiano, quien señaló una alerta divulgada por medios sobre potenciales acciones contra el candidato durante el proceso electoral reciente - crédito @IvanCepedaCast/X

El rifirrafe entre Gustavo Petro y Pedro Sánchez

El origen de la discusión sobre las presuntas amenazas contra el senador y aspirante presidencial del Pacto Histórico surgieron luego de que el presidente de la república Gustavo Petro alertó a través de su cuenta de X sobre un supuesto riesgo inminente para Iván Cepeda y detalló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya poseía información concreta acerca de las intimidaciones.

“La CIA ya cuenta con datos reales y concretos sobre un posible ataque contra el candidato Iván Cepeda. En Colombia, las amenazas son omnipresentes, pero la información sobre planes reales debe ser neutralizada de antemano”, afirmó el primer mandatario de los colombianos en la plataforma digital.

Incluso, en su escrito, el jefe de Estado sudamericano agradeció a su homólogo estadounidense Donald Trump el respaldo de la nación norteamericana para garantizar el libre desarrollo de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo.

Gustavo Petro aseguró que la CIA tendría información sobre un posible atentado contra Iván Cepeda. - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que la CIA tendría información sobre un posible atentado contra Iván Cepeda. - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, en la noche del 18 de abril, el ministro de Defensa colombiano informó que, tras sostener conversaciones con funcionarios de la agencia norteamericana, dicho organismo no ha entregado información ni alertas sobre un posible atentado contra Iván Cepeda.

Ellos (CIA) nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto, nos la compartirían, pero en este momento no tienen. El mensaje que salió es que, de parte de Colombia, suministrará o ha suministrado otros organismos de inteligencia diferentes a los del Ministerio de Defensa información, no solamente a los Estados Unidos, sino a todas las naciones para que nos ayuden a confirmar o a desvirtuar”, expresó Pedro Sánchez en diálogo con Noticias Caracol.

- crédito Ovidio González/Presidencia
En un consejo de seguridad oficial, Petro expuso el supuesto plan contra Cepeda y las estrategias estatales diseñadas para neutralizarlo - crédito Ovidio González/Presidencia

Posterior a ello, el presidente Petro, a través de su cuenta de X, insistió en su denuncia y aseguró que en un consejo de seguridad presentó el plan con el que buscarían atentar contra la vida del candidato presidencial del Pacto Histórico.

“En consejo de seguridad se expuso por completo el plan contra Iván Cepeda y la manera de neutralizarlo(sic)”, indicó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que en un consejo de seguridad se expuso en su totalidad el supuesto plan para atentar contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, en otra publicación, el titular de la cartera de Defensa confirmó que un organismo de inteligencia estatal entregó a Estados Unidos información sobre el plan para atentar contra Iván Cepeda y reiteró su compromiso para garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales.

“Todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad. (...) un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo de capacidades dentro del marco de la cooperación internacional”, notificó.

Pedro Sánchez - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Sánchez remarcó que todos los candidatos presidenciales de Colombia enfrentan riesgos y están bajo protección especial del Estado - crédito @PedroSanchezCol/X

De igual forma, Pedro Sánchez recordó que existe una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien entregue información que permita prevenir atentados contra los aspirantes a la Casa de Nariño.

“Hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que nos permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Protegerlos a ellos es proteger la democracia, y en eso no vamos a fallar”, puntualizó.

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