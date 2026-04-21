Karol G reconoció el esfuerzo de su equipo y habló de la transformación personal que vivió preparando el gran cierre de Coachella 2026

Karol G en el festival Coachella en California. - crédito Daniel Cole/Reuters

Karol G, la estrella muiscal colombiana nacida en Medellín, despidió la edición 2026 del festival Coachella en Indio, California, Estados Unidos, ante miles de asistentes que presenciaron el anuncio en directo de su nueva gira mundial, Tropicoqueta Tour.

La confirmación oficial de su próxima gira llegó la noche del domingo 19 de abril, proyectada en pantallas gigantes cuando finalizaba el espectáculo principal, consolidando así su regreso a los escenarios internacionales.

En el mensaje de cierre, la cantante expresó el impacto personal y profesional que representó la preparación de este show:

“Durante los últimos 6 meses, gran parte de mi vida giró alrededor de este momento. Cada día, cada decisión, cada esfuerzo y cada desvelada tenían un mismo propósito: entregar algo digno de la representación de nuestra gente y de todo lo que siempre soñamos con mostrarle al mundo”, escribió Karol G en sus redes acompañado de un carrete de fotografías del evento.

La Bichota compartió un mensaje de agradecimiento para sus fans tras finalizar Coachella - crédito @karolg/IG

La artista agradeció particularmente a su coreógrafa Parris Goebel e indicó: “Gracias por tu visión, tu pasión, por tu INMENSO talento tan inspirador y poderoso, por tu entrega y por llevar este sueño al nivel más grande que jamás imaginé. Gracias por creer en mí y llevarme siempre al límite”.

Asimismo, fiel a su estilo cercano a cada colaborador, la Bichota también destacó el trabajo conjunto con su equipo de productores, músicos, técnicos y creativos, y subrayó la magnitud colectiva del proceso.

La artista agradeció a su equipo y a la comunidad por la energía y el compromiso mostrados en momentos clave del espectáculo.

La cantante se dirigió a su comunidad latina y enfatizó: “A mi comunidad latina por su belleza, su sabor y su fuerza… más que nada POR SU ORGULLO!”.

También hubo espacio para agradecer a su equipo de trabajo en el 'show' - crédito @karolg/IG

Pero la paisa no dejó pasar por alto a sus fans remarcó el rol que tuvieron en el público: “Al público que esperó horas, que lo dio todo, que cantó, gritó, lloró, bailó con nosotros y convirtió ese desierto en un espacio sagrado. Ustedes no estaban viendo el show… USTEDES FUERON PARTE DEL SHOW”.

Karol G dedicó el triunfo del festival a su equipo y a la identidad latina

Al repasar la experiencia vivida en el festival, la cantante reconoció una transformación personal profunda después de terminar su relación con Feid, señalando que encontró en este tiempo una nueva versión de sí misma: “Gracias Carolina por la versión de mí que conocí en este proceso. La más soñadora, la más fuerte, más serena, la más entregada, la más madura y capaz, definitivamente imparable!!”.

En sus palabras finales, la artista anticipó el valor de este momento: “Lo que pasó ahí fue más grande de lo que ahora puedo asimilar pero cuando pasen los años, nos recordaré haciendo historia, siendo y celebrando exactamente quiénes somos… porque cada vez que nos paramos firmes, unidos, el mundo lo siente. FINALMENTE NUESTRAS RAíCES SE TOMAN EL MAIN STAGE”.

Al finalizar su mensaje, la colombiana destacó la presencia del público que bailó y se gozó sus canciones - crédito @karolg/IG

Karol G en la historia del festival Coachella

Karol G se convirtió en la primera mujer latina en liderar el cartel principal del festival Coachella 2026, presentando un espectáculo en California, que reunió a miles de asistentes y subrayó el crecimiento de la música en español en escenarios internacionales.

La artista originaria de Medellín, destacó su logro durante su intervención ante el público, enfatizando el significado de su presencia en el escenario principal tras casi tres décadas de historia del festival.

Sin embargo, antes de esta presentación que se ha convertido en una de las más comentadas, la paisa estuvo en otro de los escenarios del festival en 2022. En ese momento, interpretó por primera vez el sencillo Provenza, que se convirtió también en un himno de empoderamiento femenino por las modelos que utilizó para el video.