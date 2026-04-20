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Feid lloró en pleno concierto al interpretar canción de desamor y los comentarios se dispararon en redes: “Karol G le partió el corazón”

Las imágenes divulgadas por fanáticos muestran al artista visiblemente afectado en medio del espectáculo, lo que ha provocado diversas interpretaciones sobre el origen de su emoción y alimentado rumores sobre su reciente situación sentimental

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La reacción emocional de Feid en tarima intensifica especulaciones sobre su ruptura con Karol G - crédito @feid/IG
La reacción emocional de Feid en tarima intensifica especulaciones sobre su ruptura con Karol G - crédito @feid/IG

El cantante colombiano Feid volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece visiblemente conmovido durante uno de sus conciertos.

El momento, registrado por asistentes a su gira, generó una ola de reacciones entre sus seguidores, los cuales rápidamente relacionaron el episodio con su reciente ruptura con Karol G.

Las imágenes corresponden a una de las presentaciones de su Falxxo Tour, con el que el artista ha recorrido escenarios en varias ciudades de Estados Unidos en las últimas semanas y en el clip, que circula ampliamente en plataformas digitales, se observa cómo al intérprete se le quiebra la voz mientras canta un tema de desamor, lo que muchos interpretaron como un momento de vulnerabilidad en pleno escenario.

Se trata del tema Boleritoxx de su álbum El Green Print, con el que lanzó su tour musical, es una balada nostálgica que explora el dolor, la melancolía y la dificultad de superar una ruptura amorosa. A diferencia de sus temas festivos, esta canción aborda el extrañar intensamente a alguien, manteniendo recuerdos vívidos y la incapacidad de olvidar a pesar del tiempo transcurrido.

La viralización del llanto de Feid en pleno show aviva la polémica sobre su vida personal - crédito @Isabel Glesss/TikTok

Aunque Feid no ha hecho referencia directa al episodio ni en el momento en el que estaba cantando dijo nada al respecto, en redes sociales no tardaron en surgir especulaciones.

Para algunos fanáticos, la escena estaría relacionada con el contexto personal que atraviesa el artista, especialmente tras las recientes declaraciones de Karol G sobre su vida sentimental.

La artista, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, confirmó en entrevistas recientes que se encuentra soltera y que dejó su más reciente relación porque “se había dado cuenta de que no quería estar más ahí”, lo que desató un intenso debate entre seguidores de ambos músicos.

Sus palabras no solo pusieron fin a los rumores sobre su relación con Feid, también abrieron espacio a interpretaciones y críticas en redes sociales.

“Tengo tanta rabia con la Karol que no la quiero ni escuchar”, “Él lloró, todos lloramos”, “A todos nos dolió”, “Karol G le partió el corazón al Ferxxo”, “Ella lo usó”, “Y Karol G como si nada saltando por todo lado”, “Feid todavía quiere a Karol G”, mencionan algunos comentarios.

Una presentación de Feid conmueve y divide opiniones online - crédito @Reggaeton Viral/tiktok

De hecho, algunos usuarios cuestionaron la forma en la que la cantante abordó el tema públicamente, señalando que sus declaraciones podrían haber dejado mal parado al artista paisa. Otros, por el contrario, respaldaron su decisión de hablar abiertamente sobre su proceso personal.

La controversia creció aún más luego de que Karol G compartiera reflexiones sobre las relaciones sentimentales, pues entre ellas, una frase que se volvió viral: “nos han enseñado entregado a entregarnos tanto en una relación, hasta perderse a uno mismo”.

Este mensaje fue interpretado por muchos como una referencia directa a su ruptura, lo que intensificó las reacciones divididas entre los seguidores.

Mientras tanto, el nombre de Anuel AA también volvió a aparecer en la conversación digital, luego de que se conociera que el artista habría republicado un video relacionado con Karol G, aunque posteriormente lo eliminó. Este hecho avivó aún más la polémica en torno a la vida personal de la cantante.

El artista Feid anuncia dinámica para entregar entradas y subir a fanáticos al escenario - crédito @feid/IG
La reciente ruptura de Karol G impulsa olas de reacciones a Feid - crédito @feid/IG

En medio de este panorama, el video de Feid llorando en tarima fue interpretado por muchos como una señal de que el artista estaría atravesando un momento emocional complejo. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que su reacción esté vinculada directamente con su situación sentimental.

Lo cierto es que el episodio dejó en evidencia el fuerte vínculo emocional que el cantante logra transmitir en sus presentaciones, así como el impacto que su música genera en el público. Para otros seguidores, el momento no necesariamente responde a una situación personal, sino a la carga emocional propia de interpretar canciones que conectan profundamente con experiencias de desamor.

Mientras las especulaciones continúan, lo único claro es que tanto Feid como Karol G siguen siendo protagonistas de la conversación digital, en un escenario donde la música, la vida personal y la percepción del público se entrelazan constantemente.

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