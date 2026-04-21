La selección Colombia sub-17 regresó al país con la mira puesta en el Mundial: “El objetivo es tener mentalidad campeona”

La selección Colombia ganó cuatro partidos y solo perdió un partido en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol

La selección Colombia Sub-17 regresó al país tras su destacada participación en el Sudamericano 2026, con un discurso mucho más centrado en lo colectivo y en lo que viene que en lo ya conseguido. Más allá del título, el grupo dejó claro que el objetivo ahora es sostener ese nivel competitivo, algo que repitieron tanto jugadores como cuerpo técnico a su llegada.

Desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, varios de los jugadores coincidieron en un mensaje: el campeonato fue importante, pero no definitivo. “Esto es muy bonito, pero apenas es el comienzo”, expresó Matías Caicedo, delantero centro del equipo, dejando claro que el grupo tiene la mira puesta en el siguiente gran reto, el Mundial de la categoría. Por su parte, el extremo Adrián Mosquera destacó el esfuerzo colectivo: “Fuimos un equipo muy unido, eso se vio en la cancha. Nadie ganó solo, todos aportamos”.

El ambiente dentro del plantel, según relataron los protagonistas, fue uno de los factores clave para el rendimiento. “Siempre estuvimos juntos, en las buenas y en las malas. Eso hizo la diferencia en los partidos más difíciles”, comentó el director técnico de la selección, Freddy Hurtado. Esa cohesión fue evidente durante todo el torneo y terminó reflejándose en los resultados.

Hurtado tiene 49 años y nació en el Chocó. Es director técnico de la Federación Colombiana de Fútbol desde 2018 - crédito Conmebol

En cuanto al rendimiento en la final, donde Colombia superó a Argentina, algunos jugadores resaltaron la preparación. “Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero confiábamos en lo que veníamos trabajando. Salimos a hacer nuestro juego y se nos dio”, señaló el creativo Samuel Martínez. Por su parte, José Escorcia añadió: “El profe nos insistió mucho en la concentración y en no bajar la intensidad, creo que eso fue clave”.

El técnico Hurtado también fue tema recurrente en las declaraciones. Varios jugadores destacaron su liderazgo y la manera en que manejó el grupo durante el torneo. “El profe siempre nos habló de tener mentalidad fuerte, de creer en nosotros. Eso nos ayudó mucho”, afirmó el capitán Eider Carrillo.

Uno de los conceptos que más se repitió en las intervenciones fue el de la “mentalidad campeona”, una idea que el cuerpo técnico trabajó durante toda la concentración. “No es solo ganar, es cómo uno se prepara, cómo entrena y cómo enfrenta cada partido”, explicó Hurtado.

La selección Colombia sub-17 del 2026 consiguió el segundo título del Sudamericano en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

También hubo espacio para hablar del apoyo recibido. Los juveniles reconocieron el respaldo de sus familias y de los aficionados durante el torneo. “Sentimos mucho el apoyo desde Colombia, eso nos motivó en cada partido”, dijo el director técnico de la selección. Incluso, algunos mencionaron el impacto de ver a referentes de la selección mayor pendientes de su desempeño.

Además del rendimiento deportivo, el regreso al país también sirvió para evidenciar la conexión entre las distintas categorías de la selección. Integrantes del entorno de la selección mayor, como el director técnico de la absoluta, Néstor Lorenzo, estuvieron atentos al recibimiento, en una señal de respaldo al proceso juvenil y de continuidad dentro del proyecto del fútbol colombiano.

En términos generales, esta generación ha dejado buenas sensaciones no solo por los resultados, sino por la forma en que los consiguió. Hay una identidad de juego, un grupo consolidado y cuerpo técnico que ha logrado transmitir un mensaje claro. Todo eso construye una base importante de cara al futuro.

Ahora, el desafío será sostener ese nivel y trasladarlo al escenario mundial. La selección Colombia sub-17 tendrá tiempo para prepararse, corregir detalles y potenciar sus fortalezas antes de enfrentar a las mejores selecciones del planeta.

José Escorica recibió de las manos de Ramón Jesurún el trofeo que lo distingue como el máximo goleador del campeonato - crédito Conmebol

El título sudamericano ya es parte de la historia, pero dentro del grupo lo entienden como el inicio de algo más grande. Con talento, trabajo y una mentalidad enfocada, Colombia buscará seguir siendo protagonista, esta vez en el reto más exigente de la categoría.