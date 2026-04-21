Claudia López cuestionó la ausencia del centro en debates presidenciales y apuntó contra Adelardo de la Espriella: “Firme con la mafia”

Claudia López acusó veto de Adelardo de la Espriella y reclamó pluralidad en debates - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López afirmó en una entrevista con Blu Radio la exclusión de las fuerzas de centro en los debates presidenciales, tras el abogado y aspirante a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella afirmar que solo deberían debatir los que tienen más probabilidades de ganar, según las encuestas.

Tras lo anterior, la líder política afirmó que no existe justificación válida para apartar a sectores que representan a una porción importante del electorado, señalando que lo que hay detrás es un supuesto temor de sus adversarios. “No hay ninguna razón para excluirnos. La única razón es que nos temen”, subrayó López.

En el contexto de la campaña electoral, López apuntó directamente a De la Espriella como responsable de un presunto veto explícito en su contra. Según la candidata, el aspirante contrario busca evitar el enfrentamiento público en escenarios de contraste de ideas.

“El señor Adelardo de la Espriella salió de frente a vetarme a mí”, aseveró la exalcaldesa, quien consideró que su presencia en estos espacios representa un reto incómodo para sus contendores.

La dirigente enfatizó que “si les pareciéramos tan irrelevantes, ¿cuál es el miedo?” y añadió que la negativa a participar en debates plurales deja en evidencia las debilidades del otro candidato.

Según López, el rechazo a su participación radica en el temor de quedar expuesto: “Porque sabe que le voy a demostrar que es el defensor de la mafia, que lo voy a dejar en evidencia al frente de la tribuna”, sostuvo en la entrevista.

Durante la entrevista, Claudia López no solo criticó la actitud de su rival, sino que también cuestionó la ausencia de propuestas concretas por parte de Adelardo de la Espriella.

“El señor no tiene una sola propuesta de nada. El señor no es sino show. ¡Firmes por la patria! No, firmes con la mafia. Eso es lo único que ha estado el señor Adelardo de la Espriella en su vida, es firme con la mafia, con la que se ha enriquecido, además”, afirmó la aspirante presidencial.

La líder política recalcó que el candidato señalado “tiene un rabo de paja” y evita cualquier espacio donde pueda ser cuestionado por sus rivales o por la prensa. Además, comentó sobre el trato que el adversario brinda a los medios de comunicación: “Ha sido bastante grosero con todos los medios de comunicación. Periodista que le hace una pregunta, que lo incomoda, periodista a la que termina persiguiendo y censurando”, dijo López.

En la misma línea, López sostuvo que ese comportamiento evidencia un talante antidemocrático y que la reacción de los candidatos excluyentes habla más de ellos que de los sectores apartados del debate.

“Ese talante antidemocrático queda una vez más en evidencia, pero eso habla de ellos, que no hable de nosotros ni de los medios de comunicación”, expresó la exalcaldesa.

En lo que respecta a la organización de los debates presidenciales, la candidata del centro subrayó que los encuentros están en marcha y han sido exitosos. Aseguró que la reacción de los candidatos tradicionales se produjo solo después de percibir el impacto positivo de estos espacios.

“Los debates se están haciendo, porque fueron un éxito, fue que el par de señores se despertaron y ahora sí dicen que quieren debatir, pero poniendo condiciones”, señaló la aspirante.

Respecto al futuro de los debates, López dejó claro que seguirán abiertos a todos los candidatos, siempre bajo reglas claras y con imparcialidad, para abordar los temas de interés público.

“Seguir haciendo debates con todo el mundo, con reglas claras, con imparcialidad sobre los temas que le importan a la ciudadanía y simplemente si los señores llegan, muy bien, y si no, pues les dejamos la silla vacía y vamos pa’ adelante con los que sí queremos debatir”, manifestó.