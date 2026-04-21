El Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma está a un paso de salvar la categoría en la Premier league

Con el empate, el equipo de Londres quedó más cerca de los puestos de clasificación a torneo internacional, que del descenso - crédito Peter Cziborra/Action Images

Crystal Palace volvió a la acción en la Premier League con un empate sin goles frente al West Ham United, compromiso en el que los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron inicialistas y disputaron los 90 minutos. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la primera división inglesa, dejó diversas sensaciones, si bien el equipo no logró sumar de a tres, sigue manteniendo una distancia cómoda respecto a la zona de descenso.

Con ese resultado, el equipo de los colombianos tiene prácticamente asegurada su continuidad en la Premier League gracias a su posición actual y la diferencia de puntos con sus rivales directos. Tras 33 jornadas disputadas, el equipo londinense se ubica en la casilla 13 con 43 puntos.

Por debajo, la pelea por no descender está mucho más apretada. Tottenham Hotspur, que marca el inicio de la zona roja, cuenta con 31 puntos, es decir, 12 menos que el Palace. Más abajo aparecen otros equipos comprometidos con cifras similares o inferiores, todos obligados a sumar casi perfecto en el cierre del campeonato.

Jefferson Lerma ha jugado 41 partidos en esta temporada, no ha anotado ningún gol y ha dado cuatro asistencias - crédito Crystal Palace/Instagram

Si el Crystal Palace alcanza los 46 o 47 puntos, su permanencia quedaría prácticamente sellada sin depender de otros resultados. Incluso si no suma mucho más, le bastaría con que equipos como Tottenham no ganen todos sus partidos, algo estadísticamente poco probable.

¿Qué debe pasar para que Crystal Palace descienda?

Para que el Palace descienda, tendría que darse un escenario extremo: debería quedarse casi sin sumar (perder la mayoría de sus partidos), Tottenham y los demás rivales directos tendrían que hacer entre 12 y 15 puntos en las jornadas restantes.

En contraste, el presente del Palace lo acerca más a la zona media-alta que al descenso. Por ejemplo, el Brentford, que pelea por puestos europeos, suma 48 puntos, apenas cinco más que el equipo de Muñoz y Lerma.

Con ese panorama, el empate 0-0 ante el West Ham United en la jornada 33 mantiene al equipo en una posición estable. En ese compromiso, los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron titulares y jugaron todo el partido bajo la dirección de Oliver Glasner. Tanto Muñoz como Lerma respondieron con un desempeño sólido, aportando equilibrio en defensa y salida desde el mediocampo.

El equipo de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma ocupa la casilla 13 con 43 puntos. Está a cinco puntos de clasificación a torneo internacional, y a doce de la zona de descenso - crédito Premier League

¿Cómo le fue a los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma?

El partido, sin embargo, estuvo lejos de ser un espectáculo ofensivo. Las opciones de gol fueron escasas y el ritmo se mantuvo más táctico que vertiginoso. En medio de ese trámite cerrado, Jefferson Lerma destacó ligeramente por encima de su compatriota, recibiendo una calificación de 7.2 según SofaScore, aplicativo de análisis de rendimiento del fútbol profesional. Daniel Muñoz, por su parte, obtuvo un 6.8 y protagonizó una de las pocas acciones llamativas del juego al ser amonestado en el tiempo añadido, tras reclamar una tarjeta para un adversario que le cometió una falta.

En cuanto al calendario, el reto inmediato no será sencillo. El próximo fin de semana tendrá que visitar Anfield para medirse al Liverpool, uno de los equipos más fuertes del torneo. Será una prueba exigente que pondrá a prueba el nivel competitivo del equipo y la solidez que ha mostrado en las últimas semanas.

Posteriormente, la atención se centrará nuevamente en el ámbito internacional. El 30 de abril, el Crystal Palace afrontará el partido de ida de las semifinales de la Conference League frente al Shakhtar Donetsk, una serie que podría marcar un hito en la historia reciente del club.

Los colombianos han ganado una Community Shield y una FA Cup - crédito @CPFC/X

Así, entre la tranquilidad en la liga local y la ilusión europea, el presente del Crystal Palace resulta más que positivo. Con jugadores como Muñoz y Lerma consolidándose en el once titular, el equipo no solo asegura estabilidad, sino que también mantiene viva la expectativa de cerrar la temporada con un logro importante.