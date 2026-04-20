Amparo Grisales anunció quién es el nuevo jurado de ‘Yo me llamo’: estará junto a ella, César Escola y Aurelio Cheveroni

La llegada del artista vallenato fortalece la apuesta del programa por descubrir imitadores entre públicos diversos - crédito Yo me llamo / Instagram

Yo me llamo se ha convertido en uno de los concursos favoritos de los colombianos, lo que se demuestra en las cifras del rating que durante su emisión en 2025 lo ubicó en el primer lugar en la mayoría de las noches en las que se emitió. Esto se debe a que el formato ha logrado conectar con las audiencias que valoran a los imitadores de sus artistas favoritos y la presencia de Aurelio Cheveroni, que llegó para quedarse.

En la temporada anterior, se contó con el acompañamiento de Rey Ruiz, uno de los salseros más famosos del género. Sin embargo, este año el canal le dio la oportunidad a Elder Dayán Díaz, hijo de Diomedes Díaz, que llegará a acompañar a los jurados de planta: Amparo Grisales y César Escola para buscar a los mejores imitadores del país.

En la próxima edición del famoso concurso en el que se busca al doble perfecto, Elder Dayán Díaz se une oficialmente al equipo de jurados. Además de integrar al artista de vallenato, el programa también anunció que se permitirá la participación de niños y adultos, con el objetivo de renovar su búsqueda de talentos y ofrecer oportunidades a una audiencia más amplia.

Aurelio acompañará a Amparo Grisales, Cesar Escola y Elder Dayán - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Elder Dayán Díaz, la nueva voz del vallenato en el jurado de ‘Yo me llamo’

Nacido en Fundación, Magdalena, Díaz es hijo del reconocido intérprete de vallenato Diomedes Díaz y de Rosmery Rodríguez que también se ha destacado en la música, al igual que sus medios hermanos Martín Elías y Rafael Santos, siendo parte destacada de los descendientes de El Cacique de La Junta que mantienen vivo el legado de su padre aunque le han impreso su sello a cada una de sus interpretaciones y nuevos temas que han conquistado a los fanáticos de la nueva ola.

Entre los temas más conocidos de Elder Dayán Díaz figuran Amantes, El picantico, Abrázala, Reina Guajira, Los que más beben, La disputa y Pasarla bonito. Con todos estos temas y su conexión con el público, el artista ha fortalecido su presencia en plataformas digitales, debido a que cuenta con casi 800.000 oyentes mensuales en Spotify, alrededor de 900.000 suscriptores en YouTube y cerca de dos millones de seguidores en Instagram.

El artista está casado con Milena Robayo y es padre de tres hijas: Martina, Amelia y Victoria. Además, es famoso en las plataformas digitales porque comparte con frecuencia situaciones de su vida personal y de sus proyectos musicales, por lo que ha creado una comunidad de seguidores fieles.

El cantante de vallenato llegará a imprimirle sabor al concurso - crédito @elderdayanoficial/Instagram

Con este perfil, se demuestra que la llegada de Díaz representa el propósito de Yo me llamo de sumar nuevas voces de la música colombiana y actualizar su equipo de expertos año tras año, aunque mantienen la formación técnica y artística, con la guía de los profesores que son profesionales en el área, como resaltó Amparo Grisales al presentar al nuevo integrante en entrevista con Día a Día.

“Yo me llamo es para que ellos vayan a la Escuela, donde tenemos profesores maravillosos para que aprendan y les enseñen lo que nosotros con El Maestro (César Escola) y ahora con Elder Dayán... Viene ahora, el hijo de Diomedes. Elder Dayán Díaz, ahí les suelto pues", explicó la reconocida presentadora.

Cabe mencionar que la convocatoria para participar en esta temporada permanece abierta hasta el 26 de abril, invitando a niños y adultos a mostrar sus habilidades de imitación y aspirar a formar parte del programa. Esta edición marca el inicio de una nueva etapa para el jurado y el público, impulsada por la incorporación de una figura clave del vallenato actual, por lo que sus seguidores estarán atentos a cada una de sus opiniones en el concurso.

Amparo Grisales confirmó el nombre del nuevo jurado del concurso - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Con la entrada de Elder Dayán Díaz, la producción apuesta por el talento joven y la tradición de uno de los géneros insignia de la música en el país, mientras que refuerza su compromiso con el descubrimiento de nuevos imitadores y la conexión con diversas generaciones gracias a personajes como Aurelio Cheveroni.