Colombia

Hermana de Alexa Torrex se despachó contra Jhorman Toloza: "Lo único que ella merece de él es agradecimiento"

Maiye Torrex decidió hablar abiertamente en redes sociales para aclarar los rumores sobre la controversia entre la familia y la expareja de la participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

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Maiye afirmó que solamente pidió las cuentas de su hermana, que el resto no lo quería porque es problema de parejas - crédito @maiyetorrexx/IG

La controversia entre la familia deAlexa Torrex, concursante de La casa de los famosos Colombia, y su expareja Jhorman Toloza sumó un nuevo episodio tras la difusión de acusaciones cruzadas sobre el manejo de bienes y redes sociales de la participante.

El conflicto escaló cuando Toloza afirmó públicamente que desde Canal RCN le solicitaron entregar a la familia de Alexa el material, acceso a canales y todos los bienes relacionados con la creadora de contenido.

El foco de la disputa pasó velozmente a las plataformas digitales. Según Maiye Torrex, hermana de la concursante, las afirmaciones de Toloza no corresponden a la realidad.

Alexa Torrex - La casa de los famosos Colombia
Expareja de Alexa Torrex fue desmentido por la hermana de la participante sobre el pedido de los accesos a las redes de su hermana - crédito @jhormantol/IG

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Maiye explicó que la solicitud fue únicamente por los celulares de Alexa: “Yo le pedí los celulares a Jhorman de mi hermana. Los celulares. La camioneta y la casa no, porque en problemas de faldas no me meto”.

La declaración de Maiye resalta que no existió presión ni gestión de terceros ajenos a la familia: “Yo, yo, yo, yo, fui yo la que decidí pedirle las cosas de mi hermana”, negando cualquier intervención por parte del canal o del entorno del programa: “Limpio en estos momentos el nombre de Roberto, de RCN y sus marcas”.

Esta postura descarta la presión institucional y atribuye toda gestión únicamente al círculo familiar directo.

Los acercamientos románticos de Tebi y Alexa han sido cuestionados por los televidentes - crédito cortesía Canal RCN
Los acercamientos románticos de Tebi y Alexa han sido cuestionados por los televidentes - crédito cortesía Canal RCN

Asimismo, la hermana de Torrex desmintió públicamente las acusaciones de la expareja de la participante sobre manipulación de bienes. Aseguró que fue la única responsable de solicitar los dispositivos electrónicos, sin intervención del canal ni del equipo de producción en el reclamo.

El control de redes sociales y el temor a incidentes

La intervención de la hermana de Alexa respondió también a problemas concretos en la administración de las redes sociales y cuentas digitales.

De acuerdo con su testimonio en redes, los perfiles de la creadora perdieron la monetización en Facebook y estaban inactivos en YouTube.

“Yo vine notando las redes de mi hermana descuidadas. Perdió la monetización en Facebook. No se le estaba subiendo contenido a YouTube. A Instagram: copyright, copyright, copyright, copyright”, relató la joven.

Tras conocerse el video, Alexa fue acusada en redes sociales de inventar la agresión de Lady Noriega - crédito cortesía Canal RCN
Alexa terminó con Toloza en televisión nacional, después de un altercado con participantes del equipo Calma - crédito cortesía Canal RCN

Según la hermana, el trasfondo es que Toloza no estaba en condiciones de seguir gestionando los recursos digitales: “Ese hombre estaba mal. Yo dije: ‘No, no puede seguir con esto’”.

A esto se sumó el temor de que la situación emocional tras la ruptura, como la rabia o el resentimiento, motivara una reacción peligrosa: “Porque una persona herida, con rabia en su corazón, en su mente, puede cometer una locura”.

Maiye puntualizó que las decisiones sobre la vivienda compartida ya habían sido consensuadas anteriormente por Alexa y Toloza: “Mi hermana un día me dijo a mí y lo respeto: ‘Esta casa es mía y de Jhorman’. Punto”, agregó, estableciendo límites precisos sobre las pertenencias involucradas.

Al finalizar su exposición, la hermana hizo referencia a experiencias personales con exparejas para justificar la cautela en la gestión de cuentas digitales y bienes en momentos de conflicto emocional: “Yo también tuve una pareja que cometió locuras conmigo y yo me arrepentí mucho de eso. Y usted lo sabe, que mi hermana antes de irse le dijo: ‘Jhorman, no quiero vivir lo que vivió mi hermana’. Y usted le prometió que eso no iba a pasar”.

Alexa Torrex y Beba de la Cruz protagonizan explosivo enfrentamiento previo a la gala de nominaciones - crédito cortesía Canal RCN
Toloza esperaba reencontrarse con su expareja para hablar de su relación - crédito cortesía Canal RCN

Al deslindar la responsabilidad de Canal RCN y concentrar el reclamo en la preocupación familiar por la seguridad digital y de bienes, la hermana de Alexa Torrex centró el conflicto en el ámbito familiar, apartando a las instituciones del eje de la controversia.

Las reacciones en la publicación afirman que el exprometido de la comediante estaría utilizando esta situación para generar conversación y como estrategia para aumentar su número de seguidores en redes.

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