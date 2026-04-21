Colombia

Operación “Relámpago” libera a cuatro mujeres víctimas de explotación sexual en Francia tras alerta desde Colombia

Durante el operativo se logró la captura de una mujer que se encargaba de gestionar el traslado y el aislamiento de varias víctimas, quienes habrían sido obligadas a ejercer la prostitución y privadas de su documentación

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Autoridades francesas lideraron el operativo en coordinación internacional. - crédito AP
Autoridades francesas lideraron el operativo en coordinación internacional. - crédito AP

Una operación policial coordinada entre autoridades de Colombia, España y Francia permitió la liberación de cuatro mujeres víctimas de trata sexual en territorio francés, tras la denuncia de una madre en Colombia que alertó sobre la desaparición y posible explotación de su hija.

La acción, denominada como Operación Relámpago se activó luego de que la madre de la víctima informara a la Policía Nacional de Colombia acerca de la desaparición de su hija, madre de una menor de seis años.

Según detalló Caracol Radio, la joven vivía en condiciones socioeconómicas desfavorables en Colombia cuando fue contactada a través de redes sociales mediante una supuesta oferta laboral en el sector agrícola en Francia. Este tipo de captación, de acuerdo con los investigadores, es uno de los métodos más comunes utilizados por redes de trata de personas que operan entre América Latina y Europa.

De acuerdo con la emisora, una mujer gestionó los aspectos logísticos del viaje. La víctima fue trasladada a Medellín y posteriormente a Bogotá, donde permaneció varios días antes de salir del país junto a la captadora y otras mujeres con documentación aparentemente en regla.

Explotación sexual de menores en Colombia -crédito Jesús Áviles Infobae Colombia
Una de las jóvenes fue engañada mediante una falsa oferta de trabajo en el sector agrícola en Francia. -crédito Jesús Áviles Infobae Colombia

Restricción de la libertad y alerta familiar

Al llegar a Francia, la joven se comunicó con su madre para avisar que había llegado bien. Sin embargo, al poco tiempo, las comunicaciones se restringieron. En mensajes posteriores, la víctima notificó a su madre que le habían retirado la documentación, que no tenía libertad de movimiento ni de comunicación y que era obligada a ejercer la prostitución, eludiendo el control de la captora, según relató el medio.

Cooperación policial transnacional y seguimiento en tiempo real

Gracias a la colaboración entre la Policía Nacional de Colombia y la Policía Nacional de España, las autoridades colombianas comunicaron los hechos y el contacto directo que mantenían con la víctima mediante una aplicación de mensajería instantánea. La joven informaba en directo sobre su traslado a un nuevo domicilio en Francia, lo que permitió a los agentes seguir su ubicación con precisión.

Según la información conocida por el medio ya mencionado, los agentes españoles contactaron a la Oficial de Enlace de la Policía Nacional en Francia y al Oficial de Enlace francés en España, lo que facilitó la movilización inmediata de unidades policiales francesas.

La Policía Nacional del Perú desarticuló, en lo que va del año, 38 bandas criminales y organizaciones involucradas en la trata de personas. | Andina
Las mujeres permanecían privadas de libertad y documentación en Francia. - crédito Andina

Liberación en Bourgoin-Jallieu y detención de la captora

El operativo culminó con la localización, en un edificio de la localidad francesa de Bourgoin-Jallieu, de cuatro mujeres, incluida la joven que mantenía contacto con las autoridades colombianas. En el mismo domicilio, las fuerzas francesas detuvieron a la mujer que había acompañado a las víctimas desde Colombia, quien ejercía control directo sobre ellas y publicaba anuncios en páginas web de contactos en Francia para ofertar los servicios sexuales forzados.

De acuerdo con Caracol Radio, la mujer arrestada actuaba bajo las órdenes de su esposo e hijo, radicados en Colombia. Tanto la captora como las víctimas habrían llegado a Francia en febrero de 2026 y recorrido ciudades como París, Angers, Belfort, Bourg-en-Bresse y, finalmente, Bourgoin-Jallieu, donde se produjo la intervención.

crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia
Durante el operativo fue capturada una mujer señalada de participar en la red de explotación de las víctimas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia

Recursos de ayuda y prevención

En el marco de la lucha contra la trata, la Policía Nacional de España, junto a la Policía Nacional de Colombia y la asociación Amar Dragoste, mantiene activa la campaña #NoNacíParaEsto, destinada a visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres, especialmente colombianas, en Europa.

La Policía Nacional ofrece la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para denuncias y colaboración ciudadana. Amar Dragoste dispone de atención 24 horas para mujeres en situación de prostitución o riesgo, a través del teléfono +34 615 430 452 y del correo electrónico contacto@amardragoste.org. Además, ofrece información y servicios en amardragoste.org, instagram.com y youtube.com.

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