Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?

El delantero colombiano Luis Javier Suárez erró su primer penal de la presente temporada. Sin embargo, sigue siendo el máximo goleador de la presente Liga de Portugal - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Sporting de Lisboa perdió 2-1 ante Benfica en un duelo válido por la fecha 30 de la Liga de Portugal 2026. El clásico del fútbol portugués juntó a dos jugadores de la selección Colombia, Luis Suárez en el verdiblanco Sporting, y Richard Ríos en el rojo de Benfica. Ambos fueron titulares como de costumbre, Suárez portó la número 97 en el frente de ataque, mientras que Ríos estuvo en la mitad de la cancha con la casaca 20.

El delantero colombiano es el goleador de la liga de Portugal con 24 anotaciones -crédito @sporttvportugal/X

La derrota del Sporting de Lisboa estuvo marcada por el error desde el punto penal de Luis Javier Suárez, máximo goleador, no solo de su equipo, sino de la Liga de Portugal en la presente temporada. El error se produjo al minuto 19’ y pudo haber significado que el Sporting se pusiera al frente del marcador y comenzara ganando el partido. Inmediatamente finalizado el compromiso, Luis Suárez se disculpó con los hinchas de su equipo.

“El partido fue muy difícil. En este tipo de partidos, los detalles marcan la diferencia. No me gusta hablar ante las cámaras cuando ganamos o cuando soy el mejor jugador del partido, pero tengo que venir aquí y pedir disculpas a la afición, porque no merecían la decepción que sufrieron en este encuentro. Comparto parte de la culpa por haber fallado el penalti. Pero esto me hará más fuerte. Tenemos que superar el dolor de este partido y mañana (lunes) centrarnos en el partido contra el FC Porto para intentar llegar a la final de la Copa”, dijo Suárez al medio de comunicación V Sporting de Portugal.

¿Por qué es importante el próximo partido ante Porto?

Luis Suárez y su equipo, el Sporting de Lisboa, se enfrentarán al Porto el próximo miércoles 22 de abril a las 2:45 p. m. hora colombiana. El duelo será válido por la vuelta de la semifinal de la Copa de Portugal, serie que va ganando la escuadra del colombiano 1-0, precisamente, con gol de Suárez. Ese escenario se presenta como la oportunidad para que el delantero regrese al gol y su buen estado de forma, pues acumula seis partidos sin anotar, cuatro con su club, que incluyen una serie de Uefa Champions League perdida ante Arsenal en los cuartos de final; y dos con la selección Colombia, ante Croacia y Francia respectivamente, en los amistosos más recientes del equipo nacional.

Por lo anterior, se comenzaron a registrar reacciones negativas tanto en redes sociales como en la prensa especializada de Portugal. Algunos aficionados han expresado preocupación y frustración por la sequía goleadora del delantero, especialmente por el impacto que puede tener en la lucha por el título.

Luis Suárez marcó el gol con el que Sporting CP derrotó a FC Porto y clasifica, de forma momentánea, a la final de la Copa de Portugal - crédito Sporting CP

¿Cómo han reaccionado los hinchas del Sporting de Lisboa al mal rendimiento de Suárez?

En comentarios en redes, se perciben mensajes críticos que ponen en duda la continuidad de Suárez como titular si no logra revertir esta racha. Los hinchas han señalado que el equipo depende en exceso de sus goles y que su falta de acierto en los últimos encuentros ha coincidido con un descenso en el rendimiento colectivo. Frases como “el Sporting necesita un goleador más regular” o “Suárez no está rindiendo como al inicio de temporada” reflejan ese desencanto.

Y es que Suárez se ha consolidado como una de las piezas clave del Sporting de Lisboa, suma 11 partidos jugados, 7 goles y 2 asistencias en todas las competiciones, lo que lo posiciona entre los jugadores más productivos del equipo portugués en la presente campaña. En la Liga Portugal, Suárez ha jugado 27 partidos y ha marcado 24 goles, además de aportar 4 asistencias. Su aporte ofensivo ha resultado fundamental en varios encuentros, permitiendo que el conjunto dirigido por el técnico Rúben Amorim mantenga el ritmo competitivo en la lucha por los primeros puestos de la tabla.