Exparticipante del ‘Desafió Siglo XXI’ se sometió a varios prodecimientos quirúrgicos: así fue la impresionante transformación

La exparticipante recurrió a la ayuda dle busturí para ayudarse a sentirse mejor con su apariencia - crédito @marcospetro_cirujanoplastico/IG

Miryan Daniela, reconocida por su participación y triunfo en el Desafío Siglo XXI, compartió con sus seguidores el proceso con su transformación física, generando gran interés en las redes sociales.

En esta oportunidad, la atención no recayó en su desempeño deportivo, como ocurrió en su paso por la competencia física, sino en los cambios estéticos que decidió realizar y documentar abiertamente. Y es que, en repetidas ocasiones, la desafiante había expresado su inconformidad con su cuerpo.

El proceso de la exparticipante del Desafío incluyó una mamoplastia de aumento y una lipoescultura con transferencia de grasa.

La exparticipante del 'Desafío' puso a más de uno a suspirar con su nueva figura - crédito @myriamdaniela05/IG

La atleta buscó corregir una asimetría provocada por la maternidad e incorporar implantes que, según explicó su cirujano plástico en videos difundidos, respetaran tanto la proporcionalidad de su figura como las demandas de su actividad física.

De acuerdo con las declaraciones del cirujano plástico, la elección de los materiales y el tamaño de los implantes respondió a la necesidad de no interferir con sus rutinas de alto rendimiento, en caso de que Miryan decida volver a participar en este tipo de competencias.

Sumado a esto, la exdesafiante optó por una transferencia de grasa a glúteos y caderas, buscando equilibrar su silueta y realzar sus curvas, en respuesta a la musculatura desarrollada en la parte superior de su torso debido al entrenamiento.

Myrian del Desafío de se sometió a importantes cambiso físicos en su cuerpo con ayuda del busturí - crédito @miryamdaniela05/IG

La lipoescultura tuvo también un fin estratégico. Más allá de la extracción de grasa, se aprovechó el tejido para modelar la parte inferior del cuerpo, buscando una imagen más equilibrada y alineada con la contextura atlética de la deportista.

Apoyo incondicional y reparto de premios

Durante todo el proceso, la presencia de Zambrano —su pareja y también campeón del reality— resultó imprescindible. Ambos forjaron su relación en el contexto de la competencia y, desde entonces, han demostrado funcionar como un equipo fuera de las cámaras.

Las publicaciones de Miryan en sus redes han servido de testimonio del proceso, mostrando tanto los detalles médicos como el respaldo de su pareja.

Myrian del Desafío Siglo XXI estuvo acompañada por Zambrado durante su intervención estética - crédito @myriamdaniela05/IG

De esta manera, la atleta ha compartido sin reservas su experiencia, inspirando conversaciones sobre imagen corporal, deporte y decisiones personales en la vida pública.

Comentarios como: “Si ya era hermosa y Zambrano la quiso así, ahora que la cuide más porque quedó una mamacita”; “invirtiendo esa platica, seguramente va a recuperar su figura”; “las consecuencias del embarazo y la lactancia”, entre otros.

El tatuaje en homenaje a Zambrano

La joven, oriunda de El Dovio, Valle del Cauca, sorprendió a sus seguidores al mostrar el tatuaje durante una dinámica en Instagram. “Me tatué el nombre de Anthony en el cuello”, reveló Miryan, acompañando su declaración con una fotografía del diseño en tinta negra y caligrafía delicada.

Aunque en otra grabación el tatuaje parecía tener otra palabra, Miryan aseguró que el tatuaje era en honor al atleta olímpico llevando en la piel el nombre “Anthony”.

Miryan sorprende al tatuarse el nombre de Anthony Zambrano tras su victoria en el ‘Desafío’ - crédito @miryamdaniela05/ TikTok

Mientras se realizaba el tatuaje, transmitió en vivo a través de redes sociales y se la vio muy cercana a Zambrano, a quien llamó “amor” en varias ocasiones. “La plata que él se ganó hace parte de la bolsa de la familia”, bromeó la deportista, sugiriendo que ambos sueñan con consolidar su proyecto personal fuera de la competencia.

La historia de la pareja comenzó como una alianza estratégica en elreality, pero su vínculo se consolidó en la recta final del programa. Incluso sus madres se reunieron para conversar sobre la relación y conocer qué tan seria era.

Al concluir el concurso, ambos formalizaron su romance y Zambrano confirmó que repartiría el premio con Miryan. “Ella fue fundamental para que yo pudiera avanzar hasta la prueba final”, declaró el medallista, quien destinó la mitad de los 600 millones de pesos que ganó a su compañera.