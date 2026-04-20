Jugador de la selección Colombia le respondió al argentino Julio Coria: “Solo respeto”

Colombia levantó su segundo título del Sudamericano sub-17 después de 36 años - crédito Conmebol

El equipo nacional sub-17 de Colombia se coronó campeón del Sudamericano tras derrotar 4-0 a Argentina en la final. 36 años tuvieron que pasar para que el ‘Equipo de Todos’ volviera a gritar campeón en este torneo. En aquella oportunidad la dirección técnica era comandada por Germán ‘Basílico’ González, y los protagonistas eran Jorge Bolaños, Ricardo Siciliano y Francisco Oliveros; ahora, el técnico fue Freddy Hurtado, y Samuel Martínez, Adrian Escorcia y Matias Caicedo las grandes figuras.

Julio Coria, jugador de la selección argentina de fútbol, no soportó la frustración por perder la final 4-0 contra Colombia y sus polémicas declaraciones son criticadas - crédito Redes sociales

El camino de la selección nacional para levantar su segundo título de este torneo comenzó con un empate sin goles ante Ecuador en la primera fecha del Grupo A, la victoria llegaría en el duelo ante Chile, 1-0 con anotación de José Escorcia desde el punto penal, para después caer derrotada ante Uruguay 2-0. Colombia terminó sellando su clasificación a las semifinales al ganarle 2-0 a Paraguay, con anotaciones de Adrián Mosquera y Matías Caicedo. En esa instancia, la semifinal, el rival fue el máximo candidato a levantar el título en la antesala, la Brasil de Eduardo Silva y Eduardo Pape; reto que no venció al equipo colombiano, pues lo ganó 3-0 con anotaciones de José Escorcia en doble ocasión y Matías Caicedo. Clasificacó a la final, en donde se encontró con Argentina, otro de los favoritos en los pronósticos a llevarse el título.

¿Quiénes anotaron los goles para el triunfo de Colombia?

La final fue en el estadio Carfem de Ypané, el árbitro central fue el paraguayo David Ojeda y la hora de inicio fue 5:30 p.m. para el territorio colombiano. La selección nacional encontró el primer gol del partido con un remate de media distancia de Miguel Agamez al minuto 45’, en el segundo tiempo, Matías Caicedo, de cabeza, amplió la ventaja de cabeza al 55’, José Escorcia por la misma vía encontró el 3-0 al 58’, para que de nuevo, Miguel Agamez anotara el cuarto y definitivo gol del campeonato.

El árbitro Ojeda señaló el final del partido y la segunda conquista de un Sudamericano sub-17 llegó a Colombia. Cientos de cafeteros que estaban alrededor del estadio Carmel celebraron la conquista, mientras los colombianos se abrazaban entre sí. Colombia y su capitán Eider Castillo levantaron la copa y gritaron campeón, mientras los jugadores argentinos recibieron la medalla del subcampeonato.

José Escorcia hace parte de la cantera de Atlético Nacional, pero aun no debuta en el plantel profesional - crédito Conmebol

¿Cuál fue la declaración del jugador Julio Coria?

Tras la finalización de los actos de premiación, los protagonistas se prestaron a atender a los medios de comunicación. Por Colombia hablaron Samuel Martínez, Miguel Agamaez y Edwin Estrella, mientras que por Argentina solo lo hizo Julio Coria, que tras saludar al periodista se limitó a decir “Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el orto como lo hacemos siempre. No nos faltó nada”.

Después de levantar la Copa, la selección Colombia sub-17 llegó sobre el mediodía al país, la sede de la Federación Colombiana de Fútbol al noreste de Bogotá fue el epicentro de recibida a los protagonistas. Los medios de comunicación recibieron a los dirigidos por Freddy Hurtado, quienes antes de ingresar a las instalaciones del recinto, atendieron a los periodistas.

El primero en hablar fue el delantero Matías Caicedo: “la felicidad es inmensa de poder darle un título a mi país”, dijo el jugador de 16 años; luego el turno fue para José Escorcia, goleador del equipo con cuatro tantos, que aseguró: “hay buenas cosas, pero otras no tan buenas, hay que seguir preparándonos”.

Por último, el número 10 del equipo, Simón Rojas, se acercó a la zona mixta en donde fue cuestionado por las declaraciones de Coria. “¿Escucharon lo que dijeron los argentinos al terminar el partido?”, dijo el periodista. “Sí. No hay palabras para describir eso, de parte de nosotros solo respeto. Hablamos dentro de la cancha y el rectángulo no miente”, expresó el volante de la selección Colombia.