⁠Karol G fue homenajeada por Spotify tras alcanzar importante cifra en la plataforma: le agradeció a Shakira y Becky G

La cantante recibió las 8 placas del "billón" por las canciones de su catálogo que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma, siendo la primera latina en lograrlo - crédito @karolg @spotify/ Instagram

La cantante colombiana Karol G sumó un nuevo logro internacional tras convertirse en una de las pocas artistas latinas que ha conseguido incluir ocho de sus canciones en el exclusivo club de temas que superan los 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

Este hito coloca a la artista entre las figuras más escuchadas de la plataforma a nivel global, manteniendo su vigencia tras el reciente reconocimiento en los Latin Grammy con la Canción del Año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dentro del especial ‘Billions The Series’ producido por Spotify, la artista repasó parte de su reciente trayectoria al recordar el nacimiento e impacto de los temas que alcanzaron esta cifra: Tusa, Provenza, China, Mamii, TQG, Amargura, Qlona y Si Antes Te Hubiera Conocido.

Karol G se suma al club de artistas con ocho canciones que superan los mil millones de reproducciones en Spotify - crédito @spotify @karolg/ Instagram

En el episodio grabado en Nueva York, Karol G celebró al recibir la placa conmemorativa por la última de estas canciones, expuesta junto a otras siete que también batieron esa marca. La producción audiovisual muestra a la artista con distintos cambios de look vinculados a varias etapas de su carrera y asociadas a la estética de sus éxitos musicales, según la descripción de la propia plataforma musical.

La cantante hizo referencia específica al rol colaborativo de sus colegas en varios de los temas más reproducidos de la lista, como su trabajo conjunto con Shakira en TQG. Resaltó la experiencia de grabar con la cantante barranquillera, una de las figuras latinas más influyentes en la música internacional. Por otro lado, la pieza China, donde participa Karol G con Anuel AA, J Balvin y Daddy Yankee, no fue mencionada por la cantante durante el video.

Karol G subrayó la importancia de su colaboración con Shakira en TQG y con Becky G en Mamii, destacando los valores de amistad y admiración profesional que nacieron en la industria musical - crédito @karolg @spotify / Instagram

Sobre la colaboración con Shakira, la cantante paisa dijo: “Crecí escuchando la música de Shakira, viendo como una mujer de mi país podía llevar nuestra bandera a todos los rincones... Tener esa visión de chiquita y luego verla en un set grabando conmigo, fue de otro planeta”.

Durante la secuencia, Karol G relacionó los colores de cabello usados en cada una de sus etapas musicales con los momentos y estilos reflejados en sus canciones más populares. Mencionó que cada era artística ha estado marcada por un color y una o dos canciones con más de 1.000 millones de reproducciones, reafirmando el vínculo con su público a lo largo del tiempo.

Una de sus primeras canciones en superar los mil millones de reproducciones fue Mamii, junto a Becky G, de quien aseguró que pudo construir una amistad real. “En la industria uno conoce muchas personas y se lleva bien con mucha gente, pero con pocas hace amistad y ella definitivamente es mi amiga y la adoro, y tener esta canción juntas… El éxito que tuvo la canción fue súper mágico", dijo Karol G para Spotify.

La cantante también habló sobre el éxito que recibió el inesperado álbum Mañana será bonito (Bichota Season), que fue lanzado tan solo meses de su aclamado proyecto Mañana será bonito. “Este álbum era como una parte mía más atrevida y liberada y una celebración a mis logros”, dijo la cantante y recordó el proceso creativo de Qlona, canción que también superó la marca de los mil millones y que aparece en ese disco.

Según Karol, la canción, que cuenta con la colaboración de Peso Pluma, fue pensada para las mujeres que les gusta sentirse atractivas. “Qlona es una canción que uno pone para arreglarse y salir con las amigas, bailar y sentirse una chimba”, confesó.

La cantante paisa supero los mil millones de reproducciones con 8 de sus canciones en Spotify - crédito @karolg @spotify / Instagram

La cantante también dedicó unas palabras de gratitud a sus seguidores y al equipo que la ha acompañado, subrayando el peso de estos logros en su crecimiento personal y profesional: “Los amo y les agradezco cada minuto que han escuchado mi música, han hecho que esta mujer de acá se llene de seguridad y motivación. Gracias por estos ocho billones de reproducciones, gracias por seguirme y conectar conmigo”, expresó Karol G en uno de los pasajes destacados de la entrega de Spotify.

La artista reafirmó su lugar no solo como referente del género urbano, sino también como una de las voces colombianas de mayor proyección en la industria global, consolidando su presencia en el mercado digital con números excepcionales y colaboraciones internacionales exitosas.