Quedó en firme la primera coalición de centroderecha para la Presidencia en 2026: son seis precandidatos los que irán a consulta

Son seis precandidatos de centro-derecha los que se aliaron para realizar una consulta popular en marzo de 2026 - crédito prensa David Luna

Pese a que la precandidata presidencial Vicky Dávila ya había anunciado su adhesión a la convocatoria organizada por David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán para crear una gran coalición de centroderecha, en la mañana del miércoles 17 de diciembre se hizo oficial la alianza de seis aspirantes a la Casa de Nariño.

En medio de una rueda de prensa adelantada en Bogotá, se anunció la conformación de La Gran Consulta por Colombia, que pretende centralizar los votos de buena parte de los colombianos para hacerle frente al candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

La primera coalición de oposición quedó conformada, inicialmente, por los precandidatos Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino) y Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia), que se comprometieron a apoyarse mutuamente en todo el periodo electoral que resta.

Sin embargo, en nuevo grupo independiente no descartó la inclusión de más precandidatos a la consulta, incluida la nueva ‘bendecida’ del Centro Democrático, Paloma Valencia, que aún no toma una decisión sobre su participación en el sondeo que se adelantará el 8 de marzo a la par de las elecciones al Congreso.

“Un equipo que permita soñar a Colombia que podemos gobernar con el interés general sobre el interés particular, es algo que nos tiene que hacer sentir no solo contentos, sino adicionalmente que tenemos que lograr inspirar. Y eso significa mucho en un país donde lamentablemente los ciudadanos no creen en la política, no creen en los políticos”, indicó David Luna en rueda de prensa.

Noticia en desarrollo...