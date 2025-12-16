J Balvin, disfrazado de payaso, protagonizó famosa publicidad navideña hablando de salud mental: “La depresión también se maquilla”

J Balvin y la campaña que pone la salud mental en el centro de la Navidad - crédito @jbalvin/IG

En plena temporada navideña, J Balvin se unió a una reconocida marca de envíos en Colombia para lanzar una campaña publicitaria que busca visibilizar la depresión y promover la conversación sobre salud mental en Colombia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Colombia la depresión afecta al 4,7% de la población, es decir, a unos 2,4 millones de personas, una cifra superior al promedio mundial.

El mensaje central de la campaña, difundido en un contexto de estrés, trabajo y énfasis en la unión familiar, subraya la importancia de reconocer el valor de la familia como un motivo para el bienestar emocional.

Se trata de la pieza audiovisual que fue recientemente presentada por Inter Rapidísimo y el cantante J Balvin, en la cual utilizan una narrativa simbólica para abordar el tema de la depresión.

La historia se desarrolla en el ficticio Circo Sonriso, que recorre las carreteras colombianas y el protagonista, Bling Bling es el gran payaso del espectáculo, el cual está acompañado por su esposa e hijo durante el recorrido que hace para llegar a cada rincón y son los que lo apoyan en cada función.

El poderoso mensaje de J Balvin en el cortometraje del Circo Sonriso: la depresión también se maquilla - crédito @jbalvin/IG

Durante una de las paradas, mientras el circo se prepara para el show, Bling Bling se maquilla en su camerino, donde una fotografía familiar destaca la presencia de sus seres queridos, mientras todo esto ocurre también van mostrando que el payaso durante la ruta con su familia tiene un encuentro con un carro y en ese momento se le pasan todos los recuerdos por la cabeza.

El clímax de la función llega cuando Bling Bling, presentado como el acto principal, asciende una escalera de más de quince metros y se lanza a través de aros de fuego hacia una piscina, pues en ese momento cuando está bajo el agua, el personaje revive recuerdos de su familia, al igual que como está viviéndolo en el vehículo y se sugiere la posibilidad de un accidente de tránsito.

Por un instante, parece que no logrará salir y el público del circo demuestra tener pánico por el acto, pero finalmente emerge y recibe la ovación del público.

Al concluir el espectáculo, el payaso se encuentra solo en su camerino, rodeado de objetos de su hijo y sumido en pensamientos sobre su esposa y el entorno que tiene fuera del escenario.

J Balvin sorprende al revelar su lado más humano en una campaña navideña sobre la depresión - crédito @jbalvin/IG

De todas formas, la narrativa revela que no ha ocurrido ningún accidente y que contrario a la catástrofe que podría haber estado pensando, su familia está presente y que es él quien no logra percibirlos, una metáfora de la desconexión emocional que puede provocar la depresión.

Es por esto que en medio de la celebración de sus compañeros, cuando termina el gran acto del circo, el payaso Bling Bling vuelve a ver a su hijo, el cual le recuerda: “Recuerda que un payaso nunca debe parar de sonreír”.

Finalmente, el payaso se desmaquilla y, en ese instante, se revela la identidad de J Balvin, estableciendo un vínculo directo con la experiencia personal del artista, quien ha hablado públicamente sobre su lucha contra la depresión.

La campaña concluye con la frase: “La depresión también se maquilla, pero estar en familia siempre será un motivo para estar bien. Feliz Navidad”, reforzando el llamado a romper el estigma que rodea a la salud mental y a valorar el acompañamiento familiar.

La campaña de J Balvin que pone rostro a la depresión - crédito @jbalvin/IG

Además, el cantante en su perfil de Instagram, posteó el clip junto al mensaje: “Espero les guste este cortometraje. Feliz Navidad” y luego lo puso en su perfil de TikTok y en las historias con el fin de que más personas lo vieran.