Colombia

Petro arremetió contra el ELN, que adelanta su segundo día de paro armado en el país: “Traquetos disfrazados de guerrilleros”

El jefe de Estado, cuestionado por su silencio frente a la ofensiva de este grupo armado ilegal, con el que fracasó el proceso de paz, lanzó duros calificativos contra sus integrantes, por el cese forzoso que han adelantado en diferentes rincones del país

Guardar
El presidente Gustavo Petro lanzó
El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas al ELN, al que le criticó la falta de una postura clara en favor de la paz - crédito AFP/Juan Diego Cano/Presidencia

En la ceremonia de ascenso e imposición de insignias a los nuevos mayores de la Policía, que se llevó a cabo el lunes 15 de diciembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó duros mensajes contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desde la mañana del domingo 14 de diciembre adelanta un paro armado por todo el país. El jefe de Estado abordó la situación de seguridad en Colombia y no dudó en arremeter contra esta estructura ilegal.

“Son unos traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro”, fue el mensaje con el que el gobernante se despachó contra los integrantes de esta guerrilla. E insistió en la necesidad de transformar la cultura de la violencia que ha marcado al país durante generaciones, que se recrudeció en medio de las negociaciones de paz, que se estancaron en su sexto ciclo, luego de la ruptura de la mesa de diálogo, con diferentes ataques a la fuerza pública y la población civil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la República, en el ascenso de oficiales de la Policía, cuestionó el accionar del grupo armado ilegal durante el paro armado - crédito @infopresidencia/X

En sus palabras, “Colombia es el único país de la tierra que por decenios y generaciones, casi siglos, nos matamos y nos seguimos matando entre nosotros. Y eso es lo que nos impide ser libres de verdad y construir una nación grande”. De esta manera, el primer mandatario se refirió a la delicada situación de orden público que se vive en regiones como el Magdalena Medio, Chocó y otras regiones del país, en donde los ciudadanos no han podido salir de sus casas.

Gutavo Petro reconoció la labor de la Policía y pidió resguardar el orden público: “En las Navidades no se mata a nadie en Colombia”

Al referirse a la labor de la fuerza pública, el jefe de Estado reconoció el costo humano que implica la búsqueda de la seguridad nacional. “Que en la fuerza pública todos los días tenemos bajas. Y entre más nos esmeramos en cuidar la seguridad, más bajas hay y habrá”, agregó el presidente en su intervención, que causó una serie de comentarios en las redes sociales, por parte de los colectivos de oposición, que hicieron énfasis en el fiasco de su política de Paz Total.

El jefe de Estado valoró
El jefe de Estado valoró el trabajo de la fuerza pública para combatir el crimen en el territorio nacional - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta

De cara a las festividades de fin de año, el presidente estableció una directriz clara para las fuerzas del orden y la sociedad. “La orden del presidente de la República es que en las Navidades no se mata a nadie en Colombia y se baila y se disfruta de alegría, porque esa alegría es la que nos ha salvado como nación, a pesar de las inclemencias y a pesar del miedo y de la sangre”, indicó el jefe de Estado, que anunció esfuerzos para evitar alteraciones del orden pública.

En el mismo evento, que se llevó a cabo en la escuela General Santander de Bogotá, el mandatario destacó el crecimiento de la institución policial, con un espaldarazo al director de la institución, general William Rincón. “Hay un aumento exponencial del personal. La institución ha crecido en 14.139 uniformados”, puntualizó Petro, que quiso con este dato evidenciar el fortalecimiento de la fuerza pública en Colombia, pese a la percepción ciudadana en materia de inseguridad.

El jefe de Estado sacó
El jefe de Estado sacó pecho por el aumento exponencial de efectivos de la Policía - crédito Colprensa - Luisa González/REUTERS

A su vez, en otro de los apartes de su discurso, el primer mandatario confirmó que se duplicó el pago de la bonificación mensual a los auxiliares de la policía, además de indicar que, partir del 2026, iniciarán con el del salario mínimo mensual; aunque aprovechó el espacio para cuestionar que, en la jornada decisiva para definir el aumento que operará desde el 1 de enero, no se haya logrado una concertación entre los gremios y las centrales obreras.

Temas Relacionados

Gustavo PetroELNProceso de paz ELNPaz TotalEjército de Liberación NacionalGobierno PetroELN ColombiaParo armado ELNGobierno nacionalColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal pidió que se publiquen las encuestas que dieron como ganadora a Paloma Valencia, que será candidata del Centro Democrático

Tras el acto de nominación de su compañera como la aspirante al primer cargo de la Nación, la congresista vallecaucana insistió en que se hagan públicos los resultados íntegros de los dos procesos de medición que se llevaron a cabo por firmas chilenas

María Fernanda Cabal pidió que

Día 1 de la Novena de Aguinaldos - martes 16 de diciembre: la encarnación del Verbo Eterno

En Colombia, la tradición comienza el 16 de diciembre, cuando las familias inician las oraciones diarias en preparación para el nacimiento del niño Dios

Día 1 de la Novena

El comercio minorista tomó fuerza en octubre y le dio oxígeno a la economía colombiana, así está el panorama

Las ventas del comercio crecieron con fuerza impulsadas por el mayor gasto de los hogares, mientras la industria mostró avances más moderados, reflejando una recuperación desigual pero con señales positivas hacia el cierre de 2025

El comercio minorista tomó fuerza

El Ministerio de Salud confirmó la circulación simultánea de influenza A (H1N1) y A (H3N2) en Colombia: así puede evitar contagiarse

El sector salud instó a la población a intensificar la vacunación y a seguir prácticas de autocuidado ante el aumento de casos, en un contexto de mayor movilidad y variabilidad climática

El Ministerio de Salud confirmó

Álvaro Uribe saludó a Paloma Valencia, la elegida candidata del Centro Democrático a la Presidencia: “Ha logrado obtener ilusiones de las dificultades”

Desde su residencia en Rionegro (Antioquia), en donde participó de manera virtual, el primer mandatario se refirió a la escogencia de la senadora como la aspirante de la colectividad a la consulta de la derecha, que se celebrará el próximo 8 de marzo

Álvaro Uribe saludó a Paloma
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

Deportes

Chapecoense presentó su camiseta 2026

Chapecoense presentó su camiseta 2026 en homenaje al décimo aniversario de la tragedia y a los colores del Atlético Nacional

América empezó la desbandada tras el fracaso en los cuadrangulares: campeón con el club no seguirá para la temporada del 2026

El colombiano Jorge Carrascal es el jugador que más se valoriza en la millonaria plantilla del Flamengo

Jose Mourinho dejó irónica respuesta sobre Richard Ríos, en su mejor momento en el Benfica: “Creo que ha empeorado mucho”

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad