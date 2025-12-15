Petro arremetió contra el ELN, que adelanta su segundo día de paro armado en el país: “Traquetos disfrazados de guerrilleros”

El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas al ELN, al que le criticó la falta de una postura clara en favor de la paz - crédito AFP/Juan Diego Cano/Presidencia

En la ceremonia de ascenso e imposición de insignias a los nuevos mayores de la Policía, que se llevó a cabo el lunes 15 de diciembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó duros mensajes contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desde la mañana del domingo 14 de diciembre adelanta un paro armado por todo el país. El jefe de Estado abordó la situación de seguridad en Colombia y no dudó en arremeter contra esta estructura ilegal.

“Son unos traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro”, fue el mensaje con el que el gobernante se despachó contra los integrantes de esta guerrilla. E insistió en la necesidad de transformar la cultura de la violencia que ha marcado al país durante generaciones, que se recrudeció en medio de las negociaciones de paz, que se estancaron en su sexto ciclo, luego de la ruptura de la mesa de diálogo, con diferentes ataques a la fuerza pública y la población civil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la República, en el ascenso de oficiales de la Policía, cuestionó el accionar del grupo armado ilegal durante el paro armado - crédito @infopresidencia/X

En sus palabras, “Colombia es el único país de la tierra que por decenios y generaciones, casi siglos, nos matamos y nos seguimos matando entre nosotros. Y eso es lo que nos impide ser libres de verdad y construir una nación grande”. De esta manera, el primer mandatario se refirió a la delicada situación de orden público que se vive en regiones como el Magdalena Medio, Chocó y otras regiones del país, en donde los ciudadanos no han podido salir de sus casas.

Gutavo Petro reconoció la labor de la Policía y pidió resguardar el orden público: “En las Navidades no se mata a nadie en Colombia”

Al referirse a la labor de la fuerza pública, el jefe de Estado reconoció el costo humano que implica la búsqueda de la seguridad nacional. “Que en la fuerza pública todos los días tenemos bajas. Y entre más nos esmeramos en cuidar la seguridad, más bajas hay y habrá”, agregó el presidente en su intervención, que causó una serie de comentarios en las redes sociales, por parte de los colectivos de oposición, que hicieron énfasis en el fiasco de su política de Paz Total.

El jefe de Estado valoró el trabajo de la fuerza pública para combatir el crimen en el territorio nacional - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta

De cara a las festividades de fin de año, el presidente estableció una directriz clara para las fuerzas del orden y la sociedad. “La orden del presidente de la República es que en las Navidades no se mata a nadie en Colombia y se baila y se disfruta de alegría, porque esa alegría es la que nos ha salvado como nación, a pesar de las inclemencias y a pesar del miedo y de la sangre”, indicó el jefe de Estado, que anunció esfuerzos para evitar alteraciones del orden pública.

En el mismo evento, que se llevó a cabo en la escuela General Santander de Bogotá, el mandatario destacó el crecimiento de la institución policial, con un espaldarazo al director de la institución, general William Rincón. “Hay un aumento exponencial del personal. La institución ha crecido en 14.139 uniformados”, puntualizó Petro, que quiso con este dato evidenciar el fortalecimiento de la fuerza pública en Colombia, pese a la percepción ciudadana en materia de inseguridad.

El jefe de Estado sacó pecho por el aumento exponencial de efectivos de la Policía - crédito Colprensa - Luisa González/REUTERS

A su vez, en otro de los apartes de su discurso, el primer mandatario confirmó que se duplicó el pago de la bonificación mensual a los auxiliares de la policía, además de indicar que, partir del 2026, iniciarán con el del salario mínimo mensual; aunque aprovechó el espacio para cuestionar que, en la jornada decisiva para definir el aumento que operará desde el 1 de enero, no se haya logrado una concertación entre los gremios y las centrales obreras.