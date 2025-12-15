Gustavo Petro habló tras contundente triunfo de José Antonio Kast en Chile: “Por el sur y por el norte vienen vientos de la muerte”

El presidente Gustavo Petro se pronunció del triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile - crédito AP - EFE

El contundente triunfo de José Antonio Kast, que se convirtió el domingo 14 de diciembre de 2025 en el nuevo presidente de Chile, tras vencer a la oficialista Jeannette Jara, provocó una fuerte reacción en las redes sociales por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. Kast, que a diferencia de lo ocurrido en 2021 logró consolidar su triunfo, con una diferencia de más de 2 millones de votos, despertó la molestia del mandatario de los colombianos.

A través de sus redes sociales, y en respuesta a un mensaje de su par argentino, Javier Milei, que sacó pecho por el retroceso de la izquierda en Sudamericana con un mapa pintado en azul y rojo, el mandatario vinculó el avance de fuerzas conservadoras en la región con una amenaza directa para los proyectos progresistas, y denunció obstáculos en la difusión de su mensaje. Una publicación que, como se preveía, no pasó desapercibida por sus críticos.

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”, advirtió Petro en la red social X, con una frase que, según él, resume el clima político que se extiende en América Latina. Y que, por lo visto, representa todo un reto para los políticos que aún ondean las banderas de izquierda en la región, aunque en el mapa se incluya a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela; un mandato sobre el cual no ha emitido un contundente rechazo sobre su ilegitimidad.

A su vez, el primer mandatario profundizó en su advertencia al dirigirse a sus compatriotas y a los que identifica como herederos del ideario bolivariano. “Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, afirmó Petro en su publicación en las redes sociales, con lo que reaccionó frente a este sonoro revés: pues su amigo, el actual mandatario Gabriel Boric, pretendía reelegir su proyecto político.

Gustavo Petro insinuó supuesta censura de X a uno de sus mensajes

El mensaje publicado frente a este suceso político en Chile también incluyó una denuncia sobre supuestos intentos de censura en las plataformas digitales, pues presuntamente Petro tenía otro mensaje, que no quedó público. “Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”, dijo el gobernante, que insistió en la existencia de una campaña de persecución en su contra y en la dificultad para expresar sus opiniones sobre Kast.

Con ello, Petro daría cuenta de un escenario regional adverso para los movimientos progresistas y de izquierda, que estaría marcado por la renovación política, si se quiere, radical: pues además de lo sucedido en territorio austral, en países como Bolivia y Ecuador también triunfaron las candidaturas de derecha; lo que podría suponer un precedente de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en el país, cuya primera vuelta será el 31 de mayo de 2026.

Y es que la intención del jefe de Estado colombiano es que su plan de Gobierno, que no se alcanzó a ejecutar en los más de tres años que lleva de Gobierno, se pueda prolongar por uno de los candidatos afines a su proyecto político: entre ellos, el senador Iván Cepeda Castro, que lidera las encuestas en el territorio nacional, de acuerdo con la más reciente medición de la firma encuestadora Invamer, en la que marca el 31,9%; seguido de Abelardo de la Espriella, con 18,2%.

Todo esto, a la par de la iniciativa de promover la asamblea constituyente antes de finalizar el mandato, en medio de la natural controversia que causa esta idea en los movimientos políticos de derecha.