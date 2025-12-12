Colombia

María José Pizarro llamó a cerrar filas en apoyo a Petro tras dura advertencia de Trump: “Es la soberanía latinoamericana la que está en riesgo”

La senadora y ex precandidata presidencial del Pacto Histórico se refirió a la manera en la que las afirmaciones del presidente norteamericano contra el mandatario colombiano podrían convertirse en una amenaza para toda la región

Guardar
La senadora María José Pizarro
La senadora María José Pizarro pidió apoyar al Gobierno de Gustavo Petro, frente a la amenaza estadounidense - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Prensa María José Pizarro

La dura confrontación entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su par, el mandatario colombiano Gustavo Petro, encendió las alarmas en la escena política nacional. Y todo, ante lo que sería la clara advertencia del primero acerca de posibles represalias judiciales contra el interlocutor, según el análisis que compartió en sus redes sociales la senadora y ex precandidata presidencial María José Pizarro, del Pacto Histórico.

Para la congresista, que declinó su aspiración para respaldar a su colega, el senador Iván Cepeda Castro, del que será jefa de debate en la campaña que se avecina, no se trata solo de un conflicto bilateral, sino de una amenaza que trasciende fronteras. “Es la soberanía latinoamericana la que está en riesgo, se requiere una movilización continental”, afirmó Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez, el asesinado excandidato presidencial y exlíder de la guerrilla M-19.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la senadora María José Pizarro expresó su respaldo a Gustavo Petro, ante los ataques de Donald Trump - crédito @PizarroMariaJo/X

La preocupación de la legisladora se fundamenta en la historia reciente de Colombia y en el temor a que el país vuelva a ser escenario de intereses foráneos. “Después de décadas de conflicto, de ríos de sangre e inmensos sacrificios, Colombia no puede ser escenario de una guerra ajena ni de presiones disfrazadas de lucha antidrogas”, sostuvo Pizarro, que con ello hizo un claro llamado a cerrar filas en favor del primer mandatario y la legitimidad de su mandato.

¿Donald Trump interferirá en las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia? Esto dijo María José Pizarro

Para la senadora, el trasfondo de la retórica de Trump va más allá de la política antidrogas y lo acusó de tener “Detrás de esta narrativa está el petróleo y la intención de intervenir en las elecciones de 2026. Debemos rodear al presidente Petro y cuidar nuestra nación”, advirtió la congresista, que terminará su paso por el legislativo el 20 de junio de 2026, tras ocho años como congresista: cuatro de ellos en la Cámara de Representantes y cuatro más en el Senado.

Las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de bombardear costas colombianas - crédito Redes sociales/X

Las declaraciones de Trump no dejarían lugar a dudas sobre el tono de advertencia dirigida a la administración de Petro, pues consultado sobre si consideraba dialogar con el presidente colombiano, Trump respondió con crudeza. Frente a estas afirmaciones, el jefe de Estado colombiano defendió la legitimidad de su gobierno y cuestionó la veracidad de los señalamientos desde el país del norte, que volvió a enfilar baterías contra su gestión en la lucha antidrogas.

“Realmente no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil hacia los Estados Unidos, y no le he dado mucha importancia. Va a tener grandes problemas si no se da cuenta. Colombia está produciendo muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína que producen cocaína, como sabes, y la venden directamente a los EE. UU. Así que más le vale darse cuenta, o será el siguiente. También será el siguiente. Y espero que esté escuchando. Va a ser el siguiente”, dijo Trump.

El presidente de la República, en la reunión de su gabinete, aseguró que logró detener el crecimiento de los cultivos de uso ilícito - crédito Presidencia

Ante esto, Petro respondió. “Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos, lo lleva a frases y acciones que no se puede ejercer contra un presidente elegido democráticamente. Tengo opiniones diferentes a las políticas del Gobierno estadounidense sobre Palestina, migrantes, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. Espero que Trump venga a Colombia a ver como se incautan de laboratorios de drogas por toneladas”, expresó.

El mandatario colombiano fue más allá al calificar de “inaceptables” las palabras de Trump, al señalar que constituyen un irrespeto no solo hacia su persona, sino hacia el Estado colombiano, que representa tras haber sido elegido con más de 11,7 millones de votos en junio de 2022. Además, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que determine si la potencia norteamericana ha violado los límites marítimos de Colombia en el Atlántico y el Pacífico.

Temas Relacionados

María José PizarroDonald TrumpGustavo PetroGobierno PetroEstados Unidos y ColombiaPetro drogasDrogas en ColombiaPacto HistóricoColombia-Noticias

Más Noticias

Búsquedas de vuelos en Colombia se desatan tras el sorteo de la Copa Mundo 2026 y esta es la ciudad que lidera la fiebre

El mercado aéreo entró en una fase de ajustes acelerados, marcada por picos atípicos de interés y variaciones que ya están condicionando los planes de viaje de miles de colombianos

Búsquedas de vuelos en Colombia

Jorge Bava prendió el ventilador: dejó mal parado a Santa Fe por su salida y lo que pasó con su renovación

El técnico uruguayo reveló detalles de lo ocurrido a mediados de septiembre de 2025, cuando apareció la oferta de Cerro Porteño y las verdaderas razones de su renuncia a los cardenales

Jorge Bava prendió el ventilador:

Chontico Día y Noche números ganadores de los últimos sorteos jueves 11 de diciembre

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día y Noche números

Armando Benedetti volvió a apuntar contra Carlos Carrillo por denuncias sobre el Fondo de Adaptación: lo trató de “farsante, acomplejado e inepto”

Las tensiones entre el ministro del Interior y el director de la Ungrd escalaron después de que la directora del Dapre, Angie Rodríguez, revelara presuntas inconsistencias en proyectos de la entidad

Armando Benedetti volvió a apuntar

Efraín Cepeda regresaría a la presidencia del Partido Conservador tras sorpresiva renuncia de Nadia Blel: esto es lo que se sabe

El expresidente del Congreso, que ya fue titular de la colectividad, tomaría de nuevo las riendas de las toldas azules, luego de las profundas diferencias con su colega, que presentó su renuncia en la mañana del jueves 11 de diciembre a su cargo

Efraín Cepeda regresaría a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alarma en Colombia: ONU confirma

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

‘El Agropecuario’ estrenó canción y

‘El Agropecuario’ estrenó canción y en redes afirman que es una “tiradera” para Aida Victoria Merlano

Sara Corrales impactó con cambio de look durante su embarazo: así luce

Shakira hace historia y se convierte en la artista con la gira más taquillera de todos los tiempos: estos son los detalles

Beéle regresa a lo más alto del ranking de Spotify Colombia con estos éxitos

Westcol compartió la clave para ser ‘viral’ y reveló el famoso que impulsó su carrera: “Entendí la oportunidad”

Deportes

Jorge Bava prendió el ventilador:

Jorge Bava prendió el ventilador: dejó mal parado a Santa Fe por su salida y lo que pasó con su renovación

Fin de una era en Millonarios: Juan Pablo Vargas dijo adiós y este será su nuevo equipo

Junior y Tolima tendrán una sorpresa de la Dimayor en la final de la Liga BetPlay: vea de qué se trata

Mientras Nacional confía en “acercar la final de Copa Colombia a su favor”, Medellín deja claro que es “un partido diferente”

Un club de la Liga BetPlay cambiaría de sede para 2026: metió presión a una ciudad para “priorizar nuestro proyecto”