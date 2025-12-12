María José Pizarro llamó a cerrar filas en apoyo a Petro tras dura advertencia de Trump: “Es la soberanía latinoamericana la que está en riesgo”

La senadora María José Pizarro pidió apoyar al Gobierno de Gustavo Petro, frente a la amenaza estadounidense - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Prensa María José Pizarro

La dura confrontación entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su par, el mandatario colombiano Gustavo Petro, encendió las alarmas en la escena política nacional. Y todo, ante lo que sería la clara advertencia del primero acerca de posibles represalias judiciales contra el interlocutor, según el análisis que compartió en sus redes sociales la senadora y ex precandidata presidencial María José Pizarro, del Pacto Histórico.

Para la congresista, que declinó su aspiración para respaldar a su colega, el senador Iván Cepeda Castro, del que será jefa de debate en la campaña que se avecina, no se trata solo de un conflicto bilateral, sino de una amenaza que trasciende fronteras. “Es la soberanía latinoamericana la que está en riesgo, se requiere una movilización continental”, afirmó Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez, el asesinado excandidato presidencial y exlíder de la guerrilla M-19.

Con este mensaje en X, la senadora María José Pizarro expresó su respaldo a Gustavo Petro, ante los ataques de Donald Trump - crédito @PizarroMariaJo/X

La preocupación de la legisladora se fundamenta en la historia reciente de Colombia y en el temor a que el país vuelva a ser escenario de intereses foráneos. “Después de décadas de conflicto, de ríos de sangre e inmensos sacrificios, Colombia no puede ser escenario de una guerra ajena ni de presiones disfrazadas de lucha antidrogas”, sostuvo Pizarro, que con ello hizo un claro llamado a cerrar filas en favor del primer mandatario y la legitimidad de su mandato.

¿Donald Trump interferirá en las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia? Esto dijo María José Pizarro

Para la senadora, el trasfondo de la retórica de Trump va más allá de la política antidrogas y lo acusó de tener “Detrás de esta narrativa está el petróleo y la intención de intervenir en las elecciones de 2026. Debemos rodear al presidente Petro y cuidar nuestra nación”, advirtió la congresista, que terminará su paso por el legislativo el 20 de junio de 2026, tras ocho años como congresista: cuatro de ellos en la Cámara de Representantes y cuatro más en el Senado.

Las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de bombardear costas colombianas - crédito Redes sociales/X

Las declaraciones de Trump no dejarían lugar a dudas sobre el tono de advertencia dirigida a la administración de Petro, pues consultado sobre si consideraba dialogar con el presidente colombiano, Trump respondió con crudeza. Frente a estas afirmaciones, el jefe de Estado colombiano defendió la legitimidad de su gobierno y cuestionó la veracidad de los señalamientos desde el país del norte, que volvió a enfilar baterías contra su gestión en la lucha antidrogas.

“Realmente no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil hacia los Estados Unidos, y no le he dado mucha importancia. Va a tener grandes problemas si no se da cuenta. Colombia está produciendo muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína que producen cocaína, como sabes, y la venden directamente a los EE. UU. Así que más le vale darse cuenta, o será el siguiente. También será el siguiente. Y espero que esté escuchando. Va a ser el siguiente”, dijo Trump.

El presidente de la República, en la reunión de su gabinete, aseguró que logró detener el crecimiento de los cultivos de uso ilícito - crédito Presidencia

Ante esto, Petro respondió. “Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos, lo lleva a frases y acciones que no se puede ejercer contra un presidente elegido democráticamente. Tengo opiniones diferentes a las políticas del Gobierno estadounidense sobre Palestina, migrantes, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. Espero que Trump venga a Colombia a ver como se incautan de laboratorios de drogas por toneladas”, expresó.

El mandatario colombiano fue más allá al calificar de “inaceptables” las palabras de Trump, al señalar que constituyen un irrespeto no solo hacia su persona, sino hacia el Estado colombiano, que representa tras haber sido elegido con más de 11,7 millones de votos en junio de 2022. Además, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que determine si la potencia norteamericana ha violado los límites marítimos de Colombia en el Atlántico y el Pacífico.