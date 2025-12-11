La historia del perro que murió por estrés por el uso de juegos artificiales en Colombia

Defensores de animales en Armenia critican la falta de controles efectivos sobre el uso de pólvora y su impacto en la fauna doméstica - crédito iStock

Las consecuencias del uso de pólvora en espacios urbanos han generado una nueva voz de alarma entre defensores de los derechos animales en Armenia (Quindío), tras la muerte del perro Horus, afectado por el estallido de fuegos artificiales en la zona de la glorieta de Tres Esquinas.

El relato del caso fue confirmado por Diana Rodríguez, activista de la Fundación Eco Huellas, quien señaló que en medio de la celebración del Día de las Velitas, el domingo 7 de diciembre, el canino sufrió este ataque, a causa de la pólvora.

“Gracias a esto Horus entró en shock y tuvo que ser trasladado ese mismo día en la madrugada a la veterinaria San Blas, donde se le diagnosticó un estrés y una torsión intestinal a raíz del estrés que le generó la pólvora, ya que durante varias horas estuvo sufriendo bastante en su casa”, contó a Caracol Radio.

La activista explicó que el animal, sometido a un fuerte cuadro de estrés por el ruido de los explosivos, sufrió una torsión gástrica acompañada de graves dolores abdominales y un derrame interno que desencadenaron su fallecimiento.

La indignación crece entre los animalistas de Armenia por la ausencia de mecanismos de control y permisos claros para la pirotecnia

Rodríguez agregó que los cuadros de miedo y angustia en mascotas se han incrementado en los días recientes, coincidiendo con picos en el uso de artefactos pirotécnicos, y advirtió que “los animalitos son los que más sufren con el uso indiscriminado de la pólvora”, detalló al medio mencionado.

El impacto sobre la población animal ha sido documentado por la fundación, que ha reportado al menos treinta y cinco casos de animales extraviados en redes sociales luego de los festejos recientes en los que se utilizaron explosivos. La organización asegura que estas cifras subrayan la necesidad urgente de políticas más estrictas.

La reacción entre los animalistas no se ha hecho esperar. Rodríguez manifestó su inconformidad con la falta de controles efectivos para limitar el uso de la pólvora, señalando: “Mucha indignación porque no sabemos si es que realmente se están haciendo los controles como tienen que hacerse. No sabemos si las personas que detonaron esta pólvora en este sector de Tres Esquinas tienen los permisos de bomberos, tienen los permisos de la Secretaría de Gobierno”.

La activista insistió en que el problema afecta no solo a los animales, sino a grupos vulnerables como niños con autismo, adultos mayores y personas con enfermedades diversas. Para ella, “una Navidad se puede vivir perfectamente sin detonaciones de pólvora”.

Horus sufrió una torsión gástrica y derrame interno debido al estrés provocado por el ruido de la pólvora

Sobre las regulaciones actuales, Rodríguez criticó el decreto municipal que permite la comercialización de pólvora bajo ciertos parámetros en Armenia, considerándolo insuficiente ante la magnitud del problema. “Nosotros creemos que el decreto es permisivo (…) la prohibición se tiene que dar desde el Congreso de la República a través de una ley, pero sí entendemos que el decreto, tratando de pronto de ser laxos con un sector que realmente lo único que hace es un daño enorme a la sociedad como es el sector de la pólvora”, declaró en Caracol Radio.

La Fundación Eco Huellas ha decidido brindar acompañamiento al propietario de Horus para esclarecer los detalles del hecho y exigir una reunión con el alcalde de Armenia, con el objetivo de exponer las inquietudes sobre el control y la regulación del uso de pólvora en la ciudad.

Afectaciones en el Valle del Cauca

Mientras los habitantes del Valle del Cauca encendían velas y faroles el siete de diciembre por el Día de las Velitas, la pirotecnia encendió también una alerta por el impacto de la pólvora en la fauna doméstica y urbana.

Solo esa noche, la Fundación Conexión Animal reportó 110 animales afectados por causa directa de los estallidos, un dato que se suma a los 451 casos registrados en los primeros días del mes, según indicó la organización.

Un informe de una organización local advierte sobre el incremento de incidentes con fauna doméstica y silvestre durante las festividades, lo que genera preocupación entre defensores de animales y autoridades regionales

La magnitud del fenómeno resulta evidente al observar el número de animales que continúan sin paradero conocido tras la noche de festividad. Según informó la Fundación, 137 aún permanecen extraviados y 301 fueron encontrados desorientados en distintos puntos de Cali y otros municipios del departamento, tras los episodios de pirotecnia. Los registros de la Fundación destacan que “los animales no solo se pierden, también enfrentan situaciones de peligro en la vía pública”.

Las denuncias ciudadanas provinieron especialmente de barrios como Terrón Colorado, El Poblado, Ciudad Córdoba, Marroquín, Alfonso López y Los Lagos. La Fundación señaló que las comunas 13, 6, 11, 16, 14 y 8 concentran el mayor porcentaje de reportes por animales afectados: “Las comunas 13, 6, 11, 16, 14 y 8 acumulan la mayor cantidad de reportes”.