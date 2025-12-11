Canciller abrió la posibilidad de que Colombia le dé asilo a Maduro y así reaccionaron los políticos: “Sometimiento a la justicia”

Políticos se despacharon contra el Gobierno Petro tras recientes palabras de la canciller Rosa Villavicencio sobre posible asilo en Colombia a Nicolás Maduro - crédito Montaje Infobae

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, abrió un intenso debate político tras declarar que el Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, no descarta la posibilidad de otorgar asilo al dictador venezolano Nicolás Maduro.

La canciller lo planteó como una opción que solo se evaluaría en el marco de una transición democrática en Venezuela y ante la eventual salida de Maduro del poder.

En entrevista con Caracol Radio, Villavicencio explicó que “en el momento de tensión que existe, pues hay que negociar, y seguramente, si Estados Unidos exige una transición o un cambio, pues es una cosa que ellos deben valorar. Y si esa salida implica que deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”.

La funcionaria agregó que la opción de asilo dependerá de que Washington y Caracas alcancen un acuerdo que incluya la renuncia del gobernante venezolano.

No obstante, Villavicencio manifestó escepticismo sobre la eventual elección de Colombia como lugar de refugio para Maduro.

“Aunque no creo que eligiera a Colombia, yo pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo”, argumentó.

Villavicencio reiteró el compromiso colombiano de participar en el eventual proceso de transición venezolana, aunque aclaró que el país no ha recibido un pedido formal de mediación.

“La situación de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, si requieren que debe haber una etapa de transición, quiere decir que Maduro saldría. Eso seguramente sería una solución para la situación que ahora estamos viviendo. Hasta ahora no nos han pedido mediar. Ellos están hablando y deben hablar para encontrar un acuerdo, pero es una cosa que corresponde a ellos dos y a quienes acepten como mediadores”, detalló.

Las declaraciones generaron una oleada de reacciones adversas entre figuras políticas y sectores sociales colombianos.

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal criticó duramente la declaración, cuestionando si la canciller estaba al tanto del contexto de seguridad en Venezuela y preguntando: “¿Les preocupa que EE.UU. destruya la dictadura del genocida Nicolás Maduro?”.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo usó su cuenta en X para remarcar: “El único asilo aceptable para Nicolás Maduro es su sometimiento a la Justicia. Como presidente, Colombia estará del lado de las víctimas, nunca del lado de quienes violaron sus derechos”.

Oviedo agregó que la prioridad en la crisis venezolana debe ser la libertad, la justicia y la democracia, sin aceptar “atajos ni acuerdos que protejan a quienes vulneraron a millones de personas”.

El concejal de Bogotá Papo Amín calificó la posibilidad de resguardar a Maduro como “vergonzosa“, preguntando: “¿Por qué resguardar a un corrupto y ladrón?”.

El senador del Partido Conservador, Mauricio Giraldo advirtió: “Colombia no puede convertirse en refugio de dictadores. La Cancillería confirma que el Gobierno estaría dispuesto a dar asilo a Nicolás Maduro. ¿al mismo responsable del éxodo, el hambre y la persecución que han sufrido millones de hermanos venezolanos?”.

Giraldo cuestionó la prioridad del Ejecutivo, señalando la grave crisis humanitaria que afrontan miles de venezolanos en la frontera.

Por su parte, el aspirante al Senado por el Centro Democrático, Daniel Briceño criticó en X la postura del Gobierno colombiano frente a la crisis venezolana, señalando: “Mientras el petrismo ataca a María Corina Machado la canciller de Petro dice que le daría asilo al dictador Nicolás Maduro en Colombia”.

Briceño afirmó que “la sociedad Petro, Cepeda y Maduro sigue consolidándose” y sugirió que “la plata del régimen y del narcotráfico manda”.

Usuarios en X reaccionaron ante la posibilidad de que Colombia conceda asilo a Nicolás Maduro.

Uno escribió: “Me ganaría yo esos 50 millones de dólares, seguro que sí”. Otro advirtió: “Entre Petro y Maduro terminarán por destruir a Colombia, sería la debacle”.

Un tercero opinó: “Si están ofreciendo asilo a ese criminal, es porque están seguros que van a seguir en el poder”.