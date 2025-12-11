Canciller Rosa Villavicencio se refirió al premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado: “No estaría de acuerdo”

María Corina Machado, premio Nobel de Paz, y Rosa Villavicencio, canciller de Colombia - crédito redes sociales

La entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha generado una reacción matizada por parte del Gobierno colombiano.

En diálogo con Caracol Radio, la canciller Rosa Villavicencio subrayó la autonomía del comité noruego, pero dejó claro que Colombia no comparte la decisión.

“Consideramos que el organismo que concede el premio es autónomo”, afirmó Villavicencio al medio colombiano, marcando distancia institucional respecto al proceso de selección.

La funcionaria explicó el motivo de la reserva oficial, señalando que la postura de la galardonada respecto a la seguridad regional resulta incompatible con el espíritu del reconocimiento.

“Nosotros no estaríamos de acuerdo, pero es un Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, sus declaraciones han ido a aceptar que haya cualquier tipo de intervención militar en la región”, dijo Villavicencio a Caracol Radio.

La canciller insistió en que, pese a las diferencias, la potestad de otorgar el galardón recae exclusivamente en el comité noruego.

“El organismo es autónomo para darlo a quien ellos consideren”, sostuvo Villavicencio al medio de comunicación.

Canciller Rosa Villavicencio Sobre Premio Nobel De María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que la guerrilla colombiana y los narcos dominan el 60% de Venezuela

La comparecencia de María Corina Machado en Oslo coincidió con una jornada de celebraciones privadas tras la obtención del Premio Nobel de la Paz 2025. Aunque la activista venezolana no participó del acto oficial de entrega, la presencia de sus seguidores y familiares en el balcón del Grand Hotel evidenció la magnitud del respaldo recibido en la capital noruega, según informaron los medios presentes.

Durante la rueda de prensa que ofreció el 11 de diciembre junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, Machado denunció la transformación reciente de Venezuela y el papel de organizaciones y actores extranjeros en la expansión de redes ilícitas en el país.

“Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, grupos terroristas como Hezbollah y Hamás operando libremente en coordinación con el régimen”, expuso ante los periodistas. La opositora describió así la situación venezolana: “Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”.

La líder opositora denuncia que la guerrilla colombiana y los carteles de droga controlan el 60% de la población venezolana

La líder opositora advirtió sobre la consolidación de alianzas entre actores criminales y autoridades estatales venezolanas. Señaló la colaboración directa de la guerrilla colombiana y carteles de droga en medio de este contexto: “Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de droga que han tomado control del 60% de nuestra población, y no solo en narcotráfico, sino en trata de personas y redes de prostitución”.

En su intervención, Machado insistió en que la supervivencia política del mandatario Nicolás Maduro se sustenta en una plataforma financiera opaca e internacional: “Lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado”. Destacó el rol del narcotráfico, el mercado negro de petróleo, el tráfico de armas y la trata de personas como canales específicos que alimentan “la estructura represiva del gobierno venezolano”.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ofrece una rueda de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, un día después de la ceremonia de entrega del galardón, en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025

Para la galardonada con el Nobel de la Paz, el debilitamiento de este sistema depende del aislamiento externo: “Necesitamos cortar esos flujos. Y cuando eso ocurra y la represión se debilite, se acabó, porque es lo único que le queda al régimen: violencia y terror. Así que le pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes, porque los otros regímenes que apoyan a Maduro y su estructura criminal están muy activos y han convertido a Venezuela en un refugio seguro para sus operaciones en el resto de América Latina”.

Machado concluyó su diálogo con la prensa expresando confianza en la posibilidad de un cambio democrático: “Tengo mucha esperanza de que Venezuela será libre y convertiremos nuestro país en un faro de esperanza y oportunidad de democracia. Y, al hacerlo, daremos la bienvenida no solo a los venezolanos que se han visto obligados a huir, sino también a ciudadanos de todo el mundo que encontrarán refugio, como Venezuela solía ser hace décadas”.