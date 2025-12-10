Colombia

Video|Grupo de jóvenes se enfrentó con pólvora en plena calle del norte de Bogotá: “A lo Harry Potter”

Las autoridades advirtieron sobre las consecuencias de manipular artefactos pirotécnicos en áreas concurridas y recordaron las sanciones establecidas por la ley

Los jóvenes se enfrentaron en una calle del norte de Bogotá con lo que serían voladores - crédito @PasaenBogota/X

El Día de las Velitas es una de las celebraciones más esperadas en el país. Aunque esta festividad tiene sus raíces en una tradición religiosa, los colombianos la han arraigado en la cultura del país, con otras prácticas como el consumo de bebidas alcohólicas y la quema de pólvora.

A propósito, esta última práctica ha sido tema de debate en el país, debido a que la quema de pólvora representa un riesgo significativo tanto para los que encienden los artefactos, como para los transeúntes o curiosos que observan el espectáculo.

Una de las imágenes que dejó el puente festivo de Velitas fue el caso de un grupo de jóvenes que encendió pólvora en pleno espacio público durante la celebración, en el norte de Bogotá.

En un video divulgado masivamente en redes sociales se observa cómo las chispas y explosiones ocurrieron a pocos metros de un establecimiento abierto, poniendo en riesgo a carros, motos y peatones que transitaban por la zona.

La práctica es peligrosa tanto
La práctica es peligrosa tanto para los que manipulan la pólvora, como para los que observan o pasan por la zona - créditos captura de pantalla 'Guerra de voladores' | @miguel.zarate08/IG | @eigth.a/IG | @davidjimenez.91/IG

Los jóvenes, aproximadamente unos seis, se lanzaban de lado y lado lo que parecían ser voladores, en medio de risas y juego, que fue interpretado por algunos cibernautas como la recreación de una escena de Harry Potter.

“Jóvenes en Bogotá se divierten a lo Harry Potter en navidad con fuegos artificiales”; “los del D1 vs los de ARA” ; “Harry Potter y el ara secreto”; “Acabas de hacer que q mas personas lo quieran intentar” ; “ustedes ven peligro, yo veo una idea” ; “los comentarios solo demuestran por qué seguimos siendo un país tercermundista” ; “Es una falta de respeto que hagan eso (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Testigos advirtieron que cada detonación se produjo en medio de la vía, sin considerar la presencia de transeúntes y el estacionamiento de vehículos.

Y es que esta conducta representa una infracción a la Ley 2224 de 2022, que prohíbe la manipulación de pólvora sin la debida autorización y establece sanciones económicas, así como procesos penales, en los casos en que se exponga a terceros al peligro.

Cada año, durante diciembre, las autoridades reportan múltiples emergencias relacionadas con el uso indebido de artefactos pirotécnicos. Las consecuencias pueden ser graves, desde quemaduras y lesiones permanentes hasta el inicio de incendios. El reiterado incumplimiento normativo genera llamados de atención sobre la necesidad de reforzar la conciencia respecto al riesgo asociado con este tipo de conductas.

El uso de la pólvora
El uso de la pólvora es muy frecuente para la Nohce de Velitas, el 7 y 8 de diciembre - crédito Pixabay

Saldo de quemados durante el puente de Velitas en Bogotá

La celebración de la Noche de Velitas en Bogotá dejó un saldo de 23 personas lesionadas por manipulación de pólvora, según el corte oficial de las 4:00 p. m. del 8 de diciembre difundido por la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Del total de afectados, siete son menores de 18 años; 14 de los lesionados permanecen hospitalizados, entre ellos seis menores. Las autoridades reportaron que un menor resultó herido mientras estaba acompañado de un adulto bajo los efectos del alcohol y 10 lesionados se encontraban en estado de embriaguez al momento de la lesión.

El registro por localidades señala los siguientes casos: Usme (5), Engativá (5), Bosa (4), Suba (2), Los Mártires (2), San Cristóbal (2), Chapinero (1), Usaquén (1), Kennedy (1) y Puente Aranda (1). Durante lo que va de diciembre, Bogotá ha contabilizado 24 casos de quemaduras por artefactos pirotécnicos.

23 fue el saldo de
23 fue el saldo de quemados en Bogotá durante la Noche de Velitas - crédito Alcaldía de Bogotá

En cuanto a la gravedad de las lesiones, las autoridades informaron de 22 quemaduras, 12 laceraciones, 5 contusiones, 6 daños oculares y 3 amputaciones. 11 casos ocurrieron por manipulación directa y 10 al actuar como observadores. En años anteriores, la ciudad reportó 39 lesionados el 7 de diciembre y 20 el día 8 en 2022; mientras que en 2023 se registraron 20 y 16 lesionados en esas fechas, respectivamente.

La SDS mantiene activa una alerta preventiva e insiste en reforzar el llamado a evitar el uso de pólvora durante las festividades. “Seguimos comprometidos con prevenir las lesiones de pólvora, nuestros equipos están listos, pero no queremos ver a nadie más en una unidad de quemados. La pólvora no es un juego: mutila, deja secuelas y puede cambiar una vida en segundos. Nuestro mensaje es simple: Celebrar sin pólvora es la mejor decisión para proteger a nuestras familias, cuidémonos y vivamos unas fiestas sin pólvora”, indicó Luis Alexander Moscoso, secretario (e) de Salud.

El subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández Niño, advirtió que no existe ningún artefacto pirotécnico seguro y que gran parte de las lesiones se presentan bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez. “Las celebraciones irresponsables continúan poniendo en peligro a menores y adultos. La prevención empieza en casa”, señaló Fernández.

Temas Relacionados

Pólvora Día de Velitas Bogotá Ley 2224 de 2022 Fuegos artificialesNoche de Velitas ColombiaColombia-Noticias

