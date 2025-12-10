Roy Barreras presentó propuesta para acabar con la escasez de medicamentos en Colombia: “Vamos a pagarles a las farmacias”

La iniciativa de Roy Barreras revive la discusión sobre cómo la tecnología puede optimizar la distribución de fármacos - crédito Colprensa

El acceso a medicamentos en Colombia entra en el centro del debate luego de una propuesta del precandidato presidencial Roy Barreras en redes sociales, que sugiere la entrega domiciliaria de medicinas a través de plataformas como Rappi para reducir las demoras en la atención a pacientes.

El exsenador publicó: “Usted enfermo y haciendo fila, no más. Por eso le presento mi propuesta”.

La iniciativa establece que los medicamentos deben llegar directamente al domicilio de quienes los necesitan, con la garantía y puntualidad que ofrecen servicios de reparto digital.

“Los medicamentos deben llegar a la casa por Rappi, garantizados y a tiempo”, señaló Barreras en su publicación.

Roy Barreras impulsa una idea para que pacientes reciban sus medicamentos en casa mediante aplicaciones de entrega, como respuesta a los frecuentes retrasos en el sistema de salud colombiano - crédito @RoyBarreras

El plan considerado por Roy Barreras incluye el pago puntual a farmacias, el impulso a la producción nacional y la negociación de patentes para asegurar que ningún paciente quede sin tratamiento.

“Vamos a pagarle a las farmacias sin retrasos, impulsar la producción nacional negociando patentes y asegurar que ningún colombiano vuelva a quedarse sin su tratamiento”, escribe el senador.

Durante un diálogo con un especialista en salud, Barreras consultó por las causas que impiden la entrega de medicamentos en farmacias.

El profesional explicó: “Al no haber dinero, no se pueden mover las moléculas que se requieren”, en referencia a la falta de pagos a las farmacias y proveedores.

El exsenador subrayó que la principal traba es financiera: “La farmacia no lo entrega porque nadie le está pagando por el medicamento. O sea, las empresas no están pagando”.

El especialista señaló además que, si bien existe una amplia cobertura con medicamentos genéricos, muchos fármacos de patente siguen siendo costosos y necesarios para ciertos pacientes: “Con solo esos medicamentos podríamos cubrir cien pacientes de los que cubrimos con genéricos, pero no se le puede quitar ese de marca que tiene patente porque es el que necesita esa persona en específico”.

Para finalizar, Roy barreras afirmó que: “No es carreta, es respuesta. Con la salud no se juega”.

El mensaje de Roy Barreras propone negociar patentes y utilizar plataformas tecnológicas para optimizar la llegada de medicinas - crédito @RoyBarreras

Roy Barreras advierte a bandas criminales, el Estado no cederá ante el control de territorios

La seguridad en Colombia se encuentra bajo la atención nacional tras las declaraciones del expresidente del Senado y actual precandidato presidencial Roy Barreras, quien advirtió sobre la presencia de “múltiples bandas dedicadas a traquetiar, a extorsionar, y que pretenden controlar territorios”.

El dirigente político, conocido por su rol dentro de las negociaciones de paz, utilizó sus redes sociales para recalcar que las organizaciones armadas “están equivocadas si creen que pueden doblegar al Estado”.

En su mensaje, Barreras subrayó la solidez institucional y rememoró la derrota del narcotraficante Pablo Escobar como ejemplo de la capacidad estatal.

“El matón más grande de Colombia fue Pablo Escobar y lo derrotamos”, sentenció, haciendo referencia a una época marcada por la violencia, pero que, según él, dejó lecciones para enfrentar los nuevos desafíos de la criminalidad.

Desde la óptica de Barreras, el panorama ha cambiado de forma drástica tras la firma del acuerdo con la guerrilla más antigua de la región.

Roy Barreras habló sobre la inseguridad que vive actualmente Colombia desde sus diferentes municipios - crédito @RoyBarreras

“Hoy existen multiplicidad de bandas criminales, todas financiadas por el narcotráfico”, puntualizó en una entrevista con Noticias Caracol. Esta situación, explicó, implica que el combate a la criminalidad requiere una estrategia distinta a la que se empleó en el pasado frente a grupos insurgentes.

El precandidato insistió en que la respuesta del Estado debe ser contundente ante los intentos de intimidación y control social de las estructuras ilegales.

Afirmó que la autoridad conserva el control territorial e hizo un llamado tajante: “Tienen dos salidas, o sometimiento a la justicia por la vía legal, o sometimiento por la fuerza del Estado”.

Según el reporte del medio citadol, este mensaje apunta a disuadir cualquier tentativa de las organizaciones armadas de desafiar el orden institucional.

Roy Barreras también enfatizó que, pese a la evolución de la violencia, la historia colombiana demuestra que quienes eligen enfrentarse con el Estado suelen concluir con salidas fatales.