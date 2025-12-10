Por “guerra de bengalas” tres mujeres fueron sancionadas en Antioquia: aceptaron su responsabilidad por usar pólvora

Las autoridades de Remedios identifican y sancionan a tres mujeres por guerra de bengalas durante la celebración de velitas - crédito Freepik/Captura video

Los disturbios con bengalas ocurridos durante la celebración del Día de Velitas en el corregimiento de Santa Isabel, municipio de Remedios (Antioquia), encendieron las alarmas entre las autoridades y la comunidad de Antioquia.

En esa jornada, registrada el domingo 7 de diciembre, videos de testigos y cámaras de seguridad mostraron a varias personas enfrentándose con luces de bengalas y voladores en plena vía pública, lo que generó en lesiones graves para una mujer y generó conmoción en la región.

Tras conocerse que la víctima había sufrido quemaduras de segundo grado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien aportara información sobre los responsables de la agresión.

Horas más tarde, la Policía de Antioquia anunció la identificación de tres mujeres implicadas en el incidente, quienes recibieron sanciones y participaron en acciones de reparación social.

El comandante de la Policía departamental, coronel Óscar Rico, detalló las medidas adoptadas: “Se encuentran con tres jóvenes, ya fueron ubicadas, ya están con el tema de policía, corregidor, se les impuso un comparendo de convivencia y hay una actividad social de difusión de actividades y campañas preventivas con estas tres jóvenes para seguir socializando el no uso de la pólvora”.

Las jóvenes implicadas grabaron un video difundido por la alcaldía de Remedios, donde manifestaron su arrepentimiento por lo sucedido. Una de ellas explicó: “Ese día pensamos que solo era una forma de celebrar. No nos detuvimos a pensar en las consecuencias y en que esto podría afectar a otras personas”.

En el mismo registro, otra de las participantes reconoció el impacto de la sanción: “Cuando llegó la sanción, entendimos que lo que hicimos estaba mal, no solo por la multa, sino porque pusimos en riesgo a pequeños niños, mascotas y a nosotros mismos”.

La tercera involucrada destacó el aprendizaje derivado del evento: “Personalmente, me hizo reflexionar. A veces, uno cree que por ser joven no pasa nada, pero sí puede pasar, y muy rápido. Esto nos enseñó que hay normas que existen por una razón, protegernos”.

La Policía de Antioquia, en respuesta al incidente y con el objetivo de prevenir más casos con pólvora, inició una campaña pedagógica en la que participaron las jóvenes sancionadas, quienes colaboraron para concientizar a la población sobre los riesgos físicos y legales del uso de pirotecnia.

Detalles sobre el incidente

En Remedios, Antioquia, una práctica recurrente cada diciembre puso en alerta a la comunidad cuando, durante un enfrentamiento con bengalas entre jóvenes en la vía pública, una mujer sufrió quemaduras graves tras la explosión de uno de estos artefactos en un local comercial.

De acuerdo con la secretaria de Salud local, Anamelia Ángel Londoño, citada por TeleAntioquia, este caso marca la primera lesión de este tipo en el municipio en el actual periodo festivo.

Los hechos se desarrollaron en una calle donde numerosos jóvenes se lanzaban bengalas “de esquina a esquina”, costumbre que, según relatan los habitantes, se reitera en cada temporada navideña.

En videos que circularon en redes sociales se observa cómo los participantes intentan impactar a sus adversarios, cubriéndose apenas con sacos como protección rudimentaria ante potenciales quemaduras. Las secuencias muestran momentos en los que las bengalas logran alcanzar los cuerpos de los jóvenes, lo que pone en evidencia el elevado riesgo inherente a esta práctica.

Cuando el conflicto arreciaba, varios residentes buscaron refugio en sus viviendas. Tres personas, entre ellas dos niños menores de cuatro años, ingresaron a un local comercial con la esperanza de resguardarse.

No obstante, una bengala cruzó el umbral y fue a dar directamente en la pierna de una mujer sentada, donde explotó y generó una densa columna de humo. “Los menores resultaron ilesos físicamente, pero se vieron afectados emocionalmente y en las grabaciones se les escucha llorar por el susto”, reportó la funcionaria a TeleAntioquia.