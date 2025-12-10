Ministro de Trabajo reaccionó a la denuncia por presunta agresión sexual en contra de inspector de Policía en Soacha: “El ejemplo de dignidad laboral debe empezar por las instituciones”

La declaración del ministro Antonio Sanguino se conoció luego de que una grabación fuera entregada a las autoridades como prueba en la investigación que involucra a un inspector señalado por una vigilante - crédito @AntonioSanguino/X

Un material audiovisual entregado a las autoridades respalda la acusación de abuso sexual presentada por Dalin Selena Monsalve, vigilante de 23 años, contra el inspector de Policía José Arturo Figueredo en Soacha, Cundinamarca.

El video, difundido por Noticias Caracol, es ahora pieza clave en una investigación judicial que compromete a un funcionario público acusado de vulnerar los derechos que debía proteger.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció a través de su perfil en X tras conocerse la denuncia contra el inspector de Policía en Soacha. “El ejemplo de dignidad laboral debe empezar por las instituciones”, expresó.

El martes 3 de junio de 2025, aproximadamente a las 5 de la tarde, en la Inspección Sexta de Policía de Soacha, Selena Monsalve optó por grabar una escena con su celular.

Según su relato, buscó documentar una conducta que asegura haber experimentado durante varios meses: acoso y agresión sexual por parte de Figueredo.

En ese momento, el edificio había quedado vacío, salvo por la presencia de ambos.

Frente a dicha denuncia el jefe de la cartera de Trabajo, manifestó su rechazo a la situación denunciada por Dalin Selena Monsalve y subrayó la necesidad de que los organismos estatales sean los primeros en mantener altos estándares de respeto y protección a los derechos laborales.

Antonio Sanguino reaccionó a la denuncia en un mensaje en su cuenta de X - crédito @AntonioSanguino

Con su declaración pública, enfatizó que rechaza de manera categórica cualquier forma de trato deshumanizante hacia los trabajadores.

“El ejemplo de dignidad laboral debe empezar por las instituciones. Rechazamos el acoso sexual y los tratos degradantes a los que fue sometida Dalin Selena Monsalve en su trabajo”, comentó el funcionario público en su mensaje hablando sobre lo ocurrido.

Sanguino también hizo énfasis en que el Ministerio del Trabajo llevará a cabo las acciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar la aplicación de sanciones si corresponde. Además, instó a las autoridades judiciales a actuar con firmeza frente al presunto responsable.

“Desde el Ministerio del Trabajo y de las y los trabajadores adelantaremos las investigaciones y sanciones necesarias en este caso, y pedimos a las autoridades judiciales que hagan lo propio contra el agresor”, escribió por medio de una publicación en su cuenta de la red social X el funcionario público perteneciente al Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Sanguino también hizo énfasis en que el Ministerio del Trabajo llevará a cabo las acciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar la aplicación de sanciones si corresponde - crédito Colprensa

En las imágenes registradas, José Arturo Figueredo expresa frases de índole sexual, fuerza un beso en la cabeza de Selena Monsalve y la manosea, ignorando su resistencia. La joven relató a Noticias Caracol: “Si lo hace con nosotras que podemos medio defendernos, imagínese con un niño... nos faltaba que de verdad nos abusara sexualmente”.

Las grabación difundida muestran tanto expresiones de tono sexual como contacto físico sin consentimiento, clasificados como agresión sexual. Dalin Selena Monsalve, quien aparece como víctima en el video, reacciona rechazando los avances y gestos del inspector Figueredo.

Un segmento del video muestra con claridad la situación de control que, según la joven, ejercía el inspector. En su relato ante las cámaras, Monsalve detalló: “Me empieza a coger los senos, me empieza a coger la cara. Me coge las manos para que yo le coja su miembro inferior. Me dice, ‘Vea, esto es suyo, esto, esto va a ser suyo’… En todo el vídeo, ese señor tiene una risa pervertida de que le gusta lo que está haciendo”.

Figueredo trabaja en la inspección de Policía de Soacha desde 2021 - crédito captura de video Noticias Caracol

No solo Monsalve reportó comportamientos inapropiados por parte del inspector; otras empleadas también señalaron conductas de acoso sexual atribuidas a José Arturo Figueredo. Una trabajadora, que prefirió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, relató al medio antes citado: “El señor sacaba su miembro, se bajaba el cierre y me lo mostró. Obviamente, yo lo rechacé, lo empujé, le di una cachetada y salí de una vez para la puerta”.

Además, una guarda de seguridad de cuarenta y cinco años denunció episodios de abuso sexual ocurridos en el mismo despacho policial de Soacha. De acuerdo con testimonios recogidos, la insistencia en las conductas de Figueredo provocó que varias empleadas decidieran dejar el trabajo o evitar permanecer solas en el lugar con él.