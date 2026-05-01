El Gobierno publicó el proyecto de decreto que frena la exportación de terneros para bajar el precio de la carne en Colombia

La cabeza de una vaca y un proyecto de decreto superpuestos sobre un buque carguero con una 'X' roja, simbolizando las tensiones en el comercio exterior de ganado vivo en Colombia- crédito VisualesIA/Ministerio de Industria y Comercio

El Gobierno de Colombia publicó un proyecto de decreto que limita a 66.700 las exportaciones de bovinos machos menores de dos años durante un periodo de seis meses. La medida, firmada por los ministerios de Hacienda, Agricultura y Comercio, busca contener el precio de la carne de res, que en enero de 2026 registró una inflación del 11,73%.

La norma parte de un análisis técnico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) con fecha del 2 de marzo de 2026. Ese documento concluye que la salida al exterior de animales jóvenes puede estar reduciendo la oferta interna y presionando los precios al alza desde el inicio de la cadena productiva.

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Según el texto del proyecto, “el 73% de las exportaciones de bovinos en pie está representada por machos de uno a dos años”, lo que, a juicio del Gobierno, eleva la tasa de extracción de ese grupo de animales muy por encima de su tasa de reposición.

Para entender el problema en términos simples, lo que plantea el Gobierno es que, cuando salen del país demasiados terneros jóvenes, quedan menos animales disponibles para crecer, engordar y llegar al mercado interno. Eso reduce la oferta de carne y, con menos carne disponible, los precios suben. Ese es el razonamiento del Gobierno. Pero no todos lo comparten.

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El proyecto de decreto fija un cupo máximo de 66.700 bovinos machos menores de dos años para exportar en seis meses. El ICA certificará la edad de cada animal antes de autorizar su salida del país- crédito Ministerio de Industria y Comercio

Óscar Cubillos Pedraza, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), fue directo en una entrevista con el medio Contexto Ganadero: “Le aseguro que volvemos a hacer esta entrevista en tres meses y con el freno de las exportaciones, con estas restricciones, el precio de la carne no bajaría”.

El argumento de Fedegán apunta en otra dirección. Para Cubillos Pedraza, el Gobierno identificó mal la causa del problema: “Lo que está generando la presión al alza no es el tema de exportaciones, que de hecho vienen cayendo, tanto de carne como de animales en pie, por la tasa de cambio, sino lo que ha hecho que se dinamice el precio de la carne es el mayor consumo”. Dicho de otro modo: la carne sube porque los colombianos están comprando más, no porque el país exporte demasiado.

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Los números del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) respaldan esa lectura. El Censo Nacional Bovino con corte a 2025 registra un hato de 30,3 millones de cabezas en el país. El año pasado salieron al exterior 227.429 reses en pie, el equivalente al 0,7% del inventario total. De esas, cerca de 110.000 eran menores de dos años: exactamente las que el proyecto de decreto busca retener.

La inflación de la carne de res llegó al 11,73% en enero de 2026, por encima del IPC general y del grupo de alimentos y bebidas. El Gobierno busca contener esa cifra con un límite a la exportación de bovinos jóvenes- crédito Reuters/VisualesIA

Mientras ese debate se desarrolla, el decreto avanza en su trámite. El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior aprobó la medida por unanimidad en su sesión 397 del 15 de abril de 2026.

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La norma también crea una nueva subpartida arancelaria —la 0102.29.90.21— para identificar de forma exclusiva a los bovinos machos menores de dos años, con un gravamen del 10%. Hasta ahora, ese tipo de ganado se clasificaba bajo la categoría genérica “los demás bovinos vivos”, lo que impedía rastrear con precisión cuántos animales jóvenes salían del país.

El ICA tendrá la tarea de certificar la edad de los bovinos antes de cada exportación, y el Ministerio de Agricultura administrará la asignación del cupo e informará periódicamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sobre el nivel de utilización.

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El precio del ganado en pie creció 14,32% en diciembre de 2025 y llegó a 14,59% en enero de 2026. Esa dinámica se traslada al consumidor final: la carne de res acumuló una inflación de 11,73% en el mismo mes- crédito REUTERS/Luisa González

El decreto entra en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial y tiene una vigencia de seis meses, tras los cuales el Ministerio deberá hacer seguimiento y evaluación de sus resultados.

El proyecto fue sometido a consulta ciudadana por 15 días y remitido a la Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar que las medidas no generen distorsiones en los mercados. El precio del ganado en pie aceleró su crecimiento hasta el 14,32% en diciembre de 2025 y llegó al 14,59% en enero de 2026, según consta en el texto del decreto.

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