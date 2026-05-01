Él es Jorthy Mokio, la joven figura del fútbol europeo que jugará con RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026

La decisión de Mokio de representar a República Democrática del Congo se considera definitiva en su carrera internacional-crédito Pablo Morano/REUTERS

El Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca, y la selección Colombia buscará tener un buen regreso a la cita de selecciones más importante del mundo cuando juegue ante Uzbekistán en Ciudad de México, el 17 de junio de 2026.

Junto a Portugal y República Democrática del Congo, la Tricolor dirigida por el argentino Néstor Lorenzo tendrá una exigencia importante de cara a lo que será su séptima participación en Mundiales a lo largo de la historia.

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En este contexto, los rivales de Colombia se preparan, y el 1 de mayo de 2026 se conoció que República Democrática del Congo nacionalizará a una de las jóvenes promesas del fútbol europeo: el volante del Ajax de Países Bajos, Jorthy Mokio.

El joven de 18 años, que disputara minutos con Bélgica en marzo de 2025, opta por vestir la camiseta de la República Democrática del Congo para buscar un lugar en la próxima Copa del Mundo-crédito @sachatavolieri/X

La noticia se conoció en exclusiva por parte del periodista italiano Sacha Tavolieri, especializado en fichajes y actualidad del mercado de futbolistas.

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Mokio jugó dos minutos con la selección absoluta de Bélgica en marzo de 2025 antes de enfocarse en las categorías sub-21 y en la Copa Mundial sub-17. La decisión del jugador ha sido calificada como definitiva.

“ÚLTIMA HORA: ¡Jorthy Mokio ha decidido representar a la República Democrática del Congo! El defensa ha elegido a los Leopardos y espera ser convocado para el próximo Mundial. Esta es la decisión del jugador”, detalló.

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La elección de Mokio lo convierte en el segundo futbolista del Ajax nacido en Bélgica que adopta una nueva selección, después de Rayane Bounida, quien optó por representar a Marruecos.

Además se destacan en el caso de Mokio, la situación del marroquí, Bilal El Khannouss, Konstantinos Karetsas, Chemsdine Talbi, Ismael Saibari y Noah Sadiki, jóvenes que eligieron otras federaciones diferentes a la Federación Belga en los últimos años.

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Perfil de Jorthy Mokio y estadísticas en la temporada 2025-2026 con Ajax

El futbolista formado en Gante y actual centrocampista del Ajax tomará el reto de clasificar y jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la República Democrática del Congo-crédito Pablo Morano/REUTERS

El volante de 18 años lleva un total de 34 partidos entre Liga de Países Bajos (Eredivise), Champions League, KNVB Beler (Copa de los Países Bajos) en 1.725 minutos, y por el momento acumula cuatro goles y tres asistencias.

A continuación, estos son los detalles de sus goles durante la presente temporada:

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14 de diciembre de 2025 - Eredivisie: 16 minutos y gol en el Ajax 2-0 Feyenoord

17 de diciembre de 2025 - KNVB Beker: 90 minutos, doblete y asistencia en el Excelsior 2-7 Ajax

14 de febrero de 2026 - Erevidisie: 80 minutos, gol y asistencia en el Ajax 4-0 Fortuna Sittard

El FC Barcelona también buscó a Jorthy Mokio

El diario catalán recordó el momento cuando Mokio estuvo en el radar del FC Barcelona-crédito Sport

El 29 de mayo de 2024, el FC Barcelona habría concretado el fichaje del defensor Jorthy Mokio, de 16 años en ese entonces, tras un proceso que estaría liderado personalmente por Deco, director deportivo, según habría informado Sport, uno de los diarios más importantes de Cataluña.

El club en ese entonces habría apuntado a que el futbolista belga, formado en el FK Gent, se incorporaría al filial durante uno o dos años para facilitar su desarrollo antes de una posible promoción al primer equipo.

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Durante las últimas semanas, la familia y los representantes de Mokio habrían visitado la Ciudad Deportiva y asistido a un partido oficial en Barcelona, donde se habrían discutido los términos de su incorporación. El acuerdo se habría cerrado después de la negativa del entorno del jugador a escuchar ofertas de otros clubes, incluidas propuestas de la Roma y el Manchester City, habría destacado el presidente del Gent, citado por Sport.

Calendario de partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).