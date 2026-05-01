Colombia

Paloma Valencia aseguró que en su gobierno no habrá secuestros: “Estamos en cifras record de los últimos 15 años en acciones terroristas”

La candidata presidencial aseguró que Colombia atraviesa un nivel de “convulsión y violencia” superior al visto en periodos recientes, aún cuando, según indicó, el presidente Petro asegura que no hay un caos de seguridad

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La senadora del Centro Democrático, que hace parte de la campaña a la presidencia, expresó su indignación frente a las reuniones que habría sostenido el jefe de Estado con Gonzalo Boye, defensor de Diego Marín Buitrago - crédito @PalomaValenciaL/X

La candidata a la presidencia de la República, Paloma Valencia, planteó una postura severa frente al secuestro, al declarar que en su eventual administración “no vamos a permitir el secuestro” y calificó esa promesa como absoluta: “Tenemos que ser absolutamente categóricos”.

En su diagnóstico, “este gobierno ha dejado que el secuestro crezca en más del cien por ciento”, una situación que, según afirmó, ha ubicado al país en “cifra récord de los últimos quince años en acciones terroristas y, escúchenlo bien, de masacres”.

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En su opinión, Colombia atraviesa un nivel de “convulsión y violencia” superior al visto en periodos recientes, aún cuando, según indicó, el presidente asegura que “no hay un caos de seguridad y que tampoco hay un caos en salud, que todo está perfecto”.

La aspirante expuso que el actual mandatario “tapa y silencia a todo aquel que quiere mostrar lo que verdaderamente está sufriendo Colombia”, incluso en casos de secuestro.

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El abordaje de la candidata Valencia hacia los responsables de secuestros elimina cualquier matiz conciliador: “Seremos contundentes con los secuestradores. Ese es un delito de lesa humanidad y el que secuestra en Colombia lo vamos a meter preso hasta que se pudra en la cárcel”, advirtió. Rechazó el uso del secuestro “como un mecanismo de chantaje” y sostuvo: “El país tiene que recuperar la libertad de sus ciudadanos”.

La candidata presidencial del partido Centro Democrático - crédito Sergio Acero/Reuters
La candidata presidencial del partido Centro Democrático - crédito Sergio Acero/Reuters

La región de Arauca fue citada como ejemplo de vulnerabilidad: allí, dijo, “a la gente la secuestran porque las vidas están a merced de los violentos. A la gente la matan porque no hay presencia de la Fuerza Pública”. Anunció como respuesta el fortalecimiento de la capacidad militar, asegurando: “volveremos a tener unas Fuerzas Armadas de quinientos treinta mil hombres, aumentaremos el pie de fuerza, la capacidad de despliegue, los helicópteros, los drones, la tecnología”.

La candidata del Centro Democrático cerró el tema, adelantando la intención de “ser parte del escudo de las Américas y vamos a perseguir los narcotraficantes y los terroristas hasta que no quede ninguno en nuestro país”. Reconoció que “será un proceso difícil”, pero insistió en su necesidad para que Colombia “pueda vivir en libertad”.

Paloma Valencia derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial

Paloma Valencia e Ivan Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/REUTERS
ales se ha reducido en las últimas semanas, consolidando una contienda centrada en tres figuras principales. En cuanto a la posible segunda vuelta, Paloma Valencia supera por primera vez a Cepeda en un escenario de balotaje, con 44,8% contra 40,1%, y un 15,3% de los encuestados que no elegiría a ninguno - crédito Reuters

El escenario electoral colombiano muestra una competencia ajustada a poco tiempo de las elecciones presidenciales. El porcentaje de voto en blanco se ubica en 7,2%, según la última encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo, lo que podría incidir en el desenlace.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lidera la intención de voto con el 38%, cifra apenas superior a la medición anterior. Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático) le siguen con 23,9% y 22,8% respectivamente, ambos con un crecimiento respecto a la encuesta previa. Los demás aspirantes, como Sergio Fajardo, Claudia López y Santiago Botero, no superan el 3%, mientras que el resto de candidatos apenas suma apoyos marginales.

La diferencia entre Cepeda y sus principales rivales se ha reducido en las últimas semanas, consolidando una contienda centrada en tres figuras principales. En cuanto a la posible segunda vuelta, Paloma Valencia supera por primera vez a Cepeda en un escenario de balotaje, con 44,8% contra 40,1%, y un 15,3% de los encuestados que no elegiría a ninguno. Si la segunda vuelta se diera entre Cepeda y De la Espriella, ambos quedarían en un empate técnico (40,6% y 40,4%), con un 19% que optaría por no votar por ninguno.

Infografía sobre elecciones presidenciales de Colombia 2026. Muestra 41.421.973 votantes habilitados con mapas de Colombia y el mundo.
Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, con la mayoría sufragando en el país y más de un millón en el exterior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La encuesta revela que la candidata del Centro Democrático supera ahora al del Pacto Histórico en una proyección de segunda ronda, invirtiendo una diferencia que en enero favorecía a Cepeda. El panorama sugiere que la definición dependerá de los indecisos y del voto en blanco, en un contexto de marcada incertidumbre y cambio en las tendencias de preferencia electoral.

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