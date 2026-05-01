Viuda de Yeison Jiménez denunció difamación de un creador de contenido que la vinculó con Ciro Quiñónez: “Está acabando con mi tranquilidad”

Sonia Restrepo pide ayuda en redes tras ser vinculada sin pruebas con Ciro Quiñones - crédito - @sonia_rpo/ Instagram

Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez, realizó una denuncia pública en redes sociales sobre el comportamiento ‘inapropiado’ de un hombre, lo que generó preocupación entre sus seguidores y personas cercanas.

En una serie de historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, Sonia expuso la fotografía de un individuo y solicitó ayuda a la comunidad para identificarlo, asegurando sentirse en una situación de acoso y vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

Este pronunciamiento se produjo después de que el creador de contenido conocido en redes sociales como King Urbano compartiera un video en TikTok, que ya supera el millón de vistas.

En ese video, King Urbano afirma que el cantante Ciro Quiñones tendría conversaciones y videos comprometedores con Sonia Restrepo, en los que se le vería interesado en sostener una relación con la viuda de Yeison Jiménez. Sin embargo, el creador de contenido no presentó pruebas ni mostró evidencia de la existencia de dichos materiales, por lo que hasta el momento estos señalamientos no han sido confirmados ni tienen sustento real.

PUBLICIDAD

Aunque el creador de contenido afirma haber visto chats y videos que vincularían sentimentalmente a Sonia y Ciro, no presentó ninguna prueba de sus afirmaciones y sostuvo que un medio de comunicación publicaría la información - crédito @king.urbano/ TikTok

“La noticia del momento es que el cantante Ciro Quiñonez, conocido por Yeison Jiménez, que fue el que lo llevó a la fama. Se difundieron videos; los mismos seguidores del artista han difundido conversaciones de WhatsApp y videos que lo comprometen con la esposa del artista. Es una noticia triste, es una realidad, es un hecho confirmado” (Sic), dijo el creador de contenido sin mostrar las supuestas pruebas.

El pronunciamiento de King Urbano subió de nivel cuando aseguró que el hecho es real y que varios medios de comunicación conocen la información, por lo “que será publicada en pocos días”. Sin embargo, más allá de revelar detalles de las supuestas pruebas, solo aseguró: “Todo en las redes sociales se sabe, lo estoy afirmando porque ya lo conocí, los medios ya tienen esta noticia. Todos conocíamos las intenciones del cantante Ciro”.

PUBLICIDAD

Ante las palabras y viralidad que tuvo el video con especulaciones, Sonia Restrepo explicó que el hombre en cuestión lleva tiempo afectando su tranquilidad y su paz mental. Manifestó que estos episodios de acoso suceden mientras aún atraviesa el duelo por la reciente pérdida de su esposo, lo que ha intensificado el impacto emocional que experimenta.

La viralidad de las afirmaciones llevó a Sonia Restrepo a explicar el daño emocional y psicológico que le han causado los episodios de acoso, intensificados por el duelo reciente - crédito @linajimenez.g @ sonia_rpo/ Instagram

“Por favor ayúdenme a identificar esta rata, está acabando con mi tranquilidad, mi buen nombre y la paz mental de mis hijos. Me siento acosada, vulnerada y maltratada. Esto ya es personal, es persecución y abuso hacia una mujer que está pasando por la prueba más dura de su vida”, escribió Sonia Restrepo en su denuncia.

PUBLICIDAD

La publicación, que también fue reposteada por Lina Jiménez, cuñada de Sonia, buscó visibilizar la situación y pedir apoyo para ubicar al responsable. Según la viuda, la conducta del hombre ha tenido efectos directos sobre su bienestar y el de su familia, llevándola a compartir su experiencia públicamente con la intención de recibir respaldo y orientación.

La viralidad del caso en redes sociales desató reacciones en redes sociales donde los internautas dejaron sus interpretaciones del caso. “puro chisme. Sonia es una dama”, “eso es falso, lo hace por likes”, “No creo que Sonia tenga tan mal gusto”, “es mentira lo que habla dejen en paz a la esposa paren con sus criticas”, “y si es verdad o mentira que les interesa, no se metan en la vida ajena”.

PUBLICIDAD

En redes sociales, los internautas pidieron respeto por el proceso que están pasando Sonia y sus hijos tras la muerte de Yeison - crédito Yeison Jiménez/Instagram

Hasta el momento, Sonia Restrepo no ha revelado más detalles sobre el caso ni ha confirmado si emprenderá acciones legales. Sin embargo, la denuncia tuvo una inmediata repercusión en redes sociales, donde decenas de usuarios manifestaron su solidaridad y preocupación por el panorama que enfrenta. Mensajes como “No estás sola, mucha fuerza”, “Ojalá las autoridades actúen pronto”, “Nadie merece pasar por una situación así” y “Te enviamos apoyo para ti y tus hijos” inundaron los comentarios en apoyo a Sonia.