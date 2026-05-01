Empresario mexicano cuestionó la falta de gestión del Gobierno Petro para trasladar a India 80 hipopótamos de Pablo Escobar

Desde México expresaron que el Gobierno nacional mostró su desinterés en el caso de los hipopotamos de Pablo Escobar - crédito EFE/Colprensa/ Édgar 'El Chino' Jiménez

Los hipopótamos introducidos en Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar podrían llegar a sumar mil ejemplares en el Magdalena Medio en 2035, incrementando de manera grave el riesgo para poblaciones humanas y ecosistemas, según proyecciones del Ministerio de Ambiente, bajo la dirección de Irene Vélez.

El Gobierno encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, considera la eutanasia y la translocación como las únicas vías para controlar la expansión de esta especie invasora, cuyo impacto sobre la región se considera crítico por las autoridades y la comunidad científica

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El horizonte demográfico de este fenómeno plantea una urgencia sin precedentes. El Gobierno destinó $7.200.000.000 para aplicar la eutanasia, una medida impopular que enfrenta cuestionamientos en el Congreso de la República, donde legisladores y sectores políticos demandan alternativas menos drásticas.

Aunque empresarios y filántropos de países como México, India, Filipinas, Ecuador, República Dominicana y Sudáfrica ofrecieron recibir los hipopótamos, la burocracia interna frustró todo avance. El ministerio no ha emitido el permiso Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), un documento internacional indispensable para trasladar animales fuera de la región de Antioquia.

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Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, reveló en diálogo con Semana que la propuesta de trasladar entre 60 y 80 hipopótamos a India y Norteamérica, empleando fondos privados que sumarían USD 3,5 millones y guacales de madera valorados en USD 2.000 cada uno, sin un costo para el Estado colombiano, fue rechazada por el Gobierno Petro.

La propuesta del empresario indio no ha sido aprobada por el Gobierno de su país - crédito Visuales IA

Zazueta denunció: “La propuesta inicial era mover a la India de 60 a 80 hipopótamos y toda esta operación sin costo. Desde el día número uno, negativas con el Ministerio de Ambiente. El ministerio pone trabas y negativas; no ha habido respuesta”.

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Las dificultades no obedecen solo a decisiones en Colombia. Las restricciones legales en otros países también obstaculizan la reubicación. El medio citado accedió a un documento de la administración de Claudia Sheinbaum en el que se niega la importación de hipopótamos a México, debido a la prohibición de especies exóticas invasoras capaces de “amenazar la diversidad biológica nativa”.

En el caso de Filipinas, se autorizó solo la llegada de cinco ejemplares frente a una petición de 15, pero finalmente se desistió del proceso ante los altos costos. India, el país internacionalmente más interesado, continúa evaluando la situación, sin acuerdos firmes, de acuerdo con el mismo medio.

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En el pasado, la reubicación nacional funcionó parcialmente

Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, dijo que la importación de la especie invasora no genera costo para el Estado colombiano - Fernando Vergara/AP

La autoridad ambiental Cornare (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rìos Negro y Nare) logró reubicar ocho hipopótamos dentro de Colombia, mientras que la iniciativa de exportación fue explorada en vano con ocho países. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, reconoció en entrevista con Semana que los esfuerzos de translocación han fracasado por “barreras legales, técnicas y presupuestales”. Las condiciones normativas complican la salida internacional de los animales y limitan cualquier avance práctico.

El debate sobre el futuro de la especie se politizó en el Congreso, donde la eutanasia enfrenta un rechazo creciente incluso cuando la alternativa legal y logística de la translocación parece cada vez más remota. El país se encuentra ante una encrucijada administrativa y ética, agravada por la velocidad con que se reproduce la especie en el Magdalena Medio.

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Ministerio de Ambiente respondió a oferta de trasladar hipopótamos a la India

La comunicación fue oficializada por la encargada de esa cartera, Irene Vélez, luego de que el multimillonario indio Anant Ambani propusiera recibir a las especies a las que el gobierno colombiano autorizó aplicar la eutanasia- crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El Ministerio de Ambiente de Colombia presentó ante el Gobierno de India una solicitud formal para que ese país autorice el traslado de hipopótamos que actualmente habitan en el Magdalena Medio antioqueño, una región donde la especie, considerada invasora, representa un riesgo para el equilibrio ecológico y la seguridad de la población.

La petición, registrada oficialmente el jueves 30 de abril de 2026, responde a la oferta presentada días antes por el Centro Vantara de India, que propuso recibir 80 ejemplares de los cerca de 200 animales que se estima están distribuidos por el territorio colombiano, lo que podría marcar un precedente en el manejo internacional de especies invasoras reveló El Espectador.

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La carta inicial que motivó el trámite fue remitida el 27 de abril por Vivían Karani, directora ejecutiva de Vantara, queconfirmó la capacidad de su organización para acoger a los 80 hipopótamos. Esta solicitud ganó notoriedad internacional porque fue respaldada públicamente por Anant Ambani, hijo de Mukesh Ambani, uno de los empresarios más acaudalados de Asia y fundador de Vantara.

En su comunicación oficial al Gobierno colombiano, Karani expresó: “Le escribo en representación del Sr. Anant Mukesh Ambani, director ejecutivo de Reliance Industries Limited y fundador de Vantara —uno de los centros de rescate, cuidado y conservación de vida silvestre más grandes del mundo—, para solicitar respetuosamente al Gobierno de Colombia que suspenda la decisión propuesta de sacrificar a 80 hipopótamos en la cuenca del río Magdalena y que considere la propuesta de Vantara de brindarles cuidado de por vida en nuestras instalaciones en Jamnagar, Gujarat, India”.

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