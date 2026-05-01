La Armada de Colombia y la Marina Real de Países Bajos incautaron cuatro toneladas de droga en rutas del mar Caribe

La Armada de Colombia y la Marina Real de los Países Bajos, en el marco de la operación “Anvil”, han incautado cerca de cuatro toneladas de sustancias ilícitas - crédito ARC

El 30 de abril de 2026, una operación conjunta entre la Armada de Colombia y la Marina Real de los Países Bajos permitió la incautación de casi cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína y marihuana en el mar Caribe.

El despliegue, denominado operación Anvil, utilizó intercambio de información de inteligencia en tiempo real para identificar y atacar rutas empleadas por redes de narcotráfico, según reportaron las autoridades colombianas.

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El impacto económico de este decomiso fue valorado en USD150.000.000 por organismos oficiales, quienes señalaron que ese dinero estaba destinado al financiamiento de organizaciones de crimen transnacional. Además de la incautación de estupefacientes, se reportó la captura de 12 personas de nacionalidad colombiana, dominicana y venezolana, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales tanto en Colombia como en Aruba, junto al material retenido.

“Luego de varios meses de trabajo y una estrecha coordinación de información de inteligencia las dos instituciones navales focalizan su esfuerzo para combatir el crimen transnacional organizado, especialmente el narcotráfico, mediante operaciones de interdicción marítima en corredores estratégicos en el Caribe, que están siendo utilizados por estas organizaciones para el tráfico de sustancias ilícitas”, explicaron las autoridades en un comunicado.

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Los organismos oficiales reportaron que, además del decomiso valorado en USD150.000.000, se materializó la captura de 12 personas de nacionalidad colombiana, dominicana y venezolana- crédito ARC

En la operación, cuyo planeamiento requirió meses de coordinación bilateral, participaron la fragata ARC Caldas y la patrullera oceánica ARC 24 de Julio por parte de Colombia, y la patrullera Friesland de la Marina neerlandesa. Las tres embarcaciones ejecutaron maniobras combinadas en altamar y controlaron rutas marítimas estratégicas para el tráfico de drogas.

Las acciones en los corredores marítimos identificados como puntos críticos incluyeron la interceptación de cuatro embarcaciones tipo go fast, en las cuales se transportaban más de tres toneladas de cocaína y 800 kilogramos de marihuana.

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El oficial reveló detalles de la operación junto a la Armada de Colombia - crédito Armada de Colombia

Luego de la operación, el vicealmirante Carlos Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, sostuvo que la alianza militar con Países Bajos permitió a la entidad mejorar su desempeño naval y lucha contra criminales.

“La Armada de Colombia y la Marina Real de los Países Bajos, en el marco de la Operación Anvil, hemos fortalecido las operaciones en el mar con capacidades navales e intercambio de información de inteligencia para continuar cerrándole los espacios a las organizaciones de crimen transnacional en el Gran Caribe”, dijo en un video.

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Y agregó: “Sin duda alguna, la Armada de Colombia se encuentra reforzando la cooperación internacional y la confianza entre las marinas de la región en la lucha contra las organizaciones de crimen transnacional y terroristas, poniendo de manifiesto la efectiva interoperabilidad entre las instituciones que contribuye en negarle el uso del mar y en mantener las líneas de comunicación marítima en libertad de navegación”.

Balance de la Armada de Colombia en el primer trimestre de 2026

Las operaciones navales incluyeron la interceptación de tres semisumergibles utilizados para el transporte de droga por organizaciones criminales - crédito ARC

La Armada de Colombia consolidó su ofensiva contra el narcotráfico y otras economías ilícitas durante los primeros tres meses de 2026, logrando la incautación de más de 154 toneladas de estupefacientes en operaciones desarrolladas en mares, ríos y zonas costeras del país.

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Según el comunicado oficial de la institución, la cifra incluye 127 toneladas de clorhidrato de cocaína, 23 toneladas de marihuana y cuatro toneladas de pasta base de coca, en una serie de acciones que evitaron que estos cargamentos alcanzaran los mercados internacionales.

Conforme a información de la rama de las Fuerzas Militares, las operaciones de interdicción marítima y fluvial permitieron además interceptar tres semisumergibles empleados por organizaciones criminales para el transporte de droga. Se destruyeron 166 laboratorios clandestinos de producción de cocaína y pasta base, impactando de manera directa la infraestructura criminal en distintas regiones.

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En el mismo periodo, 423 personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales resultaron capturadas. La autoridad militar atribuye a estos resultados una mejora perceptible en la seguridad de áreas estratégicas del territorio colombiano.