Colombia

Exmilitares reconocieron ante la JEP su responsabilidad en casos de falsos positivos en Tolima: “Se alteraban las escenas”

La experiencia relatada por afectados y exintegrantes del Gaula Tolima reveló que el camino hacia la verdad y el reconocimiento requirió varios años de diálogo y colaboración bajo la supervisión de la Jurisdicción Especial para la Paz

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Exmilitares del Gaula Tolima devolvieron públicamente sus medallas militares, obedeciendo al reclamo de las familias de las víctimas de falsos positivos - crédito ARN
Exmilitares del Gaula Tolima devolvieron públicamente sus medallas militares, obedeciendo al reclamo de las familias de las víctimas de falsos positivos - crédito ARN

En el primer piso de la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, una exposición titulada Renacer por el respeto a la vida visibiliza el encuentro entre víctimas de ejecuciones extrajudiciales y exmilitares implicados en el caso Tolima.

Este acto restaurativo reunió a ambos grupos frente a frente y representó un avance en la reconstrucción de la verdad sobre los denominados falsos positivos. El recorrido pedagógico y simbólico documenta el patrón criminal que operó en la región y expone los esfuerzos actuales de reparación y diálogo.

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A diferencia de otras conmemoraciones, la exposición refleja la entrega pública de medallas militares por parte de varios comparecientes del Gaula Tolima, una unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército. William López Pico, exteniente y uno de los comparecientes, reconoció: “Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”.

La devolución de esas medallas respondió al pedido de las familias de las víctimas, que reclamaron que los responsables volvieran estos símbolos si los operativos que realizaron recibieron algún reconocimiento.

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La colaboración de los exmilitares antes la JEP fue clave para el esclarecimiento de la verdad y el avance en la reparación de víctimas en Tolima - crédito ARN
La colaboración de los exmilitares antes la JEP fue clave para el esclarecimiento de la verdad y el avance en la reparación de víctimas en Tolima - crédito ARN

Así mismo, la participación de 29 exintegrantes del Gaula Tolima, que reconocieron ante la JEP su responsabilidad en actuaciones como la masacre de El Totumo —en la que cinco hombres fueron reportados falsamente como muertos en combate— permite reconstruir, paso a paso, la mecánica criminal.

Según los relatos recogidos en la muestra, el proceso se dividió en tres etapas: “planeación, ejecución y encubrimiento”. Los comparecientes relataron cómo la presión institucional por mostrar resultados conducía a que operativos fueran fabricados y escenas alteradas para simular enfrentamientos con grupos armados.

“Se señalaba a civiles, se armaban los operativos y luego se alteraban las escenas para hacerlas pasar como combates”, se escuchó en uno de los relatos de los exmilitares.

El magistrado José Miller Hormiga, ponente del subcaso Tolima y vicepresidente de la JEP, afirmó que la colaboración de los exmilitares ha sido fundamental: “La contribución a la verdad ha sido clave para responder a las víctimas, no solo en lo que pasó, sino en cómo avanzar en su reparación”, declaró a Blu Radio.

La participación de 29 exintegrantes del Gaula Tolima permitió reconstruir el patrón criminal de ejecuciones extrajudiciales en la región y sus tres etapas - crédito ARN
La participación de 29 exintegrantes del Gaula Tolima permitió reconstruir el patrón criminal de ejecuciones extrajudiciales en la región y sus tres etapas - crédito ARN

El espacio expositivo incluye, además de las medallas, cartas escritas por los responsables, fanzines desarrollados de manera colaborativa y piezas textiles y visuales que recuerdan los nombres y los rostros de las víctimas.

Uno de los íconos de la muestra es una obra colectiva en la que aparece un árbol atravesando dos momentos vitales, el cual, según explican los organizadores, busca simbolizar el tránsito hacia una nueva etapa de reconocimiento: “El árbol de la vida, de la esperanza, de la posibilidad de seguir adelante”.

La composición incorpora también una mano que representa el acompañamiento y una luz —asociada al sol— que simboliza la verdad.

Alejandra Ramírez, hija de una víctima de El Totumo, expresó que el camino hacia la verdad y la reparación fue extenso y complejo. “No sucedió de la noche a la mañana”, afirmó en declaraciones reveladas por el medio citado.

Detalló que este proceso se extendió a lo largo de cerca de cuatro años, lapso en el que logró limpiar el nombre de su padre y comprender el contexto de lo ocurrido.

La exposición 'Renacer por el respeto a la vida' reúne a víctimas y exmilitares del caso Tolima en la sede de la JEP en Bogotá - crédito ARN
La exposición 'Renacer por el respeto a la vida' reúne a víctimas y exmilitares del caso Tolima en la sede de la JEP en Bogotá - crédito ARN

Ramírez compartió el impacto personal que le supuso crecer bajo el estigma: “Eso hizo que yo sufriera bullying… que otros niños tuvieran miedo de acercarse a mí”.

El magistrado Pedro Díaz explicó al medio citado el impacto simbólico de la “vergüenza reintegrativa” para quienes comparecen en estos escenarios: “Que un perpetrador se presente ante las víctimas, ante la sociedad, reconozca los hechos, narre qué pasó, solicite el perdón, pues le tiene que dar vergüenza naturalmente, porque son unos hechos tremendamente graves… pero eso solo es posible en escenarios restaurativos. Esa vergüenza… es lo que permite que se reintegren a la sociedad, es lo que permite que tengan una aceptación diferente a la estigmatización de ser delincuentes”.

La exposición permanecerá abierta al público en el lobby del edificio de la JEP en Bogotá hasta el 28 de mayo de 2026, constituyéndose en testimonio tangible del diálogo, la memoria y el reconocimiento entre víctimas y responsables.

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