Colombia

María Fernanda Cabal denunció con cifras despilfarro multimillonario en el Ministerio de la Igualdad que impulsa Petro: “Para pagar favores políticos”

La precandidata presidencial anticipó que se opondrá desde el Congreso de la República a cualquier intento del Ejecutivo de revivir la cartera, cuya discusión permanece suspendida

María Fernanda Cabal reveló los gastos del Ministerio de la Igualdad - @MariaFdaCabal/X

El Ministerio de la Igualdad en Colombia experimentó un crecimiento exponencial en su nómina y presupuesto, situación que generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición. La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro busca reactivar esta entidad, cuya creación fue anulada por la Corte Constitucional, pese a lo que considera un manejo descontrolado de recursos y ausencia de resultados tangibles.

De acuerdo con cifras obtenidas por Cabal a través de la Subdirección de Talento Humano y de Contratación, el número de empleados en el Ministerio de la Igualdad pasó de 73 en 2023 a 539 en lo que va de 2025. Este incremento se tradujo en un aumento del gasto en nómina, que ascendió de $2.034.000.000 en 2023 a $56.724.000.000 en 2025, según detalló la senadora. En 2024, la entidad ya contaba con 488 empleados y un presupuesto de $35.660.000.000 para salarios.

Cabal sostuvo que este crecimiento representa un alza de más del 650% en personal y de casi 2700% en gasto en apenas dos años, “sin que hasta ahora el país vea resultados concretos en política pública, programas efectivos o impacto social real”. Para la precandidata presidencial, la falta de resultados convierte al ministerio en una estructura dedicada al pago de favores políticos.

La senadora fue enfática al calificar la entidad como “un elefante blanco creado para pagar favores políticos, mientras los colombianos enfrentan inseguridad, desempleo y pobreza”. Anticipó que se opondrá desde el Congreso de la República a cualquier intento del Ejecutivo de revivir el Ministerio de la Igualdad, cuya discusión permanece suspendida. Cabal advirtió que, de resultar electa presidenta en 2026, eliminará la cartera: “Un embeleco petrista para meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos”, afirmó.

Desde su creación, el Ministerio de la Igualdad ha tenido tres titulares: la vicepresidenta Francia Márquez fue la primera ministra, seguida por Carlos Rasero, que dejó el cargo tras desacuerdos con el presidente Petro, y actualmente lo dirige Juan Carlos Florián. El desempeño de estos funcionarios ha sido objeto de escrutinio en el Congreso, que deberá decidir el futuro de la entidad.

El revés que sufrió el Gobierno Petro con el Ministerio de la Igualdad

El proyecto de ley para consolidar la creación del Ministerio de la Igualdad en Colombia, impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un nuevo estancamiento legislativo a tan solo una semana del cierre de las sesiones de 2025. La sesión conjunta de las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes, celebrada este martes 9 de diciembre de 2025, concluyó sin avances sustanciales debido a la falta de cuórum decisorio, lo que impidió el debate formal del articulado y dejó en suspenso la iniciativa gubernamental.

La jornada, que se extendió por más de una hora, estuvo marcada por la controversia sobre la validez del procedimiento. Hacia las 12:27 del mediodía, la sesión fue levantada al constatarse que solo existía cuórum deliberatorio, insuficiente para tomar decisiones sobre el proyecto. Solo los congresistas del Pacto Histórico permanecieron en sus curules, mientras que los legisladores de oposición fueron señalados por la bancada oficialista de abandonar el recinto para bloquear la discusión.

La falta de asistencia por parte de la oposición fue duramente criticada por, Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico, que dijo: “Lo que quiero mostrarle al país es que la bancada del Centro Democrático no está (…) Como es para los pobres, no viene”.

El Gobierno de Gustavo Petro lleva varias semanas intentando que las comisiones primeras conjuntas den trámite al proyecto, pero la falta de cuórum impidió cualquier avance significativo. Este obstáculo legislativo se intensifica en la recta final del periodo de sesiones, dejando en el aire el futuro del Ministerio de la Igualdad.

