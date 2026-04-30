Óscar Córdoba reaccionó al enojo de Hugo Rodallega en la derrota de Santa Fe por la Copa Libertadores: “Es un mensaje directo”

El exportero colombiano habló sobre la molestia que vivió el experimentado delantero en la derrota ante Platense de Argentina por la fecha 3 de la Copa Libertadores-crédito ESPN Colombia

El 29 de abril de 2026, Santa Fe cayó por 2-1 ante Platense de Argentina en el estadio Vicente López de Buenos Aires.

Con los goles de Tomás Nasif al 57 y de Mateo Mendia al 63, el cuadro bogotano quedó en el último puesto del grupo E de la Copa Libertadores, y complicó sus posibilidades de clasificación a los octavos de final. El descuento de Santa Fe llegó a través de Franco Fagúndez al 90+5.

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Pero en medio de la derrota del cuadro “Cardenal”, la molestia de Hugo Rodallega al minuto 75 tras ser reemplazado por el argentino Nahuel Bustos, fue el centro de atención de la prensa, hinchas de Santa Fe y amantes del fútbol al analizar los gestos del goleador.

El concepto del exportero de la selección Colombia fue claro y contundente-crédito @ESPNColombia/X

En ese contexto, el 29 de abril de 2026 en el programa Equipo F de ESPN Colombia, Óscar Córdoba analizó lo ocurrido con Rodallega, y allí fue enfático en afirmar que la molestia del delantero fue evidente con el cuerpo técnico de Santa Fe, pese a que el mismo atacante desmintió que existieran conflictos tras la derrota en la zona mixta.

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También explicó que las diferencias que existen entre ellos se tendrán que hablar en privado para solucionar sus diferencias:

“El que lo entendió, lo entendió [ríe]. Y no hay nada más que decir. Es un mensaje directo. Aquí lo que hacemos es mostrar aquello que la cámara presentó al público en general. Ellos tendrán que hablarlo en su intimidad, en el avión, mañana en la concentración, en estos días, porque siento que Millonarios, eh, perdón, Santa Fe, tiene que llegar, aterrizar e ir directamente a la concentración, porque les queda un partido de vida o muerte. Ni siquiera pueden ir a cambiarse los calzoncillos a la casa. Bielsa no los dejaba cambiarse los calzoncillos. Se van con los mismos calzoncillos sucios a jugar el domingo", dijo.

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Hugo Rodallega se refirió a su molestia tras ser sustituido en la derrota de Santa Fe ante Platense

Hugo Rodallega junto a Emmanuel Olivera expresando su frustración tras caer ante Platense por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores-crédito Fotobaires

El 29 de abril de 2026, Independiente Santa Fe perdió por 2-1 frente a Platense de Argentina en el estadio Vicente López de Buenos Aires, resultado que deja al conjunto bogotano prácticamente fuera de la Copa Libertadores y obliga al equipo a vencer a Corinthians en su próximo enfrentamiento para mantener opciones de avanzar a octavos de final. La reacción del delantero Hugo Rodallega al ser sustituido, sumada a las debilidades defensivas del equipo, intensificó el clima de tensión y las dudas que rodean la temporada del “León”.

En declaraciones recogidas por el programa Sí Era Gol de Red + Noticias el propio 29 de abril, Rodallega precisó:

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“Es frustración, es frustración. Yo salgo frustrado porque quiero jugar, quiero aportar, quiero sentirme importante. Es algo a lo que estoy acostumbrado. Tengo una responsabilidad grandísima, sé lo que la gente puede llegar a esperar de mí y al ver que no conseguí tener, no conseguí tener un... al menos un cara a cara con el arco o patear al arco, eso a mí me frustra. Pero se anda diciendo por ahí que yo salí enojado con el cuerpo técnico. No, no es así, es frustración personal. Para mí”.

Que viene para Santa Fe

Santa Fe recibirá a Corinthians en su próximo partido de Copa Libertadores, pero ahora se enfocará en buscar su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay ante Inter de Bogotá-crédito Fotobaires

Independiente Santa Fe ahora se concentrará en su partido ante Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, juego programado para el 3 de mayo de 2026 a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia).

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Y a la espera de lo que será el juego entre Corinthians y Peñarol que jugarán el 30 de abril de 2026 en el estadio Neo Química Arena de São Paulo a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), el “León” volverá a jugar por la Copa Libertadores el 6 de mayo de 2026 ante Corinthians en el estadio El Campín.

A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores:

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Corinthians (Brasil): 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Platense (Argentina): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Peñarol: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Santa Fe: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)