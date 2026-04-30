Deportes

Óscar Córdoba reaccionó al enojo de Hugo Rodallega en la derrota de Santa Fe por la Copa Libertadores: “Es un mensaje directo”

El exportero analizó su punto de vista de lo que ocurrió con el goleador Cardenal tras ser sustituido por Nahuel Bustos en la derrota ante Platense en Buenos Aires

Guardar
El exportero colombiano habló sobre la molestia que vivió el experimentado delantero en la derrota ante Platense de Argentina por la fecha 3 de la Copa Libertadores-crédito ESPN Colombia
El exportero colombiano habló sobre la molestia que vivió el experimentado delantero en la derrota ante Platense de Argentina por la fecha 3 de la Copa Libertadores-crédito ESPN Colombia

El 29 de abril de 2026, Santa Fe cayó por 2-1 ante Platense de Argentina en el estadio Vicente López de Buenos Aires.

Con los goles de Tomás Nasif al 57 y de Mateo Mendia al 63, el cuadro bogotano quedó en el último puesto del grupo E de la Copa Libertadores, y complicó sus posibilidades de clasificación a los octavos de final. El descuento de Santa Fe llegó a través de Franco Fagúndez al 90+5.

PUBLICIDAD

Pero en medio de la derrota del cuadro “Cardenal”, la molestia de Hugo Rodallega al minuto 75 tras ser reemplazado por el argentino Nahuel Bustos, fue el centro de atención de la prensa, hinchas de Santa Fe y amantes del fútbol al analizar los gestos del goleador.

El concepto del exportero de la selección Colombia fue claro y contundente-crédito @ESPNColombia/X

En ese contexto, el 29 de abril de 2026 en el programa Equipo F de ESPN Colombia, Óscar Córdoba analizó lo ocurrido con Rodallega, y allí fue enfático en afirmar que la molestia del delantero fue evidente con el cuerpo técnico de Santa Fe, pese a que el mismo atacante desmintió que existieran conflictos tras la derrota en la zona mixta.

PUBLICIDAD

También explicó que las diferencias que existen entre ellos se tendrán que hablar en privado para solucionar sus diferencias:

“El que lo entendió, lo entendió [ríe]. Y no hay nada más que decir. Es un mensaje directo. Aquí lo que hacemos es mostrar aquello que la cámara presentó al público en general. Ellos tendrán que hablarlo en su intimidad, en el avión, mañana en la concentración, en estos días, porque siento que Millonarios, eh, perdón, Santa Fe, tiene que llegar, aterrizar e ir directamente a la concentración, porque les queda un partido de vida o muerte. Ni siquiera pueden ir a cambiarse los calzoncillos a la casa. Bielsa no los dejaba cambiarse los calzoncillos. Se van con los mismos calzoncillos sucios a jugar el domingo", dijo.

Hugo Rodallega se refirió a su molestia tras ser sustituido en la derrota de Santa Fe ante Platense

Platense-Independiente Santa Fe
Hugo Rodallega junto a Emmanuel Olivera expresando su frustración tras caer ante Platense por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores-crédito Fotobaires

El 29 de abril de 2026, Independiente Santa Fe perdió por 2-1 frente a Platense de Argentina en el estadio Vicente López de Buenos Aires, resultado que deja al conjunto bogotano prácticamente fuera de la Copa Libertadores y obliga al equipo a vencer a Corinthians en su próximo enfrentamiento para mantener opciones de avanzar a octavos de final. La reacción del delantero Hugo Rodallega al ser sustituido, sumada a las debilidades defensivas del equipo, intensificó el clima de tensión y las dudas que rodean la temporada del “León”.

En declaraciones recogidas por el programa Sí Era Gol de Red + Noticias el propio 29 de abril, Rodallega precisó:

“Es frustración, es frustración. Yo salgo frustrado porque quiero jugar, quiero aportar, quiero sentirme importante. Es algo a lo que estoy acostumbrado. Tengo una responsabilidad grandísima, sé lo que la gente puede llegar a esperar de mí y al ver que no conseguí tener, no conseguí tener un... al menos un cara a cara con el arco o patear al arco, eso a mí me frustra. Pero se anda diciendo por ahí que yo salí enojado con el cuerpo técnico. No, no es así, es frustración personal. Para mí”.

Que viene para Santa Fe

Platense-Independiente Santa Fe
Santa Fe recibirá a Corinthians en su próximo partido de Copa Libertadores, pero ahora se enfocará en buscar su clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay ante Inter de Bogotá-crédito Fotobaires

Independiente Santa Fe ahora se concentrará en su partido ante Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, juego programado para el 3 de mayo de 2026 a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia).

Y a la espera de lo que será el juego entre Corinthians y Peñarol que jugarán el 30 de abril de 2026 en el estadio Neo Química Arena de São Paulo a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), el “León” volverá a jugar por la Copa Libertadores el 6 de mayo de 2026 ante Corinthians en el estadio El Campín.

A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores:

  1. Corinthians (Brasil): 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  2. Platense (Argentina): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Peñarol: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  4. Independiente Santa Fe: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Temas Relacionados

Hugo RodallegaSanta FeÓscar CórdobaPlatense vs. Santa FeCopa LibertadoresColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

La “Tricolor” buscará sumar su primera victoria en territorio paraguayo

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El equipo colombiano es líder del grupo A junto con Macará de Ecuador y una victoria puede acercar al Escarlata a la clasificación a la siguiente ronda del torneo

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Reconocido ‘influencer’ inglés se rindió ante la magia de Lucho Díaz en el partido del Bayern Múnich contra el PSG: “El más infravalorado”

El colombiano y uno de los que comanda la delantera de la selección cafetera que disputará la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá, fue una de las figuras en el juego de ida por las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, a pesar de la derrota por 5 a 4

Reconocido ‘influencer’ inglés se rindió ante la magia de Lucho Díaz en el partido del Bayern Múnich contra el PSG: “El más infravalorado”

El pesista colombiano Yeison López consiguió triple récord mundial y medalla de oro en Panamericano de Panamá

El vallecaucano en la categoria 88 kilogramos del campeonato que tuvo como sede Panamá levantó un total 397 kilogramos entre el arranque y el envión

El pesista colombiano Yeison López consiguió triple récord mundial y medalla de oro en Panamericano de Panamá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Deiby Ruiz se metió en la controversia entre Katy Cardona y Aida Victoria Merlano: “Esos son líos de faldas”

Deiby Ruiz se metió en la controversia entre Katy Cardona y Aida Victoria Merlano: “Esos son líos de faldas”

Así quedó la nueva placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’ en su recta final

Seguidora de BTS afectada por cancelación de boletas para la presentación en Colombia desmintió a Ticketmaster: “Hice todo legal”

“Amigas del corazón”: Laura Esquivel y Brenda Asnicar traen a Bogotá el regreso de Patito Feo

Maluma es portada de la revista Vogue México y relató cómo rinde tributo a sus raíces en “Loco x Volver”

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El pesista colombiano Yeison López consiguió triple récord mundial y medalla de oro en Panamericano de Panamá

Hugo Rodallega aclaró su molestia tras ser sustituido en la derrota ante Platense por la Libertadores: “No es así”

Rodallega reacciona con molestia tras su cambio en la derrota de Santa Fe ante Platense en Libertadores