El desempleo en Colombia se redujo en marzo en Colombia: el nivel más bajo para ese mes desde el 2001, según el Dane

El DANE reportó que en marzo de 2026 la tasa de desocupación nacional llegó a 8,8%, la más baja para ese mes desde 2001- crédito VisualesIA

De cada 100 colombianos que quieren trabajar y están disponibles para hacerlo, 8,8 no tienen empleo. Eso es lo que dice la tasa de desocupación que el Dane publicó este 30 de abril para el mes de marzo de 2026: 8,8%, frente al 9,6% registrado en marzo de 2025.

La diferencia es de 0,8 puntos porcentuales y, según el organismo estadístico, representa “la tasa de desocupación más baja desde 2001” para un mes de marzo.

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Para entender qué significa esa cifra, hay que saber que la tasa de desocupación mide cuántas personas, de todas las que forman parte de la fuerza laboral —es decir, las que trabajan o buscan trabajo activamente—, no consiguieron empleo. No incluye a quienes simplemente dejaron de buscar.

En términos de personas, la población ocupada a nivel nacional llegó a 24,352 millones en marzo de 2026, lo que equivale a un aumento de 650.000 personas frente al mismo mes del año anterior. Al mismo tiempo, la población desocupada cayó en 174.000 personas, con una reducción más pronunciada en municipios distintos a las grandes ciudades: en las llamadas “otras cabeceras” la caída fue de 18,9%.

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Colombia registró una tasa de desempleo del 8,8% en marzo de 2026, su nivel más bajo desde 2001, destacando que el 55,6% de los ocupados sigue en la informalidad y la brecha de género persiste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos del Dane muestran que el desempleo no afecta igual a todos. En marzo de 2026, la tasa de desocupación de los hombres fue de 7,1%, mientras que la de las mujeres llegó a 11,1%.

La diferencia entre ambas cifras —3,9 puntos porcentuales— es la más baja registrada en toda la historia de la serie, pero sigue siendo una brecha amplia: por cada hombre desocupado, hay proporcionalmente más de una mujer en la misma situación.

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En las 13 ciudades principales, el desempleo subió levemente

Mientras la cifra nacional mejoró, en el conjunto de las 13 ciudades y áreas metropolitanas —que incluye a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras— la tasa de desocupación pasó de 9,3% en marzo de 2025 a 9,4% en marzo de 2026. Un aumento pequeño, pero en dirección contraria a la tendencia nacional.

El informe del Dane detalla qué actividades económicas jalaron el empleo hacia arriba y cuáles lo redujeron. “Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana” fue el sector que más personas sumó: 369.000 nuevos ocupados. Le siguió el sector financiero y de seguros, con 239.000 personas adicionales.

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La tasa de desocupación de las mujeres en Colombia fue de 11,1% en marzo de 2026, frente al 7,1% registrado entre los hombres- crédito Colprensa

Del otro lado, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca perdió 242.000 ocupados, y la industria manufacturera, 166.000. Dos sectores que históricamente han sido fuente de trabajo para poblaciones rurales y de bajos ingresos.

En cuanto al tipo de empleo, los trabajadores por cuenta propia —los que trabajan solos, sin patrón ni empleados— crecieron en 457.000 personas y representan el 42,4% de todos los ocupados del país.

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Más de la mitad trabaja en la informalidad

Uno de los datos que más peso tiene para entender la calidad del empleo en Colombia es la tasa de informalidad. En marzo de 2026, el 55,6% de los ocupados a nivel nacional trabajaba en condiciones informales: sin contrato, sin seguridad social, sin prestaciones. Eso sí, la cifra bajó 2,1 puntos porcentuales frente a marzo de 2025.

Quibdó cerró el primer trimestre de 2026 con una tasa de desocupación de 26,0%, la más alta entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas medidas por el DANE- crédito REUTERS/Paula Andrea Orozco

Dicho de otra forma, más de la mitad de quienes tienen trabajo en el país no cuentan con las garantías laborales básicas.

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El informe también presenta un comparativo por ciudades para el trimestre enero-marzo de 2026. Quibdó encabeza la lista con una tasa de desocupación de 26,0%, seguida por Riohacha (14,7%) y Cartagena (13,8%). En el extremo opuesto, Villavicencio registró la tasa más baja con 8,0%, seguida de Bucaramanga y su área metropolitana (8,4%) y Manizales y su área metropolitana (8,5%).

En ese mismo trimestre, el desempleo entre los jóvenes —uno de los grupos más vulnerables del mercado laboral— se ubicó en 17,0% a nivel nacional. En Quibdó, esa cifra alcanzó el 33,2%, y en Cartagena, el 25,0%.

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