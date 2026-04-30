Colombia

Así quedó la nueva placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’ en su recta final

La conformación del top 8 en La casa de los famosos Colombia incrementó la presión entre los participantes. La nueva lista de nominados anticipa una gala de eliminación que promete generar intensas reacciones tanto entre los concursantes como en la audiencia

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Así quedó la placa de nominados tras una dinámica que cambió la convivencia en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN
Así quedó la placa de nominados tras una dinámica que cambió la convivencia en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

La nueva placa de nominados en La casa de los famosos Colombia generó una ola de reacciones entre los seguidores del programa y consolidó el clima de tensión en la recta final del reality.

Los acontecimientos de la gala del 29 de abril pusieron en primer plano las estrategias y alianzas dentro de la casa, mientras la definición del top 8 intensificó el debate en redes sociales sobre quién merece avanzar y quién quedará fuera de la competencia.

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Durante la última gala, el programa presentó una dinámica novedosa en la que los participantes usaron una ruleta para nominar a sus compañeros. Este mecanismo dejó al descubierto los vínculos y desacuerdos entre los concursantes, ya que la selección directa de nominados mostró las afinidades y enemistades que se han acumulado tras semanas de convivencia.

La conformación de la nueva placa de nominados sorprendió por la manera en que se dieron las decisiones, ya que cada nombre representa no solo una amenaza para los demás, sino también una oportunidad de reconfigurar las alianzas internas.

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La introducción de la ruleta como método de nominación dejó al descubierto las verdaderas relaciones entre los integrantes, evidenciando divisiones y afinidades - crédito Cortesia Canal RCN
La introducción de la ruleta como método de nominación dejó al descubierto las verdaderas relaciones entre los integrantes, evidenciando divisiones y afinidades - crédito Cortesia Canal RCN

Así quedó la tabla de nominados:

Nominados por la casa: Alejandro Estrada y Beba de la Cruz

Nominado por el público: Valentino Lázaro

Nominado por el líder de la semana (Juanda Caribe): Tebi Bernal

Nominado por el reciente eliminado (Aura Cristina Geithner): Mariana Zapata

Nominación perpetua: Alexa Torrex

El top 8 de la competencia, conformado por Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Campanita, Beba de la Cruz, Juanda Caribe, Mariana Zapata y Valentino Lázaro, enfrenta una semana determinante. El avance hacia la final exige a cada participante evaluar minuciosamente sus estrategias y alianzas, conscientes de que cualquier error puede significar la salida definitiva del programa.

Además de la eliminación inminente, la convivencia en la casa se ha visto marcada por episodios de tensión y confrontación. Tras la gala, surgieron discusiones entre algunos de los protagonistas, como la que involucró a Juanda Caribe y Alejandro Estrada durante una actividad de etiquetas, lo que contribuyó a profundizar la división de los grupos internos.

El programa experimentó un repunte en el rating la noche del 31 de marzo, alcanzando el top 5 de los más vistos en Colombia, hecho que no se producía desde su estreno - crédito cortesía Canal RCN
El top 8 enfrenta días clave, donde cualquier movimiento puede alterar el rumbo hacia la final y definir la permanencia de los participantes - crédito cortesía Canal RCN

El próximo domingo, uno de los nominados abandonará La casa de los famosos Colombia, decisión que tomará el mismo público por medio de votaciones por medio de la página oficial del Canal RCN.

Juanda Caribe y Alejandro Estrada, protagonistas de un cruce directo en la dinámica de etiquetas

La actividad de las etiquetas en La casa de los famosos Colombia se convirtió en uno de los momentos más tensos y comentados de la semana, agudizando las divisiones entre los participantes. La dinámica consistió en que cada concursante debía extraer una palabra con un calificativo y asignarla a uno de sus compañeros, argumentando el motivo de su elección. Esta propuesta, pensada para poner en evidencia percepciones y juicios dentro del grupo, terminó por encender los ánimos y dejar al descubierto viejas rivalidades.

Durante la dinámica, Juanda Caribe sacó la etiqueta “comodín” y, en lugar de elegir a una sola persona, afirmó que todos sus compañeros merecían ese calificativo en esta fase del reality. Esa declaración provocó la reacción inmediata de Alejandro Estrada, quien le exigió a Juanda que le pusiera la etiqueta a él directamente, argumentando que el barranquillero siempre buscaba la manera de atacarlo en cada oportunidad.

Juanda respondió señalando que Alejandro tenía un ego desmedido y que solía pensar que todo lo que ocurría en la casa giraba en torno a su figura. Además, lo cuestionó por adjudicarse el mérito de ser quien más “prendía” el ambiente y por resaltar constantemente que su aporte en la cocina era fundamental para la convivencia. En medio de la discusión, Juanda Caribe optó por colocar la etiqueta a Campanita, lo que generó un nuevo roce. Estrada lo tildó de tibio por evitar el enfrentamiento directo, acusándolo de no asumir sus posturas con firmeza.

Juanda Caribe y Alejandro Estrada protagonizaron uno de los momentos más tensos con un cruce de acusaciones durante la actividad de etiquetas - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Juanda Caribe y Alejandro Estrada protagonizaron uno de los momentos más tensos con un cruce de acusaciones durante la actividad de etiquetas - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

La tensión se intensificó cuando Mariana Zapata intervino y aseguró que tanto Alejandro como Alexa Torrex se consideraban el centro del juego. Alejandro respondió justificando la defensa mutua entre él y Alexa, ahora que son pareja, señalando que han aprendido a protegerse frente a las críticas del resto del grupo.

El clima de confrontación no se limitó a este cruce de palabras. Mariana también tuvo un choque con Beba de la Cruz, a quien calificó de acomodada y falsa por haberse acercado a Tormenta después de haber hablado en términos negativos de Alexa y Alejandro. Beba, lejos de quedarse en silencio, acusó a Juanda Caribe de ser irresponsable, generando un ambiente aún más hostil en el grupo.

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