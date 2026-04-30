Colombia

Shakira se encontró con Anitta en Brasil y mostró los primeros ensayos para la presentación de ‘Choka Choka’ en las playas de Copacabana

Con la canción conquistando plataformas digitales, crecen las expectativas sobre el anunció de un videoclip y la sólida chance de ver a ambas artistas unidas sobre el escenario ante miles de espectadores

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Las cantantes estarían preparando todo para una presentación en la playa de Copacabana - crédito @anitta/TikTok

El reciente encuentro entre Shakira y Anitta atrajo la atención de miles de seguidores en Brasil y Colombia. Ambas artistas compartieron un baile en Río de Janeiro como parte de la promoción de Choka Choka, la colaboración incluida en el próximo álbum de la brasileña.

Y es que el sencillo que lanzado el 9 de abril de 2026 en plataformas digitales, ya superó un millón de reproducciones en pocos días. Esto refleja la expectativa que despierta la unión de dos de las figuras femeninas más influyentes de la música latina.

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La barranquillera llegó a Río de Janeiro para participar en una presentación prevista en la playa de Copacabana como parte del espectáculo que se ofrece cada año llamado Todo mundo no Rio, según revelaron publicaciones en redes sociales.

"Choka Choka", la colaboración de Shakira con Anitta, fusiona funk brasileño y ritmos urbanos y forma parte del LP 'EQUILIBRIVM' de la brasileña - crédito @shakira/Instagram
"Choka Choka", la colaboración de Shakira con Anitta, fusiona funk brasileño y ritmos urbanos y forma parte del LP 'EQUILIBRIVM' de la brasileña - crédito @shakira/Instagram

Durante su estadía, ambas grabaron un video bailando juntas, lo que motivó rumores sobre una posible aparición de Anitta en el escenario de Copacabana, donde se espera una multitud similar a la que asistió al show de Lady Gaga en 2025.

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El clip, difundido de forma masiva entre los internautas, muestra a la intérprete de temas como Music Sessions 53, Te Felicito y Soltera vestida con un conjunto negro brillante y zapatillas a juego. Anitta, por su parte, eligió leggins negros, una camiseta blanca estampada y gafas oscuras.

La canción todavía no tiene videoclip oficial. Aun así, el video promocional registrado en Río aumentó las especulaciones sobre el probable rodaje próximo de una producción audiovisual y la posibilidad de que ambas estrellas canten en vivo el tema ante una multitud.

Trabajadores reanudan la construcción del escenario para un concierto de la estrella del pop colombiana Shakira después de la muerte de un trabajador en un accidente durante el montaje el día anterior, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el lunes 27 de abril de 2026. (Foto AP/Bruna Prado)
Así avanza el montaje de la estructura para la presentación de Shakira en Copacabana - crédito AP/Bruna Prado

En redes sociales los comentarios no tardaron en aparecer y rápidamente los seguidores de las dos cantantes dejaron sus comentarios en la publicación: “Se nos viene performance en vivo con todos los juguetes en Copacabana”; “Me encanta cómo se ven las dos, divinas, que se disfruten todo”; “Las dos cantando en vivo Choka Choka en Copacabana es todo lo que está bien”, entre otros.

Esta no es la primera vez en que las artistas se reunen en un tema musical, pues la colombiana invitó a su colega brasilera como parte de las figuras que estarían en su sencillo Soltera durante las promociones así como en el video oficial.

Esto es lo que llevará la colombiana a su presentación en Copacabana

El equipaje de Shakira para su presentación en Copacabana revela una mezcla de símbolos personales y guiños a la cultura brasileña. En un video difundido por la propia artista, se observa la selección detallada de prendas y objetos que la acompañarán en el viaje a Río de Janeiro, donde se espera un concierto multitudinario.

Shakira se alista para llegar a Copacabana y presumió con sus fans su maleta de viaje - crédito cortesía Shakira
Shakira se alista para llegar a Copacabana y presumió con sus fans su maleta de viaje - crédito cortesía Shakira

Entre los artículos sobresale una camiseta de la selección brasileña, que representa la pasión futbolera del país anfitrión. También lleva una toalla con la bandera nacional, sandalias y accesorios veraniegos, todos en tonos vivos, reflejando el ambiente festivo de la playa carioca.

La cantante empacó además un abanico en amarillo y verde con la palabra Copacabana, objeto con el que posó recientemente en redes sociales. En su maleta se distingue también una camiseta con la bandera Lgbt, reafirmando su cercanía con la diversidad y la inclusión.

La artista lamentó la muerte de un trabajador en el montaje de su ‘show’

Asimismo, Shakira se mostró profundamente conmovida por la tragedia y se puso en contacto con la organización tan pronto tuvo conocimiento de los hechos. “Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra. Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos”,expresó la artista en un mensaje público.

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