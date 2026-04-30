Colombia

Estudiante murió tras caer de un quinto piso en universidad de Cali: autoridades investigan si se trató de un homicidio

La administración de la Universidad Cooperativa de Colombia suspendió actividades y puso en marcha protocolos de apoyo psicosocial para estudiantes, profesores y empleados afectados por la tragedia ocurrida la noche del miércoles 29 de abril

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Collage desaturado de la Universidad Cooperativa de Colombia con edificios de ladrillo y un logotipo. Una silueta oscura y borrosa yace en el centro, rodeada de estudiantes difuminados.
El estudiante cayó al vacío desde un quinto piso del edificio en Cali - crédito imagen ilustrativa Infobae/Universidad Cooperativa de Colombia/X

Hay consternación en el sector educativo, después de que se conociera el trágico incidente que involucró la muerte de un estudiante al interior de la sede de la Universidad Cooperativa de Colombia en Cali.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, un joven de 17 años cayó al vacío desde un quito piso de uno de los edificios del campus, lo que causó su muerte inmediata en el centro universitario.

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Los hechos ocurrieron en la tarde noche del miércoles 29 de abril, lo que obligó a evacuar toda la institución y suspender las actividades académicas pendientes, además de la cancelación de clases programadas para el jueves 30 de abril.

Tanto estudiantes como profesores y trabajadores se vieron afectados por el impacto del incidente, lo que llevó a la institución a tomar medidas inmediatas para proteger el bienestar emocional de sus integrantes.

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A través de un comunicado, la institución de educación superior aseguró que ya activó los protocolos de acompañamiento psicosocial para todo el plantel educativo, además de la familia del estudiante fallecido.

“Desde el instante en que se tuvo conocimiento de la situación, la Universidad activo de inmediato sus protocolos institucionales de respuesta, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes”, aseguró la institución.

La respuesta institucional incluyó la implementación de un plan integral de apoyo psicosocial. Este dispositivo ofrece orientación profesional y asistencia especializada a estudiantes, docentes y colaboradores, con el fin de afrontar las consecuencias emocionales derivadas del hecho.

“Conscientes del impacto emocional que esta noticia genera, hemos dispuesto un plan integral de apoyo psicosocial. Este incluye acompañamiento y orientación profesional dirigidos a estudiantes, profesores y empleados”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia hicieron un llamado a toda la comunidad estudiantil para acceder a los servicios de asesoría psicológica y fortalecimiento emocional que puedan evitar posibles situaciones de autolesiones.

“La Universidad Cooperativa de Colombia reafirma su compromiso con el bienestar integral de toda la comunidad universitaria. En este marco, desarrolla el programa En Armonía Contigo, una iniciativa institucional orientada al cuidado de la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales, que promueve la búsqueda de ayuda oportuna, el fortalecimiento de habilidades emocionales y la construcción de estilos de vida saludables en toda la comunidad universitaria. Invitamos a toda la comunidad universitaria a hacer uso de estos valiosos recursos y a fortalecer los lazos de cuidado mutuo, la empatía, la escucha activa y el respeto”, concluyó la institución.

Por el momento, las autoridades policiales y judiciales llevan adelante las investigaciones para esclarecer los motivos y circunstancias de la caída. El proceso busca determinar si existió algún tipo de irregularidad o elemento externo involucrado en el desenlace.

La institución, en su mensaje dirigido a la comunidad, solicitó “guardar el mayor respeto por la privacidad de la familia afectada y de nuestra comunidad en estos difíciles momentos”.

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