Greeicy anunció su ‘Candela World Tour 2026′ con fechas en España, Reino Unido, Canadá y Sudamérica

Greeicy Rendón confirmó el inicio de “Candela Tour 2026”, una gira internacional que recorrerá ciudades de Europa, Canadá y Latinoamérica entre julio y septiembre, en el marco de su nuevo proyecto discográfico - crédito Visuales IA Infobae

Greeicy Rendón anunció oficialmente su nueva gira internacional, Candela Tour 2026, con una serie de conciertos que recorrerán escenarios de Europa y América Latina a partir de julio.

La noticia, difundida a través de sus redes sociales, generó expectativa tanto fuera como dentro de Colombia, ya que por el momento el país no figura entre las fechas confirmadas, aunque la artista dejó abierta la posibilidad de sumar nuevas presentaciones en la región.

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La gira dará inicio el 17 de julio en Tenerife, donde Greeicy participará en el Cook Music Fest. En los días siguientes, la artista llevará su espectáculo a Sevilla (18 de julio) y Barcelona (23 de julio). El tour cruzará al Reino Unido para un concierto el 19 de julio en The O2 Indigo, en Londres, consolidando así su presencia en el circuito europeo.

Tras su paso por Europa, la cantante colombiana continuará con tres conciertos en Canadá: el 29 de julio en Calgary, el 30 en Montreal y el 31 en Toronto. Esta serie de presentaciones marca una expansión significativa en su proyección internacional, acercando su música a públicos de distintos continentes.

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Greeicy llevará su nueva gira mundial a escenarios de Europa, Canadá y Latinoamérica - crédito @greeicy / Instagram

Agosto marcará el regreso de Greeicy a Latinoamérica, con presentaciones en Buenos Aires (8 de agosto, Movistar Arena), Santiago de Chile (11 de agosto) y Lima (15 de agosto, Arena Monumental). Posteriormente, la artista se presentará en Managua (27 de agosto), San José (29 de agosto), San Salvador (2 de septiembre) y Ciudad de Guatemala (3 de septiembre), cubriendo así buena parte de Centroamérica en la última etapa de la gira.

Candela Tour 2026 acompaña el lanzamiento del nuevo proyecto discográfico de Greeicy, titulado Candela. El concepto de la gira refleja la intención de la artista de explorar nuevos sonidos, incluyendo influencias afro, ritmos tropicales y elementos del pop contemporáneo, con una puesta en escena enfocada en la energía y el movimiento.

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La expectativa entre sus seguidores crece ante la posibilidad de que se incluyan fechas en Colombia y otros países de Sudamérica. De momento, la gira representa un paso clave en su trayectoria internacional y en la evolución de su propuesta artística.